07:50

Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach hält Gefängnisstrafen für Ungeimpfte nicht für notwendig. "Ins Gefängnis muss niemand. Aber die Verhängung von Bussgeldern ist unvermeidbar", sagt der SPD-Politiker dem "Spiegel". Man müsse mit Psychologen und Ökonomen reden, ab wann Strafen eine Wirkung erzielten. Wenn jemand nicht zahle, müssten die Bussgelder empfindlich erhöht werden. Lauterbach kündigt zudem an, mit wirtschaftlichen Anreizen den Pflegeberuf attraktiver machen zu wollen.

In Deutschland plant die neue Regierung eine Impfpflicht. In der Schweiz wird über einen solchen Schritt zwar diskutiert, er gilt aber nach wie vor als unwahrscheinlich.

+++

06:50

Der Bundesrat will im Laufe des Nachmittags neue Massnahmen gegen die hohen Infektionszahlen in der Schweiz vorstellen. Möglich sind nach einem Bericht von "Nebelspalter"-Journalist Dominik Feusi vom Donnertag drei Varianten.

Eine flächendeckende Einführung von 2G : Nur noch Geimpfte und Genesene haben Zugang zu Restaurants, Veranstaltungsorten und anderen öffentlichen Innenräumen.

: Nur noch Geimpfte und Genesene haben Zugang zu Restaurants, Veranstaltungsorten und anderen öffentlichen Innenräumen. 2G-Regelung inklusive einer Maskenpflicht und die Schliessung von Gastronomiebetrieben, wo keine Masken getragen werden können.

und die von Gastronomiebetrieben, wo keine Masken getragen werden können. Ein "Wellenbrecher-Lockdown" für zwei oder drei Wochen, nach dem Vorbild von Österreich, wo die Massnahme die Inzidenzen halbiert hat.

Einschätzungen verschiedender Schweizer Medien zufolge dürfte der Bundesrat 2G vorschlagen. Dies käme dann einem weitgehenden Lockdown für Ungeimpfte gleich.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag 10'894 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 9557. Am Mittwoch lag dieser Schnitt noch bei 9365, vor einer Woche bei 7981. Zudem wurden 193 neue Spitaleinweisungen und 27 neue Todesfälle gemeldet. Bislang sind nur 66,24 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

+++

05.00

Credit-Suisse-Präsident Antonio Horta-Osorio ist noch nicht aus dem Schneider. Der Bankenlenker, der nach einem Rückflug aus London die Quarantäne gebrochen hat, steht weiter in der Kritik. Als Widerspruch wird empfunden, dass er behauptet, die Regeln nicht genau gekannt und unwissentlich gehandelt zu haben - sich aber erkundigt hatte, ob er die Quarantäneregel umgehen könne.

Mehr dazu beim "Blick".

+++

04:10

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 61.288 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 13'064 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut auf 413,7 von 422,3 am Vortag.

Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 484 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 104'996. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 6,42 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

02:30

Australien wird ab dem 10. Januar Coronavirus-Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis 11 Jahren anbieten. "Dies ist eine willkommene Nachricht für Millionen von Familien im ganzen Land, die ihre Kinder impfen lassen wollen", sagt Ministerpräsident Scott Morrison. Nach Prüfung der klinischen Daten aus Kanada empfahl die dortige Beratungsgruppe für Impfungen einen achtwöchigen Abstand zwischen den beiden Dosen, der im Falle eines Ausbruchs auf drei Wochen verkürzt werden kann. In der Anfangsphase werden die Impfstoffe von Pfizer und Biontech verabreicht. Die Behörden prüfen allerdings auch gerade die Eignung des Vakzins von Moderna.

+++

00:00

In Anbetracht der Corona-Lage wollen über Weihnachten 70 Prozent der Deutschen ihre familiären Besuche einschränken. Das ergibt eine Umfrage von Infratest dimap für die ARD. Jeder vierte Befragte will demnach auf private Kontakte nicht verzichten. Im Dezember 2020, als für die Feiertage sehr strenge Corona-Massnahmen galten, hatten 83 Prozent angekündigt, ihre Kontakte zu Weihnachten zu beschränken.

+++

+++

+++

22:05

Biontech-Gründer Ugur Sahin hat sich angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus für eine frühere dritte Impfung ausgesprochen. "Mit Blick auf Omikron sind zwei Dosen noch keine abgeschlossene Impfung mit ausreichendem Schutz. Wenn sich Omikron, wie es aussieht, weiter ausbreitet, wäre es wissenschaftlich sinnvoll, bereits nach drei Monaten einen Booster anzubieten", sagte Sahin dem "Spiegel" (Donnerstag). In Grossbritannien werde dies bereits so gehandhabt.

Die Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer hatten bereits am Mittwoch mitgeteilt, für einen ausreichenden Schutz vor der Omikron-Variante seien drei Dosen ihres Produktes nötig. Ersten Labordaten zufolge schützten zwei Dosen demnach nicht ausreichend vor einer Infektion mit der kürzlich entdeckten Variante. Die Unternehmen gingen allerdings davon aus, dass der Schutz vor einer schweren Erkrankung weiterhin gegeben ist.

+++

21:55

Der deutsche Virologe Christian Drosten fordert angesichts der raschen Verbreitung der Omikron-Variante schnelle Auffrischungs-Impfungen. "Jeder der kann, soll sich jetzt sofort boostern lassen", sagt er in der ARD. Er weist darauf hin, dass die Immunität der Geimpften bei Omikron deutlich schwächer als bei anderen Varianten reagiert.

Trotzdem seien die Krankheitsverläufe bei Geimpften oder Genesenen nach Angaben aus Südafrika weniger gefährlich als bei Ungeimpften. Es gebe ein grosses Problem mit der Impfquote, gerade bei den über 60-Jährigen gebe es eine grosse Impflücke. Er fordert Ungeimpfte auf, noch einmal neu nachzudenken. Gerade sie seien besonders gefährdet. Daten aus mehreren Ländern zeigten, dass sich das Infektionsgeschehen etwa alle drei Tage verdoppele.

+++

18:10

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Booster-Impfungen mit dem Covid-19-Vakzin von Biontech und Pfizer für 16- und 17-Jährige genehmigt. Die Notfallzulassung ermöglicht es den Jugendlichen, eine Drittimpfung nach mindestens sechs Monaten nach ihrer zweiten Dosis zu erhalten. Mehrere Wissenschaftler hatten Bedenken gegen die Auffrischungsimpfung für diese Altersgruppe wegen des erhöhten Risikos einer Herzmuskelentzündung bei jungen Männern in Verbindung mit MRNA-Vakzinen.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)