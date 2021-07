06:00

Voraussichtlich um 13.30 Uhr wird das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die neuesten Zahlen von Coronavirus-Infektionen in der Schweiz und in Liechtenstein vorstellen. Erwartet wird, dass die Zahlen weiter gestiegen sind.

Am Freitag wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 619 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Eine Woche davor hatte der Wert bei 323 gelegen.

+++

05:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 546 neue Positiv-Tests für Deutschland. Das sind 222 mehr als am Montag vor einer Woche, als 324 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 10,3 von 10,0 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91'363. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus. Die Montagswerte sind meist weniger aussagekräftig als die an anderen Wochentagen, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten an das RKI übermitteln und weniger getestet wird.

+++

03:20

Vier Tage vor Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio glauben einer Umfrage zufolge mehr als zwei Drittel der Japaner nicht an Corona-sichere Spiele. 68 Prozent der Befragten äusserten Zweifel an der Fähigkeit der Olympia-Organisatoren, Ausbrüche verhindern zu können, berichtet die Zeitung "Asahi". Die Verantwortlichen der Spiele meldeten am Sonntag den ersten Covid-19-Fall unter den Teilnehmern im Athletendorf in Tokio, womit sich die Gesamtzahl der Infektionen im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen auf mindestens zehn erhöht.

+++

01:30

In Grossbritannien dürfen geimpfte Mitarbeiter des Gesundheits- und Sozialwesens Regierungsangaben zufolge auch nach dem Kontakt mit einem Infizierten weiter arbeiten. "Während wir lernen, mit diesem Virus zu leben, ist es wichtig, dass wir sicherstellen, dass das Personal an vorderster Front weiterhin die bestmögliche Pflege und Unterstützung für die Menschen im ganzen Land bieten kann", sagt Gesundheitsminister Sajid Javid, der sich nach einem positiven Testergebnis am Samstag in Quarantäne befindet. Die Ausnahmeregelung gelte für vollständig geimpfte Beschäftigte, deren Ausfall ein erhebliches Risiko für die Versorgung darstellen würde. Voraussetzung seien tägliche Tests während des gesamten Zeitraums, in dem sie isoliert werden müssten.

As England prepares to lift its remaining COVID-19 restrictions, Prime Minister Boris Johnson said that he will self-isolate after coming into contact with Health Minister Sajid Javid, who tested positive for the coronavirus https://t.co/msuFMNUMjc pic.twitter.com/zFHe4VFw8f — Reuters (@Reuters) July 19, 2021

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

20:30

Frankreich meldet den dritten Tag in Folge mehr als 10'000 Neuinfektionen. In den 12'532 Fällen vom Sonntag seien allerdings auch Nachmeldungen des Vortags enthalten, teilt das Gesundheitsministerium mit. Am Samstag hatte waren 10'949 Neuinfektionen gemeldet worden, am Freitag 10'908. Zu dem jüngsten Anstieg habe die ansteckendere Delta-Variante des Virus beigetragen, hiess es.

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)