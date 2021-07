18:55

Am 11. August wird der Bundesrat über den nächsten Öffnungsschritt beraten. Nun ist aber klar, dass es dann nicht zu weiteren Lockerungen kommen wird. Das machte Gesundheitsminister Alain Berset (49) am Mittwoch auf Twitter bekannt. Die Lage sei zwar gut, es gebe aber eine "negative Dynamik", so der SP-Bundesrat. "Wir verfolgen die Entwicklung sehr eng. Vorerst keine Konsultation zur Massnahmen-Anpassung."

zur #COVID19-Lage mit Präsident Lukas Engelberger und weiteren @GDK_CDS-Mitgliedern: Gute Situation, aber negative Dynamik und Unsicherheit (Ferienrückkehrer). Wir verfolgen die Entwicklung sehr eng. Vorerst keine Konsultation zu Massnahmen-Anpassung: https://t.co/T3itHQMU04 — Alain Berset (@alain_berset) July 28, 2021

18:05

Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, ordnet an, dass alle Bediensteten im Gesundheitswesen, die Kontakt mit Kranken haben, geimpft sein müssen. Für alle Angestellten des Bundesstaates gilt künftig, dass sie entweder geimpft oder getestet sein müssen.

Looking forward to partnering closely with our brothers & sisters in labor on this. Vaccination or weekly testing will help protect employees' health as the Delta variant spreads. I encourage all local governments to follow suit. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) July 28, 2021

17:40

Nach Wochen mit hohen Infektionsraten registrieren die Niederlande nun eine deutliche Trendwende. Am Mittwoch wurden 3513 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet, fast 500 weniger als am Vortag und der niedrigste Wert seit drei Wochen, wie das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM mitteilte. In den vergangenen sieben Tagen ging demnach die Zahl der positiven Testresultate im Vergleich zur Vorwoche um fast 50 Prozent zurück. Als Grund für den rückläufigen Trend nennen die Behörden die Verschärfung der Massnahmen wie das vorläufige Ende des Nachtlebens.

16:40

Vollständig geimpfte Besucher aus der EU und den USA dürfen ab dem 2. August ohne Quarantäne wieder nach England einreisen. Dies kündigt der britische Verkehrsminister Grant Shapps an. Die Quarantäneausnahme soll nur für diejenigen gelten, die einen in den USA oder EU zugelassenen Impfstoff erhalten haben. Die Tourismusbranche hat der Regierung vorgeworfen, die Einreisebeschränkungen zu langsam zu lockern.

We're helping reunite people living in the US and European countries with their family and friends in the UK From 2nd August at 4am people from these countries will be able to come to the England from an amber country without having to quarantine if they're fully vaxxed — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) July 28, 2021

14:15

Angesichts neuer Rekordwerte bei der Zahl der Neuinfektionen richtet Thailand auf dem Flughafen Bangkok ein Not-Lazarett mit 1800 Betten ein. Die Zahl der Fälle werde noch weiter steigen, sagt der zuständige medizinische Direktor Rienthong Nanna der Nachrichtenagentur Reuters. Thailand verzeichnete zuletzt 16'533 Neuinfektionen, ein Rekord. In dem Land mit mehr als 66 Millionen Menschen sind bislang nur 5,6 Prozent komplett geimpft.

14:00

Bei Pfizer sprudeln die Einnahmen mit dem Covid-19-Impfstoff. Der börsenkotierte US-Pharmakonzern erwartet nun in diesem Jahr einen Umsatz alleine mit dem Impfstoff, den das Unternehmen zusammen mit dem deutschen Biotechunternehmen Biontech entwickelt hat, von 33,5 Milliarden Dollar.

Diese Schätzung basiere auf den derzeit unterzeichneten Lieferverträgen über rund 2,1 Milliarden Impfdosen für 2021, teilte Pfizer am Mittwoch mit. Insgesamt wollen Pfizer und Biontech in diesem Jahr drei Milliarden Dosen des Impfstoffs herstellen. Im Mai hatte Pfizer noch einen Umsatz mit dem Vakzin von 26 Milliarden Dollar prognostiziert. Seitdem haben die Partner weitere Lieferverträge abgeschlossen.

