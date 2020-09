09:05

Im Kampf gegen Corona ist die Maskenpflicht für den Bund ein wichtiges Instrument geworden. So ist diese im öffentlichen Verkehr schweizweit Pflicht. Die zunehmende Bedeutung der "Maske" ist den Corona-Skeptikern ein Dorn im Auge. Wie blick.ch berichtet, erhalten in der Schweiz Corona-Skeptiker von Ärzten und Therapeuten Schützenhilfe.

Das Bundesamt für Gesundheit nimmt "Personen, die aus besonderen Gründen, insbesondere medizinischen, keine Masken tragen können" von der Maskenpflicht aus. Ein solcher Grund kann zum Beispiel ein Geburtstrauma sein. Ein Masken-Dispens ist zudem ziemlich günstig. Bei einer Therapeutin in Frauenfeld ist dieser für 40 Franken zu haben. Beim Facharzt Andreas Heisler aus Ebikon LU ist ein Maskenattest gar kostenlos zu haben - ohne Konsultation.

08:05

Der renommierte Immunologe Anthony Fauci erwartet für die USA eine Rückkehr zu normalen Lebensumständen erst Ende 2021 - selbst wenn es bereits in wenigen Monaten eine Coronavirus-Impfung geben sollte.

So lange dürfte es dauern, bis genug Menschen für einen "Schutzschirm der Immunität" geimpft sind, sagte Fauci am Freitag zur Begründung. Zugleich rechnet er bei Corona-Impfstoffen lediglich mit einer Effizienz von 70 bis 75 Prozent.

06:50

Mit 97'570 neuen Coronavirus-Fällen binnen 24 Stunden meldet Indien den zweiten Tag in Folge einen Rekordanstieg. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen erhöhte sich auf 4,65 Millionen, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. In keinem anderen Land steigen die Fallzahlen derzeit stärker als in Indien. Bei der Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen folgt Indien direkt auf die USA, die mit mehr als 6,4 Millionen Fällen weltweit an der Spitze liegen.

06:10

Das Robert-Koch-Institut meldet 1630 Corona-Neuinfektionen. Damit haben sich den Angaben zufolge in Deutschland nun nachweislich 258'480 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle habe sich um fünf auf 9347 erhöht.

04:25

Für das chinesische Festland werden sechs neue Infektionsfälle gemeldet, verglichen mit 15 Fällen am Vortag. Alle sechs Personen seien aus dem Ausland eingereist, teilte die Nationale Gesundheitskommission mit. Neue Todesfälle habe es nicht gegeben.

03:00

In Kanada haben die Behörden erstmals seit März keine neuen Corona-Toten registriert. Die Zahl der Infizierten wuchs in den vergangenen 24 Stunden um 702 auf 135'626 Personen. 9163 Menschen sind in dem Land bisher an der Krankheit gestorben.

00:55

In Brasilien ist die Zahl der Corona-Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden um 874 auf 130'396 gestiegen. Die Zahl der Infizierten stieg um 43'718 auf 4,282 Millionen.

00:25

Im oberbayerischen Ferienort Garmisch-Partenkirchen ist die Zahl der Corona-Fälle sprunghaft angestiegen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Fälle je 100'000 Einwohner innerhalb einer Woche) überschritt im Landkreis die kritische Marke von 50. Es sei in der vergangene Woche zu "Besuchen hochinfizierter Personen in mehreren Gaststätten gekommen", teilte das Landratsamt mit. Es würden zahlreiche Folgeansteckungen befürchtet, die Kontakte der infizierten Personen könnten nicht mehr alle nachvollzogen werden. Die Behörde erliess Kontaktbeschränkungen für Gaststätten und private Veranstaltungen. Der überwiegende Teil der Neuansteckungen gehe auf eine infizierte junge Frau zurück, sagte ein Sprecher des Landkreises der "Bild"-Zeitung: "Weil sie trotz Symptomen meinte, sich vergnügen zu müssen."

00:00

In Spanien ist die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen am Freitag auf den Rekordwert von 12'183 geklettert. Es handele sich um den höchsten Anstieg binnen eines Tages seit Beginn der Pandemie, schrieb die Zeitung "El País". Das Gesundheitsministerium in Madrid teilte mit, es handele sich um 4708 positive Testergebnisse der vergangenen 24 Stunden sowie nachgemeldete Fälle. In den vergangenen 14 Tagen seien insgesamt 112'364 Neuinfektionen registriert worden, also durchschnittlich gut 8000 pro Tag. Das Robert Koch-Institut hat Spanien schon seit längerem als Corona-Risikogebiet eingestuft. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in das beliebte Urlaubsland.

In den USA sind binnen 24 Stunden 37'451 Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt hätten sich damit 6,381 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilt. Die Zahl der Todesopfer sei um 1091 auf 191'353 gestiegen. Die Zahlen der US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) spiegeln nicht unbedingt die Daten wider, die die einzelnen Bundesstaaten melden.

