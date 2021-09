06:00

Der Bundesrat wird am heutigen Mittwoch unter anderem über die Ausweitung der Zertifikats-Pflicht auf Restaurants, Fitnesszentren und kleine Veranstaltungen beraten. Laut "Blick" und "NZZ" könnte dies bereits ab kommendem Montag der Fall sein.

In der Diskussion ist - immer aufgrund von Quellen aus Bern - eine Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz. Hintergrund des möglichen Entscheids, über den schon in den Wochenend-Medien berichtet wurde, ist die angespannte Lage auf den Schweizer Intensivstationen.

+++

+++

00:05

In den USA sind nach Angaben der Seuchenbehörde CDC 75 Prozent aller Erwachsenen mindestens einmal geimpft worden. 64,3 Prozent haben demnach zwei Impfungen erhalten. Insgesamt seien knapp 376 Millionen Impfdosen verabreicht worden.

+++

21:30

AstraZeneca-Chef Pascal Soriot spricht sich gegen eine dritte Impfung für jedermann in Großbritannien aus. Dies könne unnötig sein und zudem das britische Gesundheitssystem NHS überfordern, sagt er der Zeitung "Telegraph". "Wir brauchen das Gewicht eines klinischen Beweises (...) bevor wir eine fundierte Entscheidung über eine dritte Dosis fällen können", erklärt Soriot.

Booster jabs may not be needed for everyone in the UK and rushing into a nationwide roll-out of third doses risks piling extra pressure on the NHS, AstraZeneca CEO Pascal Soriot has said https://t.co/vdWQDjT1lk

— Telegraph Business (@telebusiness) September 7, 2021