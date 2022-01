06:55

Bulgarien meldet mit 12'399 Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchstwert. Zudem werden binnen 24 Stunden 73 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Damit werden in Bulgarien nun 903.000 Infektionen und 32.869 Todesfälle gezählt. In dem EU-Land mit rund sieben Millionen Einwohnern sind weniger als 30 Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft.

06:00

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 164'000 auf gut neun Millionen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 166 auf 117.126 zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 940,6.

166 #Corona-Tote wurden dem RKI gestern gemeldet, 73 weniger als vor einer Woche. Der 7-Tage-Schnitt fällt damit auf 149 - und somit auf das niedrigste Niveau seit dem 12. November.@welt pic.twitter.com/UX2v51R5Gn — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) January 26, 2022

02:15

Die Zahl der Neuinfektionen in Südkorea steigt sprunghaft an. Ministerpräsident Kim Boo Kyum gibt mehr als 13'000 neu verzeichnete Fälle bekannt nach dem Rekord von 8571 am Vortag. Seit vergangener Woche dominiert die Omikron-Variante in Südkorea.

21:00

Momentan stecken sich in der Schweiz so viele Menschen mit dem Coronavirus an wie nie seit Beginn der Pandemie. Der Anstieg der bestätigten Fälle hat sich jedoch laut dem neuesten Wochenbericht des wissenschaftlichen Taskforce des Bundes deutlich verlangsamt. In den vergangenen sieben Tagen seien ungefähr 230'000 Personen positiv getestet worden, schrieb die Taskforce am Dienstag. Da die Test-Positivitätsrate bei rund 38 Prozent liege, müsse allerdings von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden.

Die Omikron-Variante dominiert demnach das Infektionsgeschehen, der Anteil der Delta-Variante fiel in der zweiten Januarwoche auf unter 10 Prozent. Der Subtyp BA.2, der beispielsweise in Dänemark für mehr als die Hälfte der sequenzierten Fälle verantwortlich ist, sei in der Schweiz noch sehr selten und die künftige Entwicklung daher ungewiss.

20:30

In den Niederlanden werden die Corona-Beschränkungen ab Mittwoch trotz rekordhoher Neuinfektionen wieder gelockert. Die seit Mitte Dezember geschlossenen Theater, Bars und Restaurants dürften dann wieder öffnen, sagt Ministerpräsident Mark Rutte. Die Regierung folgt damit dem Rat eines Expertengremiums, das sich am Montag für solche Öffnungen ausgesprochen hatte

The Dutch government is taking some steps to relax its COVID-19 measures. The Netherlands was the only European country to go into lockdown following the Omicron variant’s surge.https://t.co/RNDegvnqGW — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 25, 2022

18:00

In der Schweiz ist eine Debatte um die mögliche Aufhebung aller Corona-Schutzmassnahmen entbrannt. Während der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) und bürgerliche Politikerinnen und Politiker einen sogenannten "Freedom Day" fordern, erteilen die Fachleute des Bundes der Idee eine Absage.

Ruf nach «Freedom-Day» - BAG und Taskforce halten Corona-Massnahmen nach wie vor für nötig https://t.co/iWA1CpF9EL pic.twitter.com/9eClWAB9dX — cash (@cashch) January 25, 2022

Eine Überlastung des Gesundheitswesens sei nicht mehr zu erkennen, zudem sorge die Omikron-Variante für mildere Krankheitsverläufe, sagten die Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Verbände und bürgerlicher Parteien.

Geduld sei gefragt, entgegnete Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit. Der Höhepunkt der Omikron-Welle sei noch nicht erreicht. Falls jetzt ein "Freedom Day" ausgerufen werde, stiegen die Fallzahlen noch stärker an. Es sei schade, wegen zwei oder drei Wochen Fortschritte zu verspielen. "Das macht einfach keinen Sinn."

