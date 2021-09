07:10

Der US-Immunologe Anthony Fauci sieht im Experten-Entscheid gegen allgemeine Corona-Auffrischungsimpfungen keinen Rückschlag für US-Präsident Joe Biden. Die Bewertung der Experten könne sich künftig noch ändern, sagt der Präsidenten-Berater Fauci heute. Dies, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA den dritten Piks am Freitag nur für ältere Menschen und Risikogruppen empfohlen hatte.

Ursprünglich wollte die US-Regierung schon morgen mit den Booster-Impfungen starten. Dazu sagt Fauci: "Ich glaube nicht, dass es verwirrend war, ein Datum zu nennen." Blick auf die nun anderslautende Empfehlung der Arzneimittelbehörde meint er: "Ich denke nicht, dass sie einen Fehler gemacht haben." Es würden weiter Daten geprüft.

Die US-Regierung hatte bereits Mitte August die Pläne vorgestellt, wonach die amerikanische Bevölkerung ab dem 20. September mit Auffrischungsimpfungen versorgt werden soll. Die Regierung hatte jedoch betont, dies stünde noch unter Vorbehalt von Prüfungen der FDA.

Alle, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen ab heute bei der Einreise in die Schweiz einen negativen Test vorweisen. Zudem müssen sich diese Personen vier bis sieben Tage nach der Rückkehr erneut testen lassen und das Resultat dem Kanton melden. Alle Reisenden - auch die geimpften - müssen zudem ein Einreiseformular ausfüllen.

Wer sich nicht an die Vorgaben hält, kann gebüsst werden, wie Gesundheitsminister Alain Berset an einer Medienkonferenz in Bern erklärte. 200 Franken für fehlende Testnachweise, 100 Franken bei Fehlen des ausgefüllten Einreiseformulars. Ausnahmen gelten für Transit-Passagiere, für den Güterverkehr oder für Grenzgänger.

#BREntscheid #CoronaInfoCH Der Bundesrat beschliesst neue Regeln bei der Einreise. Sie gelten ab Montag. Die Rückkehr der Reisenden nach den Herbstferien soll nicht zu einem Anstieg der Ansteckungen führen: https://t.co/dUouerdEQm (BK) pic.twitter.com/RuQKEdF1lw — André Simonazzi (@BR_Sprecher) September 17, 2021

Das Bundesramt für Gesundheit gibt am frühen Nachmittag, wie immer am Montag, die Corona-Zahlen für die letzten drei Tage bekannt. Die Vergleichszahlen zum letzten Montag: Vor einer Woche wurden 6060 neue Ansteckungen und 77 Spitaleinweisungen gemeldet.

Das Robert-Koch-Institut meldet 3736 neue Positiv-Tests. Das sind 1775 weniger als am Montag vor einer Woche, als 5511 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 71,0 von 70,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 13 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 92.971. Insgesamt fielen in Deutschland bislang fast 4,14 Millionen Corona-Tests positiv aus.

