07:55

In der Stadt Bern haben vorwiegend Jugendliche in der Nacht auf Sonntag trotz Corona ein illegale Strassenparty veranstaltet. Wie Lesereporter gegenüber "20 Minuten" berichteten, sollen mehrere Musikwagen und gut 800 Personen an der Party teilgenommen haben.

Wasserwerfer und Gummischrot: Illegale Strassenparty in Bern hält Polizei auf Trab https://t.co/5LrqtmfdTL — BLICK (@Blickch) September 12, 2020

07:35

Die PCR-Tests, mit denen sich Infektionen mit dem Coronavirus entdecken lassen, sind laut Experten in der Schweiz sehr zuverlässig. Zuletzt hatte es Kritik an diesen Tests gegeben. Es gebe zu viele falsch positive Fälle, hiess es. Wie Professor Gilbert Greub, Experte auf dem Gebiet der Mikrobiologie am Universitätsspital Lausanne (CHUV), sagte, konnte das Risiko falsch positiver Ergebnisse am CHUV auf weniger als einen Fall pro 10'000 Tests reduziert werden. Auch ausserhalb des CHUV dürften solche Fehldiagnosen in Schweizer Labors äusserst selten sein.

07:15

Gesundheitsminister Alain Berset will trotz wieder steigender Infektionszahlen einen zweiten Lockdown in der Schweiz um jeden Preis verhindern. Es müsse gelingen, mit leichteren, gezielteren und regionalen Massnahmen einen Stillstand abzuwenden.

07:00

Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in den USA ist nach Reuters-Zahlen am Samstag um mindestens 38'870 auf 6,5 Millionen gestiegen. Die Zahl der Todesopfer stieg um mindestens 681 auf 193'735.

Health officials asked Michigan State University students to self-quarantine immediately after parties contributed to 342 new coronavirus cases. https://t.co/5KgiOhcHaM — CNN (@CNN) September 12, 2020

04:15

Die Zahl der Ansteckungsfälle in Deutschland stieg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Samstag um 948. Es seien zwei weitere Todesfälle gemeldet worden, so das RKI.

02:45

Mexiko meldet 5674 neue Infektionen und 421 weitere Todesfälle, damit steigt die Zahl der Infizierten auf 663'973 und die der Toten auf 70'604.

00:00

In Frankreich steigt die Zahl der Neuinfektionen erstmals überhaupt auf mehr als 10'000. Binnen 24 Stunden habe es 10'561 neue Fälle gegeben, teilen die Behörden mit. Die höchste Zahl bislang hatte es am Donnerstag mit 9843 gegeben. Der Anstieg hatte die Regierung dazu veranlasst, weitere Beschränkungen zu verhängen. Die Zahl der Toten in Kliniken und Pflegeeinrichtungen steigt um 17 auf 30'910.