13:35

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 771 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Mittwoch veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 717. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 718, vor einer Woche bei 606.

Zudem wurden 17 neue Spitaleinweisungen und 3 neue Todesfälle gemeldet.

12:50

Norwegen verschiebt zum zweiten Mal die vierte und letzte Stufe im Öffnungsplan. Nun werde Mitte August erneut beraten, ob weitere Lockerungen möglich seien, sagt Gesundheitsminister Bent Höie. Damit sind weiterhin unter anderem private Versammlungen nur bis zwanzig Menschen erlaubt. Im April hatte die Regierung einen Vier-Stufen-Plan bekanntgegeben, um die Corona-Beschränkungen schrittweise aufzuheben.

Bis Mitte Juni wurden die drei ersten Lockerungsstufen umgesetzt. Bislang haben 80 Prozent der erwachsenen Bevölkerung eine erste Impfung erhalten, 41 Prozent sind vollständig geimpft.

12:30

Weltweit haben sich mehr als 195,51 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 4,34 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus.

10:40

In der Olympia-Stadt Tokio steigen die Corona-Infektionen weiter deutlich an. Am Mittwoch seien 3177 Neuinfektionen erfasst worden, teilen die Behörden der Stadt mit. Das ist der höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie und der zweite Tag in Folge mit einem Rekord. Erstmals liegt die Zahl über 3000. Am Dienstag waren es 2848 und am Montag 1429 neue Fälle.

Die Gouverneure von drei Präfekturen rund um Tokio wollen wegen der Ausbreitung des Virus den Ausnahmezustand ausrufen und die Regierung am Donnerstag um eine entsprechende Genehmigung bitten. Der Notstand in Tokio selbst gilt bis 22. August und damit über die Olympischen Spiele hinaus. Unter den Athleten, Betreuern und Mitarbeitern gab es bislang insgesamt 169 Fälle, darunter 16 neue am Mittwoch.

The world desperately wants to be done with Covid. The virus has other plans. https://t.co/EYBlmN1FNO — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) July 28, 2021

09:40

Eine zweite Dosis des AstraZeneca-Impfstoffs Vaxzevria führt einer Studie zufolge zu keinem erhöhten Risiko seltener Blutgerinnsel. Nach den im Fachmagazin "Lancet" veröffentlichten Daten traten je einer Million Geimpfte 2,3 Fälle sogenannter TTS-Thrombosen auf. Dies sei vergleichbar mit der Fallzahl bei ungeimpften Personen. Nach der ersten Dosis wurde noch eine Rate von 8,1 Fällen je eine Million Geimpfte festgestellt.

"Sofern nach der ersten Dosis kein TTS festgestellt wurde, sprechen diese Ergebnisse für die Verabreichung von zwei Dosen Vaxzevria", sagt AstraZeneca-Manager Mene Pangalos.

08:30

Laut dem Taskforce-Mitglied Manfred Kopf wird die Schweiz eine Impfquote von 85 Prozent nicht erreichen, wie "20 Minuten" schreibt. Dies wäre etwas die Quote, bei der von einer Herdenimmunität gesprochen werden könnte. Derzeit sind 53,5 Prozent der Schweizer Bevölkerung einmal geimpft, 46,8 Prozent haben auch die zweite Dosis schon bekommen.

Vor diesem Hintergrund könnte die geplante "Normalisierungsphase" des Bundesrates in Gefahr kommen. Bisher hat der Plan bestanden, Beschränkungen im Alltag und der Wirtschaft weitgehend abzubauen, wenn alle Impfwilligen eine Impfung erhalten haben. Laut Kopf drohen bei einer niedrigen Impfquote weitere Überlastungen des Gesundheitssystems.

