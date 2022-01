06:00

Bundesrat Alain Berset stellt die Möglichkeit neuer Einschränkungen in Aussicht: "Schärfere Massnahmen (u.a. Schliessungen) sind parat, schreibt der Magistrat in einem Tweet. Diese könnten schnell erlassen werden.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Mittwoch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) 31'109 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 18'358. Am Dienstag lag dieser Schnitt noch bei 16'433, vor einer Woche bei 11'246.

147 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 1078 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 78,3%

Der steile Anstieg der Fallzahlen geht auf die Omikron-Variante des Coronavirus zurück, das ansteckender ist als die bisher vorherrschende Delta-Variante. Das Phänomen wird weltweit beobachten. Epidemiologen sprechen nicht von einer Kurve, sondern von einer "Wand". Daraus leiten sich aber mehrere Entwicklungen respektive Einschätzungen ab:

Omikron könnte sich so schnell verbreiten, dass die Pandemie in wenigen Wochen zu Ende sein könnte. Dänemarks Staats-Epidemiologin Tyra Grove Krause sagte diese Woche, die Pandemie sei "in zwei Monaten" zu Ende.

Die Belastung der Spitäler ist gross, doch könnte Omikron am Ende nur ein Drittel der Hospitalisierungen verursachen, die Delta verursacht hat. Dass Omikron milder ist, gilt inzwischen als gesichert. Somit könnte einer kurzen Extrem-Belastung des Gesundheitsystems innert Woche eine Entspannung der Lage folgen.

innert Woche eine Entspannung der Lage folgen. In der Zwischenzeit verursacht die Welle aber eine riesisige Anzahl von Isolationen und Quarantänen. Dies führt zu Ausfällen in der Wirtschaft. In der Gastronomie und Hotellerie sowie auch bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB sind solche Personalengpässe bereits berichtet worden.

Personen, die mit dem Impfstoff der US-Firma Novavax gegen das Coronavirus geimpft wurden, haben neu auch Anspruch auf ein schweizerisches Covid-19-Zertifikat. Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) hat am Mittwoch die Verordnung entsprechend geändert.

Die Änderung, die in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts veröffentlicht wurde, tat um Mitternacht in Kraft.

Bisher war die Erteilung eines Zertifikats für die drei in der Schweiz zugelassenen Impfstoffe (Pfizer/Biontech, Moderna und Janssen) sowie für die Produkte des englisch-schwedischen Konzerns Astrazeneca, der chinesischen Unternehmen Sinopharm und Sinovac sowie des indischen Unternehmens Covaxin möglich.

Der Tennis-Spieler Novak Djokovic muss nach der Aufhebung seines Visums für Australien nun in einem Quarantäne-Hotel im Stadteil Carlton in Melbourne auf seine Ausreise warten.

Fernsehbilder zeigen, wie der Serbe im Park Hotel ankommt, nachdem seine Einreisegenehmigung wegen fehlender Belege für eine Ausnahmegenehmigung von der Impfpflicht annulliert worden war. Djokovic wolle eine einstweilige Verfügung gegen die Entscheidung beantragen, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen aus dem Umfeld der Australian Open der Nachrichtenagentur Reuters.

Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht sich angesichts des drohenden Anstiegs von Omikron-Fällen in Deutschland für neue Kontaktbegrenzungen aus. Darüber müsse gesprochen werden, sagt Lauterbach im ZDF. "Ich hielte das für notwendig." Zwar wirkten die Massnahmen noch. Jedoch müsse man wahrscheinlich noch einmal zulegen.

Die Grammy Awards werden einem Medienbericht zufolge erneut verschoben. Grund sei die starke Zunahme von Corona-Zahlen, berichtet die Zeitschrift "Variety". Am 31. Januar sollte in Los Angeles die Verleihung der Grammy Awards über die Bühne gehen. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltung verschoben.

In der Türkei registrieren Behörden mit 66'467 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden einen neuen Höchststand. Innerhalb einer Woche haben sich die täglichen Infektionen durch Ansteckungen mit der Omikron-Virusvariante verdoppelt. Gesundheitsminister Fahrettin Koca teilt auf Twitter mit, trotz der stark steigenden Infektionszahlen gebe es aber keinen besorgniserregenden Anstieg bei den Krankenhauseinweisungen.

Die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich liegt Gesundheitsminister Olivier Veran zufolge heute bei etwa 335'000 Fällen. Veran spricht vor dem Parlament. Auch Italien und Kroatien geben neue Rekordstände bei Neuinfektionen bekannt. Das italienische Gesundheitsministerium meldet 189'109 und der kroatische Katastrophenschutz 8587 neue Fälle. Letzteres ist ein Anstieg von 47 Prozent zum Vortagswert.

Die Zahl der neuen Fälle in den USA ist der Seuchenbehörde CDC zufolge im Durchschnitt innerhalb von einer Woche um 98 Prozent gestiegen. Gleichzeitig hätten die Krankenhauseinweisungen im Wochenvergleich um 63 Prozent zugelegt, sagt CDC-Chefin Rochelle Walensky. Die durchschnittliche Zahl der Todesfälle sei um fünf Prozent gestiegen. Der US-Regierungsberater Anthony Fauci warnt trotz der Hinweise auf weniger schwere Verläufe bei Omikron davor, sich in Sicherheit zu wiegen.

