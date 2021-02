06:30

16 Prozent der Schweizer Bevölkerung oder rund 1,5 Millionen Menschen haben eine Corona-Infektion hinter sich. Diese Zahlen basieren auf einer Hochrechnung einer aktuellen Studie aus dem Kanton Genf, wie tagesanzeiger.ch (Artikel bezahlpflichtig) schreibt. Das sei zwar mehr als doppelt so viel wie nach der ersten Welle, aber immer noch viel zu wenig, um eine Herdenimmunität zu erreichen.

Für ihre Studie haben Forscher der Uni Genf zwischen Mitte November und Mitte Dezember rund 4000 Menschen aus allen Altersgruppen Blut abgenommen und dieses auf Antikörper gegen das Coronavirus untersucht. Die höchsten Durchseuchungsraten stellten die Forscher bei den 18- bis 35-Jährigen fest, mit einer "Seroprävalenz" von gut 25 Prozent, nur leicht weniger die 6- bis 18-Jährigen sowie die 35- bis 65-Jährigen. Das zeige, dass die Kinder eine Rolle spielen bei der Ausbreitung des Virus, wird Antoine Flahault, Direktor des Institute of Global Health an der Universität Genf und Mitautor der Studie, im Artikel zitiert.

06:15

Bundespräsident Guy Parmelin ist besorgt über die Coronamüdigkeit der Schweizer, die negative Auswüchse hat. "Die zunehmende Aggressivität in der Schweiz macht mir Sorgen, sagt Parmelin im Interview mit "20 Minuten". "Mein Ziel ist es, die Bevölkerung noch besser zu erklären, welche Güterabwägungen der Bundesrat machen muss. Ich möchte Verständnis schaffen", so Parmelin.

06:00

Das Robert-Koch-Institut meldet 6114 Neuinfektionen in Deutschland. Damit haben sich 2'228'085 Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Menschen, die nach einer Infektion gestorben sind, erhöht sich demnach um 861 auf 57'981. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 90.

05:30

Die Regierung in Japan verlängert nach Angaben des Wirtschaftsministeriums den Ausnahmezustand für 10 Präfekturen bis zum 7. März. Die Situation habe sich zwar verbessert, das Gesundheitswesen stehe jedoch weiter unter Druck, sagt Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura.

05:00

Die Exportbeschränkungen der Europäischen Union (EU) für Covid-19-Vakzine beeinträchtigen einem Medienbericht zufolge das Impfprogramm in Japan. Die Entscheidung der EU habe Auswirkungen auf die Versorgung des Landes, sagt der japanische Impfbeauftragte Taro Kono laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Kyodo. Kono hatte bereits vergangene Woche vor wachsendem Nationalismus bei der Versorgung mit Impf-Einheiten gewarnt, der zu Störungen der weltweiten Versorgung und Vergeltungsmaßnahmen führen könnte.

04:00

Der britische Premierminister Boris Johnson dringt einem Zeitungsbericht zufolge auf die Wiedereröffnung der Schulen. Johnson habe die Minister angewiesen, Vorbereitungen für die Rückkehr zum Präsenzunterreicht zu beschleunigen, da laut dem medizinischen Chef-Berater der Regierung, Chris Witty, der Höhepunkt der Coronavirus-Infektionen vergangene Woche überschritten worden sei, berichtet "The Telegraph".

02:30

Der US-Pharmahersteller Moderna will mit zusätzlichen Einheiten des Impfstoffs pro Fläschchen einen Engpass im Herstellungsprozess beheben. Statt mit bislang 10 könnten die Durchstechflaschen mit bis zu 15 Impf-Einheiten befüllt werden, um die Produktion zu steigern, teilt das Unternehmen mit. Pro Tag könne nur eine bestimmte Anzahl Ampullen befüllt werden. Vor der Implementierung müsse die Aufsichtsbehörde FDA grünes Licht geben.

02:00

Nach einem Sondierungsgespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und republikanischen US-Senatoren über weitere Corona-Hilfen dringen die Demokraten weiter auf ein umfassendes Paket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar. Biden hoffe, dass sein vorgeschlagenes Covid-19-Hilfspaket mit Unterstützung beider Parteien im US-Kongress verabschiedet werden könne, erklärte das Weiße Haus am Montag (Ortszeit). Aber er werde sich "nicht mit einem Paket zufrieden geben, das den Herausforderungen unserer Zeit nicht entspricht". Biden erklärte, dass der auf 618 Milliarden Dollar gekürzte Vorschlag der Republikaner in vielen Bereichen keine dringenden Probleme adressiere.

01:00

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat nach einem Impfgipfel mit den Bundesländern und Pharmafirmen zugesagt, dass jeder Bürger in Deutschland bis Ende des Sommers eine Corona-Impfung erhalten kann. Bund und Länder räumten nach stundenlangen Beratungen aber ein, dass es bei einem Mangel an Impfstoff im ersten Quartal bleibe. Die ins Gespräch gebrachten staatlichen Eingriffe in die Pharmaproduktion spielten bei den Beratungen keine Rolle mehr.

00:30

Der Impfstoffhersteller Biontech will 2021 zwei Milliarden Dosen seines Vakzins herstellen und damit die bisher erwartete Produktion von 1,3 Milliarden Dosen um mehr als 50 Prozent steigern. "Wir sind auf dem richtigen Weg, unsere Produktionskapazitäten zu erweitern", teilte das Unternehmen am Montag in Mainz mit. Die Umbauten im belgischen Pfizer -Werk Puurs seien erfolgreich abgeschlossen worden. "Nun sind wir zurück im eigentlichen Zeitplan für die Lieferung von Impfstoffdosen an die Europäische Union."

00:00

Die US-Regierung unterstützt mit einem dreistelligen Millionenbetrag die Produktion eines Corona-Schnelltests für zu Hause, um die Testkapazitäten im Land auszubauen. Das US-Verteidigungsministerium, das unter anderem für die Verteilung der Corona-Impfstoffe in den USA zuständig ist, teilte am Montag mit, die Firma Ellume bekomme 231,8 Millionen US-Dollar, um schnell die Produktion ihres Corona-Heim-Tests in den USA auszubauen.

21:20

In den USA sind nach Behördenangaben bereits mehr als 31,1 Millionen Impfdosen verabreicht worden, darunter auch zahlreiche Zweitimpfungen. Bis Samstag waren es 29,6 Millionen Dosen gewesen.

21:10

In Frankreich liegt die Zahl der Impfungen mit 1,485 Millionen am Sonntag nur knapp über dem Stand vom Vortag. Bis Samstag waren nach Behördenangaben 1,479 Millionen Erstdosen verimpft worden. Der Fortschritt der Impfkampagne wird durch Bürokratie und Lieferengpässe behindert.

