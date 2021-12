06:50

Trotz hohen Infektionszahlen und Impfdurchbrüchen sollte die Schweiz nach Ansicht von Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Impfkommission, an der Wartezeit von sechs Monaten für Booster-Impfungen festhalten. Das Ziel der Booster-Impfungen sei der Schutz vor schwerer Erkrankung. Deshalb müssten zuerst jene mit dem höchsten Risiko geimpft werden, deren letzter Impftermin am weitesten zurückliege, sagte Berger in einem Interview mit den Zeitungen der CH Media. Seien diese Impfungen erfolgt, könne man über eine Verkürzung diskutieren. Die Impfkommission werde heute Dienstag eine Empfehlung aussprechen für die nun von der Heilmittelbehörde Swissmedic zugelassene Impfung der 5- bis 11-jährigen Kinder.

06:30

Seit Wochen stecken sich in der Schweiz besonders viele Kinder und Jugendliche mit dem Coronavirus an. Die von vielen Kantonen stillschweigend hingenommene Corona-Durchseuchung von Schweizer Schulen bringt nicht bloss Leid und Stress für die betroffenen Kinder und Familienangehörigen, sondern auch für das Lehrpersonal. Die Lage an den Schulen ist fragil. Das zeigt eine Befragung von Lehrern und Lehrerinnen in drei verschiedenen Kantonen durch tagesanzeiger.ch (Artikel bezahlpflichtig). "Es ist eine Akutphase. Die extremste bisher", sagt Jean-Michel Héritier, Lehrer am Schulhaus Lysbüchel in Basel. Es gebe nicht nur viel Ausfälle unter Kindern, sondern auch bei Lehrpersonen. Die Schulen müssten die Lücken meist selbst füllen. Dazu gibt es Spannungen im Lehrerzimmer, es kommt zu Versetzungen und Mediationen. Der Hybridunterricht ist herausfordernd. Héritier muss den Schülern, die während des Unterrichts in ihrem Homeoffice zugeschaltet sind, Aufgaben geben. Nach der Schule er geht von Haus zu Haus und verteilt Material, ausserhalb der Arbeitszeit. Dazu kommt die zeitintensive Kommunikation mit den Eltern. Noch funktioniere das Schulsystem, sagen die befragten Lehrpersonen. Aber lange könne das nicht mehr dauern.

06:20

Der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat Kalifornien führt wegen deutlich gestiegener Corona-Infektionen an vielen Orten wieder eine Maskenpflicht ein. Wie die Gesundheitsbehörde am Montag mitteilte, muss ab Mittwoch in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dies gilt auch für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen. Die Auflage soll zunächst bis zum 15. Januar gelten. Seit dem Thanksgiving-Feiertag Ende November sei die Zahl der Coronavirus-Infektionen und der Krankenhauseinweisungen deutlich gestiegen, teilte die Behörde mit. Anfang Dezember war die erste Infektion in den USA mit der neuen Omikron-Variante bei einer Person in Kalifornien entdeckt worden, die aus Südafrika eingereist war

06:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 30'823 Corona-Neuinfektionen für Deutschland. Das sind 5236 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 36'059 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut auf 375 von 389,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 473 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus.

05:00

Der vom Pharmakonzern Roche und dem US-Pharmaunternehmen Regeneron entwickelte Antikörper-Cocktail Ronapreve erhält nach Angaben des malaysischen Gesundheitsministeriums eine Notfallzulassung zur Behandlung von Covid-19-Patienten.

04:20

Der US-Arzneimittelhersteller Moderna setzt für die Produktion seiner mRNA-Impfstoffe neben den USA und Europa nun auch auf den Standort Australien. "Mit dieser neuen Partnerschaft bauen wir unsere Unabhängigkeit zur Herstellung dieser Impfstoffe hier in Australien auf", sagte der australische Ministerpräsident Scott Morrison in Melbourne. Die Anlage im Bundesstaat Victoria werde ab 2024 voraussichtlich bis zu 100 Millionen mRNA-Impfeinheiten pro Jahr produzieren. Morrison nannte keine finanziellen Einzelheiten. Australische Medien berichteten, dass der Deal mit umgerechnet etwa 1,26 Milliarden Euro beziffert wird.

03:30

Die Luftfahrtbranche hat die Pandemie laut der US-Fluggesellschaft American Airlines nur durch die Corona-Hilfen der Regierung überstanden. "54 Milliarden Dollar an Covid-19-Hilfen der US-Regierung haben die Luftfahrtindustrie gerettet", wird Doug Parker, Vorstandsvorsitzende von American Airlines, laut einer von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Aussage vor einem Ausschuss des US-Senats am Dienstag aussagen. Wären die Hilfen als Darlehen aufgesetzt gewesen, hätte die Branche nur mit Massenentlassungen und einem Stopp des kompletten Flugbetriebs ab April 2020 überlebt - bis die Nachfrage eine Wiederaufnahme des Flugbetriebs gerechtfertigt hätte. "Wie sich herausstellt hat, wäre das aber erst im Laufe des Jahres 2021 der Fall gewesen".

03:00

Die deutschen Amtsärzte warnen vor einem übereilten Ende der Testpflicht für dreifach Geimpfte. "Es ist verfrüht, Menschen mit Booster-Impfung von der Testpflicht zu befreien", sagt die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst (BVÖGD), Ute Teichert, der Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Omikron-Variante sei auf dem Vormarsch, man wisse aber noch nicht genau, wie gut die Booster-Impfungen dagegenwirkten. "Solange wir nicht genügend Daten haben, um dies sicher sagen zu können, sollten wir keine voreiligen Schritte gehen" und "bewährte Instrumente wie die Schnelltests aus der Hand geben".

00:00

2020 mussten über 40'000 Patientinnen und Patienten wegen Corona ins Spital eingeliefert werden. Zwölf Prozent von ihnen starben, dies schreibt der "Blick" und beruft sich auf neue Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Im vergangenen Jahr starben im Krankenhaus acht Prozent mehr Menschen als sonst, in den Alters- und Pflegeheimen gar 16 Prozent mehr.

Besonders hoch war die Übersterblichkeit in der zweiten Welle: Ab Mitte Oktober betrug die Zahl der Todesfälle in Altersheimen 80 Prozent höher als in den Vorjahren. In den Spitälern erhöhte sich die Zahl der Todesfälle ab November um über 50 Prozent. 49 Prozent aller an Covid Verstorbenen starben im Alters- oder Pflegeheim.