Der Bundesrat plant, am 11. August weitere Entscheide zu fällen.

04:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 2768 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 565 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 2203 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 15,0 von 14,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 21 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91'586. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,76 Millionen Corona-Tests positiv aus.

„Meilenstein“ - Warum Bhutans Impf-Wunder wichtig für die Welt ist https://t.co/yTi3XhaWCZ — BILD (@BILD) July 27, 2021

01:50

In einer Verschärfung der Anfang des Monats herausgegebenen Richtlinien empfiehlt die US-Gesundheitsbehörde CDC künftig auch für vollständig Geimpfte das Maskentragen in geschlossenen Räumen. Hintergrund sei die Ausbreitung der Delta-Variante, teilt die Behörde mit. Ausserdem sollten nach Ansicht der CDC alle Schüler, Lehrer und Angestellte in Kindergärten und Schulen Masken tragen, unabhängig davon, ob sie geimpft sind. Die CDC-Empfehlungen sind Richtlinien, die Umsetzung obliegt den Bundesstaaten. Mindestens acht verbieten derzeit sogar das Tragen von Masken an Schulen.

US-Präsident Joe Biden will einem Medienbericht zufolge Bundesbedienstete und Auftragnehmer der Regierung verpflichten, sich impfen oder regelmässig testen zu lassen. Biden werde die Anforderung am Donnerstag bekanntgeben, berichtet der Sender CNN unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

21:00

Der britische Premierminister Boris Johnson will einer Zeitung zufolge vollständig geimpfte Reisende aus der EU und den USA wieder ins Land lassen. Die Regelung könnte ab kommende Woche gelten, berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf Insider. Minister hätten Johnson zu dem Schritt gedrängt.

Britain is to drop restrictions for fully vaccinated people and reopen its borders to European and American travellers from next month https://t.co/Pq2wicfxYX — The Telegraph (@Telegraph) July 27, 2021

20:10

Iran meldet als Teil einer fünften Welle 34'951 Neuinfektionen am Tag und damit den zweiten Rekordstand in Folge. Gesundheitsminister Said Namaki kritisiert im staatlichen Fernsehen eine mangelnde Umsetzung der Vorschriften: "Wenn die Gesundheitsvorgaben weiter so eingehalten wie jetzt, besteht wenig Hoffnung, dass wir aus der 'roten' Lage herauskommen." Den Behörden zufolge befolgen weniger als 40 Prozent der Bevölkerung die Vorschriften etwa zur Maskenpflicht. In dem Land mit 83 Millionen Menschen sind bislang nur 2,5 Millionen vollständig geimpft.

13:30

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 853 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Dienstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 718. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 697, vor einer Woche bei 571. Zudem wurden 14 neue Spitaleinweisungen und 2 neue Todesfälle gemeldet.

Momentan ist einer der vier Richtwerte des Bundesrates für eine mögliche Verschärfung der Massnahmen überschritten. Die aktuellen Richtwerte gelten für die sogenannte Stabilisierungsphase, bis die gesamte impfwillige erwachsene Bevölkerung vollständig geimpft ist. Dies dürfte laut Bundesrat etwa Ende Juli der Fall sein.

#CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19

27.07. Aktueller Stand sind 715 267 laborbestätigte Fälle, 853 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 19 271 in den letzten 24 Stunden.

Reproduktionszahl Re vom 16.07.2021: 1,26 https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/geQhegzFWB — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) July 27, 2021

Der gesellschaftliche Druck, sich impfen zu lassen, hat in den vergangenen Monaten in der Schweiz deutlich zugenommen. Eine ZHAW-Studie zeigt, dass jüngere Altersgruppen dabei mehr Druck verspüren als ältere.

Ohne Covid-Gesetz keine Reisen: Bund will Corona- Zertifikat nicht rasch ersetzen https://t.co/0jAvT3PhKv — Blick (@Blickch) July 26, 2021

