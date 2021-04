06:10

Der Bundesrat berät am Mittwoch über die nächsten Lockerungen der Corona-Massnahmen. Geht es nach den Plänen von Bundesrat Alain Berset, sitzen wir bald wieder in der Gartenbeiz. Die Richtwerte sprechen zwar nicht alle für diesen Corona-Lockerungsschritt, dennoch könnte der Bundesrat diesen Schritt an seiner heutigen Sitzung wagen. Dies berichtet blick.ch.

Laut bundesratsnahen Kreisen will Gesundheitsminister Alain Berset der gesamten Landesregierung aber nicht bloss die Öffnung der Restaurant-Terrassen vorschlagen, sondern noch etwas weiter gehen. Kleine Kultur- und Sportanlässe könnten bald möglich sein, und Studierende sollen wieder in die Hochschulen zurückkehren dürfen. Es ist jedoch unklar, ob die Öffnungen schon am 19. April Realität werden oder erst etwas später im April.

06:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch 21'693 Neuinfektionen für Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag auf 153,2 von 140,9. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 342 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 79'088. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,044 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

03:45

Eine britische Studie zur Kombination verschiedener Covid-19-Impfstoffe bei Zweifach-Impfungen wird um die Vakzine von Moderna und Novavax erweitert. "Wenn wir zeigen können, dass diese gemischten Impfungen eine ebenso gute Immunantwort ohne einen signifikanten Anstieg der Impfreaktionen erzeugen, können die Impfkampagnen schneller abgeschlossen werden, sagt Professor Matthew Snape, der an der der Universität Oxford die Studie leitet. Auch Lieferengpässe eines Herstellers könnten dann leichter ausgeglichen werden. Die sogenannte Com-Cov-Studie untersucht seit Februar mit den Vakzinen von AstraZeneca und BioNTech/Pfizer, ob die Verabreichung einer ersten Dosis eines Impfstofftyps und einer zweiten Dosis eines anderen Impfstoffs eine ebenso gute Immunantwort hervorruft wie die Verwendung von zwei Dosen desselben Vakzins.

03:00

Indiens reichster Staat Maharashtra geht für 15 Tage in einen strikten Lockdown. "Alle Fabriken und Industrien", mit Ausnahme einiger exportorientierter Einheiten und derjenigen, die für wesentliche Dienstleistungen benötigt werden, müssen ihren Betrieb einstellen, teilt die Regierung mit. Bereits seit vergangene Woche sind Restaurants, Bars, Fitnessstudios, Theater und nicht lebensnotwendige Geschäfte geschlossen. Maharashtra - Sitz der Finanzmetropole Mumbai - ist die am stärksten betroffene Region des Landes und ist für etwa ein Viertel der 13,5 Millionen Fälle in Indien verantwortlich.

Beim Klick auf die Grafik erscheint die Übersicht zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung der Johns Hopkins University.

23:15

In Brasilien sind zunehmend jüngere Menschen von einem schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung betroffen. Im März lagen auf den Intensivstationen überwiegend Patienten, die 40 Jahre oder jünger waren, wie aus Krankenhausdaten hervorgeht. Insgesamt 52 Prozent der Betten waren demnach mit Menschen aus dieser Gruppe belegt. Der Grund für den Anstieg ist nicht klar. Wissenschaftler halten es für möglich, das die brasilianische Virus-Mutation ein Grund sein könnte. Andere Faktoren könnten sein, dass bislang vornehmlich Ältere geimpft wurden oder dass Jüngere sich teils womöglich sorgloser verhalten. Die Daten aus mehr als einem Drittel aller Intensivstationen des Landes wurden von der Brasilianischen Intensivmediziner-Vereinigung ausgewertet.

22:45

Pfizer hat die Produktion seines Corona-Impfstoffs hochgefahren und stellt die Auslieferung von zehn Prozent mehr Dosen an die USA bis Ende Mai in Aussicht. Das teilt Pfizer-Chef Albert Bourla in einem Tweet mit. Pfizer werde alle 300 Millionen Dosen zwei Wochen früher liefern als erwartet. Das Vakzin wurde gemeinsam mit der deutschen Firma BioNTech entwickelt.

20:30

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA prüft eigenen Angaben zufolge nach dem Auftreten von seltenen Thrombosefällen weiterhin die Sicherheit des Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J). Es sei nicht klar, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Vakzin des US-Pharmakonzerns und Blutgerinnseln gebe, teilt die Behörde mit. Die EMA wolle sich dazu wieder äußern, wenn die Bewertungen abgeschlossen seien. Der niederländische Gesundheitsminister Hugo de Jonge äußert die Erwartung, dass die EMA am Mittwoch dazu Stellung beziehen werde.

