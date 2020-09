06:00

Deutschland verzeichnet 1892 neue positive Coronavirus-Tests binnen 24 Stunden. Damit steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der Coronavirus-Fälle auf 255'366. Weitere drei Menschen sind an den Folgen oder mit dem Virus verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich nach Angaben des RKI auf 9341.

Eine aktuelle Übersicht zu den Coronavirus-Fällen in der Schweiz bietet die Johns Hopkins Universität hier.

Britische Wissenschaftler haben ein Bewertungsmodell zur Vorhersage des Sterberisikos von Covid-19-Patienten entwickelt. Es soll Ärzten helfen, schnell die bestmögliche Versorgung zu ermitteln, heißt es in der im British Medical Journal (BMJ) veröffentlichten Studie. Das neue "4C-Mortalitätswert"-Modell (Coronavirus Clinical Characterization Consortium) verwendet zur Berechnung des Sterberisikos Daten wie Alter, Geschlecht, Grunderkrankungen, Atmung und Blutsauerstoffgehalt.

Deutschland spricht wegen der gestiegenen Zahl der Coronavirus-Neuansteckungen Reisewarnungen für die Kantone Genf und Waadt aus. Die beiden Kantone sind neu auf der Liste der Risikogebiete, womit die einzelnen Bundesländer eine Quarantäne anordnen können, schreibt blick.ch. Ausserdem gilt bei der Einreise aus einem Risikogebiet eine Pflicht sich testen zu lassen. Das deutsche Aussenministerium sprach zudem am Mittwochabend Reisewarnungen für mehrere weitere Regionen in Europa aus, insbesondere in Frankreich.

In den USA sollen die verschärften Einreisekontrollen für Passagiere unter anderem aus Europa abgeschafft werden. Das geht aus Äußerungen von Vertretern der Regierung und der Luftfahrtbranche sowie aus einem Behördendokument hervor. Bislang müssen sich bestimmte Reisende verstärkten Corona-Untersuchungen unterziehen und dürfen nur über 15 ausgewählte Flughäfen ins Land kommen. Beides soll den Informationen zufolge womöglich bereits am Montag abgeschafft werden.

Betroffen sind Fluggäste, die aus den europäischen Schengen-Staaten, Grossbritannien, China, Brasilien und dem Iran einreisen. Personen, die keine US-Staatsbürgerschaft besitzen, wird die Einreise aus den genannten Ländern sogar grösstenteils verwehrt. Grund für die Änderung ist, dass der Aufwand für die Kontrollen mittlerweile als zu hoch erachtet wird, wie das Dokument der Seuchenbehörde CDC zeigt. Demnach wurde Covid-19 nur bei weniger als 15 von insgesamt 675'000 untersuchten Passagieren festgestellt.

In der Millionenstadt New York dürfen Restaurants ihre Innenbereiche bald wieder öffnen. Ab Ende September dürften die Gäste dort wieder Speisen verzehren, sagte der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo. Es gelten aber strenge Auflagen wie eine Kapazitätsbeschränkung von nur 25 Prozent. Seit etwa Mitte März waren wegen der Corona-Krise die Innenbereiche der Restaurants geschlossen.

