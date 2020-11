06:40

Zuletzt sind in der Schweiz die Infektionszahlen deutlich gesunken. In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Dienstag 4'560 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Vor zwei Wochen lagen die Infektionszahlen an zwei Tagen über 10'000.

Nach den Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 5'619. Am Montag lag dieser Schnitt noch bei 5'822, vor einer Woche bei 7'557. Die Corona-Taskforce des Bundes hat das Ziel formuliert, dass die Infektionszahlen innerhalb von jeweils um etwa die Hälfte sinken sollten, um Anfang 2021 bei 500 registrierten Fällen am Tag anzukommen.

Neue Zahlen vom BAG werden um etwa 12 Uhr erwartet.

Hoch ist immer noch die Zahl der Personen, die an oder mit Covid-19 sterben: Am Dienstag wruden 142 neue Todesfälle gemeldet. Die Häufung von Todesfällen ist mit den Infektionszahlen um etwa drei Wochen versetzt.

Virginie Masserey, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle beim Bundesamt für Gesundheit, sagte a, gestrigen Dienstag vor den Medien in Bern, dass es einen gewissen Effekt der bundesrätlichen Massnahmen gebe. Derzeit reiche die Wirkung der Massnahmen aber noch nicht aus. Sie fügte auch an, dass die die Zahl höher liegen dürfte, da es bei den Meldungen nach dem Wochenende eine gewisse Verspätung gebe und Nachmeldungen zu erwarten seien.

Masserey sagte weiter, dass es noch Platz auf den Intensivstationen gebe. Man kann sich aber nicht darauf verlassen, dass dies so bleiben wird. 543 Covid-Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation in Schweizer Spitälern, das sind 24 mehr als gestern. Auf der Normalstation beträgt der Anteil der Covid-Patienten knapp 19 Prozent. Auf der Intensivstation beträgt er leicht über 60 Prozent, sagte Andreas Stettbacher, Delegierter des Bundesrats für den Koordinierten Sanitätsdienst. "Wir können nicht ewig darauf setzen, dass die Spitäler ständig die Akutbetten aufstocken", fügte Masserey an. Corona-Patienten bleiben durchschnittlich 14 Tage auf den Intensivstationen.

Hier der Livestream der Medienkonferenz in Bern im Replay:

+++

Abonnieren Sie hier kostenfrei den Newsletter von cash.ch

+++

05:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 17'561 Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen steigt demnach auf 833'307. Den Daten zufolge starben 305 weitere Menschen an oder mit dem Virus. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich somit auf 13'119.

+++

04:30

Nach einem Ausbruch des Virus im australischen Bundesstaat Südaustralien mit 22 Infektionen wird ein sechstägiger harter Lockdown verhängt. "Wir brauchen diese Unterbrechung, damit wir dem Virus immer einen Schritt voraus sind," erklärt Ministerpräsident Steven Marshall.

Schulen, Universitäten und Restaurants bleiben ab Mitternacht geschlossen, Hochzeiten und Beerdigungen werden ausgesetzt. Pro Haushalt darf nur eine Person pro Tag für essenzielle Einkäufe das Haus verlassen, der Reiseverkehr ist eingestellt.

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung der Pandemie von der Johns Hopkins University findet sich hier.

+++

04:10

Wegen Corona-bedingter Verluste erwägen die Betreiber des Hauptstadtflughafens BER eine Einstellung des Flugbetriebs, sofern die Eigentümer – der Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg – nicht kurzfristig weitere Finanzhilfen bereitstellen. Das geht aus einem Schreiben der Geschäftsführung der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) an die Berliner Senatsverwaltung für Finanzen hervor, das dem Handelsblatt (Mittwochausgabe) vorliegt.

+++

04:00

Die US-Gesundheitsbehörde FDA genehmigt den ersten Corona-Schnelltest für zu Hause. Der Selbsttest des US-Unternehmens Lucira Health ist ein molekularer Einweg-Test zum Nachweis des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2, das Covid-19 verursacht.

+++

01:55

Brasilien wird nach Angaben des Gesundheitsministeriums voraussichtlich diese Woche mit dem Import von 46 Millionen Einheiten des chinesischen Impfstoffs Sinovac beginnen, um im Januar mit der Impfung der Bevölkerung zu starten. Auch das Vakzin des US-Pharmaherstellers Pfizer in Kooperation mit dem deutschen Entwickler BioNTech soll nach der Zulassung durch die Gesundheitsbehörde Anvisa zum Einsatz kommen.

Forschung - So steht das Rennen um einen Covid-19-Impfstoff https://t.co/zbUp1uTXmb pic.twitter.com/vDxg6WXwLn — cash (@cashch) November 16, 2020

Das Ministerium werde diese Woche auch mit Johnson & Johnson, dem indischen Unternehmen Bharat Biotech und den Herstellern des russischen Impfstoffs Sputnik V an Impfplänen für die brasilianische Bevölkerung arbeiten.

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)

+++

22:20

Der zweite Lockdown in Frankreich schlägt auf die Konjunktur des Landes durch. Finanzminister Bruno Le Maire bestätigt zwar die Erwartung, dass die Wirtschaftskraft in diesem Jahr um elf Prozent schrumpft. Er erklärt aber auch, dass das Wachstum im kommenden Jahr wegen der neuen Massnahmen nun doch nur bei sechs Prozent liegen werde. Vor dem neuen Lockdown hatte das Pariser Finanzministerium mit acht Prozent gerechnet.

Frankreich hat die Schwelle von zwei Millionen registrierten Infektionen überschritten. Wie der Chef der Gesundheitsbehörden, Jerome Salomon, weiter mitteilt, stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in den vergangenen 24 Stunden um 437 auf 46'273.

Präsident Emmanuel Macron wird einem Medienbericht zufolge etwa Mitte kommender Woche erklären, welche Bedingungen für ein Ende des Lockdowns erfüllt sein müssen. Der Sender BFM TV beruft sich auf Insider. Der Lockdown, der zweite seiner Art, gilt seit dem 30. Oktober.

Tout savoir sur le vaccin contre le #Covid_19 qui attend les Français https://t.co/i2Vzwf3mTK #Société — Le Figaro (@Le_Figaro) November 18, 2020

+++

19:40

Pfizer hat nach eigenen Angaben genug Daten aus seiner Impfstoff-Studie, um sie für die vorgeschriebene Sicherheitsprüfung einzureichen. Dabei gehe es um die Ergebnisse von zwei Monaten von etwa der Hälfte der rund 44'000 Teilnehmer, sagt Konzernchef Albert Bourla auf einer Konferenz der "New York Times". Pfizer entwickelt den Impfstoff zusammen mit dem deutschen Unternehmen BioNTech.

+++

19:35

In den USA ist die Zahl der registrierten Infektionen laut den Seuchenschutzzentren CDC auf mehr als elf Millionen gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona liegt demnach inzwischen bei mehr als 246'000.

+++

19:05

In Spanien ist die Zahl der Todesfälle binnen eines Tages nach Angaben des Gesundheitsministeriums mit 435 auf den höchsten Tages-Wert seit dem Beginn der zweiten Welle gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen geht dagegen weiter zurück.

Das Ministerium meldet 13'159 Nachweise im Vergleich zu mehr als 18'000 täglich in der vergangenen Woche und etwa 24'000 Ende Oktober. Insgesamt sind damit 41'688 Tote und mehr als 1,5 Millionen Infektionen in dem Land bestätigt.

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)