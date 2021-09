07:15

Im ersten Quartal 2021 haben 219 Unternehmen Dividendenzahlungen angemeldet. Die Zahlung würde laut einer Untersuchung gegen das Dividendenausschüttungsverbot verstossen. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK). Die Unternehmen mit einem zugesagten Bürgschaftsvolumen von rund 50 Millionen Franken meldeten demnach Dividendenzahlungen in Höhe von insgesamt 43,12 Millionen Franken an. Laut der EFK war das in Einzelfällen bis zum zehnfachen Betrag der jeweiligen Solidarbürgschaftszusage.

Insgesamt überprüfte die EFK über 125'000 Datensätze mit einem Bürgschaftsvolumen von 14,55 Milliarden Franken, wie den am Montag publizierten Dokumenten zu entnehmen ist. Die potenziell fehlbaren Unternehmen seien dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zur Abklärung gemeldet worden. Per Anfang Mai reichte der Bund dem Papier zufolge zwanzig Strafanzeigen mit einem Kreditvolumen von rund 5 Millionen Franken wegen missbräuchlicher Kreditverwendung ein.

Zum ausführlichen Bericht geht es hier.

+++

06:30

Auch wenn die Corona-Impfung gut vor schweren Krankheitsverläufen schützt, die Zahl der Impfdurchbrüche steigt in der Schweiz. Das befeuert die Diskussion über eine dritte Impfung auch in der Schweiz. Doch für wen macht eine sogenannte Booster-Impfung überhaubt Sinn? Christine Falk, Präsidentin der deutschen Gesellschaft für Immunologie, erklärt gegenüber dem SRF: "Die Gruppe, um die wir diskutieren, ist die Gruppe der Hochbetagten aus unserer Priorisierungsgruppe 1". Doch auch Menschen mit einer Immunschwäche beispielsweise könnte die Auffrischungsimpfung helfen.

+++

05:15

Aufgrund der hohen Nachfrage wird das Impfangebot in Luzern erweitert. Gegen Ende September soll ein Impftruck in Betrieb genommen werden, der in verschiedenen Luzerner Gemeinden Halt machen soll. Dies gab die Luzerner Staatskanzlei in einer Mitteilung bekannt. Alle Personen ab 12 Jahren, die im Kanton Luzern wohnhaft sind, sollen sich im Truck kostenlos und ohne Voranmeldung impfen lassen können.

#CoronaInfoCH Aufgrund des grossen Erfolgs des dezentralen Impfens wird das Impfangebot im Kanton Luzern erweitert: Voraussichtlich gegen Ende September 2021 ist ein Impftruck in Betrieb, der in verschiedenen Gemeinden Halt machen wird. https://t.co/UlGCdMJ3Vw pic.twitter.com/r4WhAaoEk5 — Kanton Luzern (@KantonLuzern) September 6, 2021

+++

04:30

Das Robert-Koch-Institut meldet 6726 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 976 mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 5750 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 83,8 von 84,3 am Vortag. 59 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 92.413. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als vier Millionen Corona-Tests positiv aus.

Die Zahl der dem RKI gemeldeten #Corona-Fälle in betrug gestern 6726. ➡️ Plus 17% im Vorwochenvergleich ➡️ reduzierte Dynamik der 4. Welle: Plus im Vorwochenvergleich den 10. Tag in Folge bei <25%, nachdem es zuvor 23 Tage lang bei >25% gelegen hatte@welt pic.twitter.com/pe1sfK7D0k — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) September 7, 2021

+++

03:00

Nach der Schliessung der Impfzentren in Deutschland sollen die niedergelassenen Ärzte auch das Vakzin des US-Herstellers Moderna verimpfen. "Wir werden ab Oktober auch den Moderna-Impfstoff an die Arztpraxen liefern können. Da bin ich mir sehr sicher", sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der Zeitung "Rheinische Post" (Dienstagausgabe). Das sei wichtig, damit in den Arztpraxen auch Erst- oder Folgeimpfungen mit Moderna stattfinden könnten. Zurzeit werde der Moderna-Impfstoff nur in den Impfzentren und Kliniken verimpft.

+++

02:05

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) kritisiert, dass ein Grossteil der bisher in Schulen verhängten Quarantänemassnahmen überflüssig gewesen seien. "Daten aus der Vergangenheit zeigen, dass rund 98 Prozent der Quarantänen nicht notwendig gewesen wäre", sagt der BVKJ-Sprecher und Kinderarzt Jakob Maske der Zeitung "Rheinische Post" (Dienstagausgabe). Er forderte daher "sehr spezifische Quarantäneregeln", die nur die infizierte Person selbst oder sehr nahe Kontaktpersonen beträfen. Diese seien "für die Schüler und den Schulbetrieb und damit auch für die seelische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen immens hilfreich". Die neuen Quarantäne-Regeln seien seiner Ansicht nach verspätet beschlossen worden. "Einige haben gerade erst wieder mit der Schule begonnen."

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

22:00

In Österreich wird es nach Worten von Bundeskanzler Sebastian Kurz für Geimpfte keinen weiteren Lockdown mehr geben. "Die Zeit der Lockdowns muss vorbei sein, weil wir jetzt die Impfung haben", sagte Kurz am Abend in einem ORF-Interview. Sollten Massnahmen notwendig werden, etwa wenn es in den Krankenhäusern zu einer Überlastung kommt, soll es allerdings Einschränkungen für Ungeimpfte geben. Als Beispiele nannte der konservative Politiker die Nachtgastronomie und Grossveranstaltungen. Am Mittwoch sollen die Details mit den Länderchefs beschlossen werden.

+++

+++

19:00

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern machen in Deutschland den Weg für Auffrischimpfungen frei: In Pflegeeinrichtungen und weiteren Einrichtungen mit sogenannten vulnerablen Gruppen sollen den Beschäftigen eine Auffrischimpfung angeboten werden. Dies gilt laut Beschluss auch für Personen, die regelmässig in Kontakt mit infektiösen Menschen stehen - etwa medizinisches Personal. Nach individueller Abwägung könnten auch Personen über 60 Jahren infrage kommen, deren Impfungen mehr als sechs Monate zurückliegt. Das Robert-Koch-Institut soll die Auffrischimpfungen gesondert ausweisen.

+++

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)