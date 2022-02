06:30

Laut Agenturberichten sind die Coronatests für Bürger in Schweden kostenpflichtig geworden, ausser für vulnerable Personen und Angestellte im Gesundheitswesen. Sollten in der Schweiz Massnahmen im Verlauf des Februars fallen, käme ein solcher Schritt hierzulande zu früh, meint Infektiologe Andreas Widmer. Dies wäre ein "fataler Fehler", sagt Widmer zu "20min.ch". Laut Widmer sollte die aktuelle Teststrategie noch weitere vier Wochen aufrechterhalten werden. Kostenpflichtige Tests würden dazu führen, dass sich kaum mehr jemand testen lassen werde. So verlöre man den Überblick über die Lage. Sollte das Zertifikat aber abgeschafft werden, wären laut Widmer auch kostenpflichtige Test vertretbar.

+++

05:45

Bei Corona-Protesten in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington nimmt die Polizei offiziellen Angaben zufolge mehr als 50 Personen fest und beginnt mit der gewaltsamen Räumung Hunderter Demonstranten, die seit Tagen vor dem Parlamentsgebäude kampieren. Jeder Neuseeländer habe das Recht zu protestieren, doch dürfe dies nicht das Leben anderer beeinträchtigen, sagt Ministerpräsidentin Jacinda Ardern. Das Entfernen von Demonstranten sei Sache der Polizei.

+++

04:15

Das Robert-Koch-Institut(RKI) meldet 247'862 Positiv-Tests binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind 11'742 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 236'120 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen neuen Höchstwert von 1465,4 von 1450,8 am Vortag. 238 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 119.453. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 11,76 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Die Zahl der dem RKI gemeldeten #Corona-Fälle in lag gestern bei 247.862. zweithöchster Tageswert seit Pandemiebeginn







42. Anstieg hintereinander im Vorwochenvergleich@welt pic.twitter.com/fIG9HihzHJ — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) February 10, 2022

+++

03:00

Stefan Dräger, Chef der deutschen Medizintechnikfirma Dräger, ruft dazu auf, die Ablehnung einer Impfung als Verzicht auf eine Behandlung im Krankenhaus im Falle einer Corona-Erkrankung zu werten. Jeder Bürger solle ein Impfangebot erhalten, sagte er der Zeitung "Welt" einem Vorabbericht zufolge. "Wenn er das ablehnt, gilt dies automatisch als eine Patientenverfügung darüber, bei einer Erkrankung durch das Virus auf eine Behandlung im Krankenhaus zulasten der Allgemeinheit zu verzichten." Dies vermeide eine Überlastung der Hospitäler. Dräger stellt auch Beatmungsgeräte und Masken her.

+++

02:00

Weltweit haben sich bislang rund 400,25 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 6,13 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

+++

00:30

Die US-Regierung will mit Corona-Impfungen für Kinder unter fünf Jahren noch in diesem Monat beginnen. Angepeilt werde der 21. Februar, wie aus einem Dokument der US-Seuchenbehörde CDC hervorgeht. In den USA gibt es rund 18 Millionen Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und vier Jahren. Sie sollen den Impfstoff von Pfizer/BioNTech erhalten.

+++

00:00

Die SVP und der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) haben anlässlich des Endes der bundesrätlichen Vernehmlassung zur Corona-Politik ihre Forderung nach einer raschen Aufhebung der Massnahmen bekräftigt. Die Grünliberalen warnen derweil vor einem Jo-Jo-Effekt. "Monsieur Berset, lassen Sie uns endlich in Ruhe", überschrieb die SVP am Mittwoch eine Medienmitteilung. Die Corona-Massnahmen seien durch nichts mehr zu rechtfertigen.

Der SGV sprach sich in seiner Vernehmlassungsantwort für eine Aufhebung aller bundesweiten Massnahmen in einem Schritt aus. Anders als zahlreiche Kantone will er auch nichts wissen von einer Beibehaltung der Maskentragpflicht in Läden, im öffentlichen Verkehr sowie in Gesundheitseinrichtungen. Mit seinen Forderungen geht der SGV über die Lockerungsvorschläge des Bundesrats hinaus. Die Landesregierung sieht vor, dass auch bei einer Lockerung auf einen Schlag die Isolationspflicht für Infizierte sowie die Meldepflicht vorläufig bleiben würden.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier.

+++

Beim Klick auf die Grafik erscheint der Covid-19 Vaccination Tacker von Reuters, der die Impfquoten weltweit dokumentiert.

+++

Beim Blick auf die Grafik erscheint die Übersicht von der Johns-Hopkins-Universität zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung.

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)