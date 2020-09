07:10

Auch in Grossbritannien müssen Partygänger für die Rückverfolgung von Coronafällen die Kontaktdaten angeben, schreibt blick.ch. Das britische Model Lucy Dixon (32) bestellt an der Bar ein paar Getränke. Vorschriftsgemäss gibt sie dafür ihre Kontaktdaten an. Name, Alter, Adresse und Handynummer.

Tags darauf bekommt das Model eine Nachricht auf ihrem Handy. Ein Mann schreibt: «Ich habe in der Nacht gearbeitet, in der du hereingekommen bist, du bist wunderschön.» Dazu schickt er ein Bild von sich, wie er im Bett liegt.

+++

06:55

Das Robert-Koch-Institut meldet 1484 Corona-Neuinfektionen. Damit haben sich den Angaben zufolge in Deutschland nun nachweislich 256'850 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle habe sich um einen auf 9342 erhöht. Etwa 230'600 Menschen gelten als genesen.

+++

05:45

In Süd- und Mittelamerika haben sich nach Reuters-Zahlen bisher mehr als acht Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Damit ist der Teilkontinent die am stärksten von der Pandemie betroffene Weltregion. Allein 4,2 Millionen Ansteckungen wurden in Brasilien registriert.

+++

04:30

Das Vertrauen in Impfungen ist einer Studie zufolge in Europa geringer als in anderen Teilen der Welt, etwa in Afrika. Beeinflusst werde das Vertrauen in Impfungen etwa von der politischen Stabilität eines Landes und von Falschinformationen im Internet. Was einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus angehe, seien viele Menschen besorgt über die Schnelligkeit der Entwicklung, sagte Studienleiterin Heidi Larson von der London School of Hygiene & Tropical Medicine. "Aber die Öffentlichkeit ist nicht wirklich an Geschwindigkeit interessiert, sondern an Sorgfalt, Effektivität und Sicherheit." Für die Studie wurden im vergangenen Jahr mehr als 284'000 Personen befragt.

+++

01:30

Vor Beratungen der französischen Regierung über eine weitere Verschärfung der Corona-Massnahmen ist in Frankreich die Rekordzahl von fast 10'000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden.

+++

00:35

In Brasilien sind in den vergangenen 24 Stunden 40'557 neue Corona-Ansteckungsfälle registriert worden. Die Zahl der Todesfälle stieg um 983 auf 129'522, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)