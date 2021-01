17:25

Wegen der mutierten Variante des Coronavirus brauche es in der Schwiez strengere Massnahmen, sagte Bundesrat Alain Berset in Visp VS. Berset deutete an, dass die derzeit in England beobachtete Explosion der Fallzahlen mit einem Monat Verzögerung auch die Schweiz erreichen könne.

Den befürchteten starken Anstieg der Ansteckungen über Weihnachten und Silvester sei hingegen nicht feststellbar, sagte Berset.

Über die mögliche Verschärfung der Massnahmen ist bereits am Wochenende zu lesen gewesen. So könnten alle Geschäfte schliessen müssen, die keine "Güter des täglichen Bedarfs" anbieten. Auch ein Zwang zum Homeoffice und eine Einschränkungen privater Kontakte auf zwei Haushalte sind möglich. Schulschliessungen sind indessen (noch) kein Thema und gelten als "ultima ratio".

Erwartet wird, dass sich der Bundesrat am nächsten Mittwoch zu diesem Themen äussert.

+++

17:15

Die Schweiz wird nach dem Pfizer-Biontech-Impfstoff, der bereits angewendet wird, auch die Impfstoffe von Moderna und AstraZeneca bewilligen. Dies sagte Christophe Darbellay, Staatratspräsident des Wallis, an einer Medienkonferenz mit Bundesrat Alain Berset am Standort der Firma Lonza in Visp VS. Lonza stellt für Moderna den Impfstoff her.

Wann diese Zulassungen erfolgen sollen, sagte Darbellay nicht. Laut Alain Berset soll Moderna aber in Kürze zugelassen werden.

+++

16:55

Angesichts steigender Fallzahlen und sinkender Kapazitäten auf den Intensivstationen erwägt Portugal eine Behandlungspflicht für Privatkliniken. Dies sei eine Option, sagt Gesundheitsministerin Marta Temido. Sie führt die jüngste Welle in dem Land unter anderem auf die Entscheidung der Regierung zurück, die Massnahmen zu Weihnachten zu lockern. Den Gesundheitsbehörden zufolge wurden zuletzt 122 Todesfälle verzeichnet, so viele wie noch nie.

+++

16:00

In Grossbritannien wurden nach Angaben von Premierminister Boris Johnson rund 2,4 Millionen Coronavirus-Impfungen verabreicht. Der Nationale Gesundheitsdienst mache eine "unglaublich gute Arbeit", erklärt Johnson. Dennoch sieht der das Vereinigte Königreich in einer kritischen Phase. Das Gesundheitssystem stehe massiv unter Druck. Plätze in Intensivstationen und Beatmungsgeräte würden knapp.

+++

15:45

Eine der so genannten Schweizer Gewinner-Aktien der Corona-Pandemie ist auch 2021 gut gestartet. Die Aktie von Zur Rose, der grössten Online-Apotheke Europas, erreicht am Montag bei 305 Franken ein Rekordhoch. Die Aktie ist letztes Jahr 165 Prozent in die Höhe geschossen. Damit war die die drittbeste Aktie aller 214 Titel im breit gefassten Swiss Performance Index.