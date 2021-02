06:40

Nach dem Gewerbe verlangen nun auch die Gewerkschaften eine Strategie, wie die Schweiz langsam aus dem Lockdown herauskommen soll. Der Chef des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SBG) und Waadtländer SP-Nationalrat Pierre-Yves Maillard fordert vom Bundesrat diesbezüglich eine Strategie.

Maillard geht es um die Angestellten: "Viele Menschen müssen mit weniger Lohn auskommen. Es gibt noch keine grosse Revolte, aber die Resignation und die Depression steigen, was vielleicht noch schlimmer ist", sagt er im Interview mit dem "Blick". Erste vorsichtige Lockerungen sollten möglich sein, beispielsweise in Museen oder im Sport. "Eine Null-Risiko-Strategie" sei unmöglich.

Im Gegensatz zu Gewerbepräsident Fabio Regazzi bezeichnet Mailliard die Lockdown-Strategie nicht als "gescheitert". Der Gewerkschaftschef kritisiert ber die Praxis der Entschädigungen und die Pflegestrategie, wo er das Agieren von Bund und Kantonen als "ungenügend" bezeichnet.

Zum vollständigen Interview geht es hier.

Martin Ackermann, Präsident der wissenschaftlichen Corona-Taskforce, plädierte gestern an einer Medienkonferenz für eine weitere Reduktion der Mobilität in der Schweiz. Sorgen bereiteten die neuen Varianten, die rund 50 Prozent ansteckender sind. Bei der Variante B117 verdoppeln sich laut Ackermann die Infektionen einmal in zehn Tagen. Aus diesem Grund ist es laut Ackermann angezeigt, die Bemühungen eher zu verstärken als zu reduzieren. Das Ziel sei es, zu verhindern, dass man im März ein schnelles exponentielles Wachstum habe. Bisher sei es nicht gelungen, die wachsenden Infektionen mit B117 zu reduzieren, erklärte Ackermann. Bei den Mutationen sind mittlerweile insgesamt 4411 Fälle gemeldet, letzte Woche waren es noch rund 2700.

Die Übertragung der Medienkonferenz im Replay:

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Dienstag 1363 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1'398. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 1'437, vor einer Woche bei 1'606. Zudem wurden 68 neue Spitaleinweisungen und 42 neue Todesfälle gemeldet.

+++

+++

06:20

In Deutschland sinkt laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) die Sieben-Tages-Inzidenz auf 68,0 von 72,8 am Vortag. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle steigt um 8072 auf insgesamt 2'299'996. Die Gesundheitsämter melden zudem binnen 24 Stunden 813 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie 62'969 Menschen nach einer Infektion gestorben. Die Regierung strebt einen Inzidenz-Wert unter 50 an.

Alles zum Corona-Gipfel - Lockdown-Verlängerung und Zoff um Schul-Öffnung https://t.co/mnsulOSWYo — BILD (@BILD) February 10, 2021

Vor den heutigen Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise deutet sich ein Konflikt über die vorzeitige Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten (Kitas) an.

Während Merkel auf eine Verlängerung des bestehenden Lockdowns bis Anfang März dringt, wollen einige Länderchefs bereits vorher Grundschulen und Kitas teilweise wieder öffnen. Hingegen heisst es aus Merkels Kanzleramt: Jegliche Öffnungsschritte müssten "vor dem Hintergrund der Virusmutanten vorsichtig und schrittweise erfolgen".

Zugleich legte das Kanzleramt einen ersten Fahrplan für mögliche Öffnungen ab März vor. Danach sollen Geschäfte, Hotels und Restaurants bei einer Inzidenz von weniger als 35 unter strengen Auflagen wieder öffnen können.

+++

01:55

Der US-Pharmahersteller Moderna schliesst eigenen Angaben zufolge mit Taiwan und Kolumbien Verträge über die Lieferung seines Corona-Vakzins ab. "Der Covid-19-Impfstoff von Moderna ist derzeit nicht für den Einsatz in Taiwan oder Kolumbien zugelassen, und das Unternehmen wird mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um die notwendigen Genehmigungen vor dem Vertrieb einzuholen", teilt der Impfentwickler mit. Taiwan habe fünf Millionen und Kolumbien zehn Millionen Einheiten bestellt. Die Auslieferungen würden Mitte 2021 beginnen.

Beim Klick auf die Grafik erscheinen die Angaben der Johns-Hopkins-Universität zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus:

+++

00:55

Spanien will mit "Impf-Zertifikaten" den von der Pandemie gebeutelten Tourismus wiederbeleben. "Spanien will für den Tourismus, dass es eine sichere internationale Mobilität gibt", sagt Arturo Ortiz vom spanischen Fremdenverkehrsamt Berlin. Man vertraue darauf, "dass zu Beginn des Sommers eine normale Reise möglich sein wird."

+++

23:50

Weltweit haben sich über 106,63 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,32 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 27,16 Millionen Infektionen und 465'440 Toten.

+++

21:15

In Frankreich haben nach offiziellen Angaben 1,987 Millionen Menschen eine erste Impfung erhalten. Die zweite Impfung sei 366.733 Mal verabreicht worden, teilt das Gesundheitsministerium mit. In Frankreich leben etwa 67 Millionen Menschen.

Die US-Seuchenbehörde CDC hat nach eigenen Angaben bislang 43,2 Millionen Impfdosen verabreicht. Insgesamt seien 62,9 Millionen Dosen ausgeliefert worden.

+++

18:35

Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis ruft angesichts steigender Fallzahlen einen kompletten Lockdown für Athen aus. In der Hauptstadt sollen ab Donnerstag bis Ende des Monats unter anderem Schulen und viele Geschäfte geschlossen bleiben, gibt er in einer Fernsehansprache bekannt. Von der Massnahme ist etwa die Hälfte der griechischen Bevölkerung betroffen.

Greece is imposing a stricter lockdown in Athens and the surrounding Attica region to curb a recent spike in new coronavirus cases and hospitalizations https://t.co/aFCwoCB6QQ — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) February 9, 2021

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)