Das Robert-Koch-Institut meldet 13'363 Neuinfektionen in Deutschland. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen steigt auf 671'868. Weitere 63 Menschen sind an den Folgen einer Ansteckung mit dem Virus gestorben. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich demnach auf 11'352. Die Zahlen fallen am Montag in der Regel niedriger aus, da die Gesundheitsämter am Wochenende häufig nicht alle Daten übermitteln.

Die weltberühmte Schlittschuhbahn am Rockefeller Center in New York soll trotz der Coronavirus-Pandemie geöffnet werden - allerdings deutlich kürzer als sonst. Die Eislaufbahn solle diesmal nur vom 21. November bis zum 17. Januar für Besucher geöffnet sein, berichtete die "New York Times". Bislang war die Attraktion meist von Mitte Oktober bis Ende April zugänglich gewesen. Die kürzeren Öffnungszeiten sind allerdings nur teilweise mit der Pandemie begründet: Der spätere Start liegt daran, dass das Gelände am Rockefeller Center noch von Restaurants genutzt wird, die dort unter freiem Himmel Essen und Trinken ausschenken. Das frühere Ende hängt auch mit geplanten Renovierungsarbeiten zusammen. Die Eislaufbahn wurde erstmals zu Weihnachten 1936 aufgebaut.

Die USA verzeichnen mindestens 103'314 Corona-Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen mit 10,01 erstmals auf über zehn Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Die Zahl der Todesfälle nach einer Infektion erhöht sich binnen 24 Stunden um mindestens 473 auf 237'762.

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn blickt während der Corona-Krise mit Sorge auf die Altersstruktur in Deutschland und warnt vor einer Überlastung der Intensivmedizin. Die Bundesrepublik sei nach Japan das zweitälteste Land der Welt, so Spahn im Livestream "Die richtigen Fragen" der Zeitung "Bild". "Bei uns sind 23 Millionen Deutsche über 60. Wir sind ein Wohlstandsland mit Zivilisationskrankheiten: Diabetes, Bluthochdruck, Übergewichtigkeit. Alles Risikofaktoren für dieses Virus, wie für viele Infektionskrankheiten übrigens auch."

Damit gehörten per Definition 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung zu einer Risikogruppe. "Wenn von 20 000 Neuinfizierten an einem Tag etwa zwei Prozent in die Intensivmedizin müssen, dann sind das 400 am Tag. Wenn die intensivmedizinische Behandlung und Begleitung 15 Tage im Schnitte dauert – sind das 6000." Diese Zahl werde Deutschland noch im November erreichen, das sei bereits absehbar. Für das Gesundheitswesen sei diese Belastung nur "unter ziemlicher Anspannung" zu bewältigen. "Wenn die Intensivmedizin mal zu voll ist, überfüllt ist, überlastet ist, dann ist es zu spät!"

Die Schweiz blickt am Montag gebannt auf die Corona-Zahlen, die für die letzten drei Tage zusammen um die Mittagszeit bekannt gegeben werden. Am letzten Montag betrug die Zahl der neuen Fälle 21'926.

Ablesbar ist bei den neuen Fallzahlen, ob die Einschränkungen der letzten Woche genützt haben. Die Zahlen werden auch als Grundlage dazu dienen, ob die Massnahmen in der Schweiz nochmals verstärkt werden. Am Freitag gab das Bundesamt für Gesunheit 9409 neue Coronavirus-Infektionen bekannt, in den zwei Tagen zuvor lag die Zahl jeweils knapp über 10'000. Am Freitag betrug der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen bei 8'237.

Die Lage ist ernst. Die Anzahl der Infektionen mit dem #Coronavirus steigt drastisch. Diese Krise überstehen wir nur, wenn wir zusammenhalten.

In Brasilien steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 10'554 auf insgesamt mehr als 5,66 Millionen. Das Gesundheitsministerium gibt zudem 128 weitere Todesfälle bekannt. Im Zusammenhang mit dem Virus sind demnach in dem lateinamerikanischen Land offiziellen Angaben zufolge 161'397 Menschen gestorben.

Joe Biden will das unter Donald Trump aufgesetzte Impfstoffprogramm "Operation Warp Speed" fortführen. "Wie wir bereits im September gesagt haben, haben die medizinischen Berater Briefings von Unternehmen erhalten, die an der Herstellung von Impfstoffen arbeiten", sagt Bidens Sprecher Andrew Bates. Biden setze sich dafür ein, so schnell wie möglich zur Entwicklung eines sicheren und wirksamen Coronavirus-Impfstoffs beizutragen. Daher habe er sich bereits vor der Wahl mit den führenden Arzeimittelherstellern getroffen.

Im Tessin gelten ab Montag verschärfte Regeln zur Eindämmung des Coronavirus. Versammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum sind verboten ebenso wie öffentliche und private Veranstaltungen mit mehr als fünf Personen. Auch alle Gruppensportaktivitäten sind verboten, ausser für Kinder unter 16 Jahren. Von der neuen Verschärfung ausgenommen sind religiöse Veranstaltungen wie Begräbnisse oder Hochzeiten, für die das Maximum auf 30 festgelegt ist.

