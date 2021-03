14:00

Das Parlament macht Druck beim Bund für eine breitere Teststrategie, um nun auch rascher aus dem Beizen-Lockdown zu kommen. Ist der Bund bereit, dafür tiefer ins Portemonnaie zu greifen?

Seit 14 Uhr stehen die Corona-Experten des Bundes Rede und Antwort. cash überträgt live.

Anne Lévy, Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG): "Trotz erfreulichen Nachrichten dürfen wir nicht vergessen: Die Pandemie ist nicht vorbei, die Lage ist fragil." Ein Blick ins Ausland zeige: Die Fallzahlen steigen leicht, man müsse daher aufpassen, ebenso in der Schweiz. "Aber: Der Bundesrat gibt uns mit gewissen Lockerungen wieder eine Perspektive." Das Testen sei ein wichtiges Element, betont Lévy. Man habe die Teststrategie erweitert. Zudem werde gezielt und auch präventiv getestet, etwa in Altersheimen, aber auch bei Infektionsherden. 17 Kantone haben bisher ein Konzept für Massentests eingereicht. Es seien aber keine Bewilligungen durch das BAG nötig. Man unterstütze die Kantone aber bei der Umsetzung der Testkampagnen. "Das BAG prüft die Teststrategie laufend." Selbsttests seien für gezielte Testkampagnen nicht geeignet, weil positive Resultate nicht gemeldet würden und das BAG somit keine Übersicht der Lage habe. Zudem seien sie weniger präzise.

13:20

Einen Tag vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern unter dem Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zeichnet sich in Deutschland ab, dass der bestehende Lockdown bis zum 28. März verlängert wird. Zugleich soll es aber einen Stufenplan für Lockerungen bei privaten Zusammenkünften sowie beim Unterschreiten eines bestimmten Inzidenzwertes auch im Einzelhandel und in der Gastronomie geben.

“Die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften mit Freunden, Verwandten und Bekannten wird ab 8. März wieder erweitert: Es sind nunmehr private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt”, heißt es in einer Beschlussvorlage des Kanzleramts für das morgige Treffen, das Bloomberg vorliegt.

Germany plans to extend coronavirus lockdown, draft agreement confirms https://t.co/GZGpxmEYAh — CNBC (@CNBC) March 2, 2021

13:05

Frankreich hebt die Altergrenze für die Verwendung des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca an. Künftig werde das Vakzin auch bei Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden bis einschließlich 74 Jahren zugelassen und nicht mehr nur bei den Unter-65-Jährigen, sagt Gesundheitsminister Olivier Veran dem Fernsehsender France 2. Dadurch könnten in den kommenden Wochen 2,5 Millionen Menschen mehr geimpft werden. Die französische Arzneimittelaufsicht HAS hatte am Dienstag für eine Anhebung der Altersgrenze plädiert unter Verweis auf eine schottische Studie, die einen großen Schutz durch den Impfstoff vor einem schweren Krankheitsverlauf auch bei Älteren bestätigt habe.

12:45

Nach einer siebenwöchigen Corona-Zwangsschliessung haben die Gastwirte auf Mallorca erstmals wieder Gäste empfangen. In Folge einer deutlichen Verbesserung der Pandemie-Lage auf der spanischen Urlaubsinsel dürfen sie seit Dienstag wieder öffnen - vorerst allerdings nur die Aussenbereiche. Spätestens um 17 Uhr müssen alle Restaurants, Cafés und Kneipen wieder schliessen. Zudem dürfen vorerst lediglich höchstens 50 Prozent der Tische draussen aufgestellt werden - bei einer Besetzung von maximal je vier Personen aus höchstens zwei verschiedenen Haushalten.

11:50

In Deutschland stellen Bund und Länder in einem Entwurf für die am Mittwoch erwarteten Beschlüsse zur Corona-Lage weitere Öffnungen von Unternehmen in Aussicht. Das gelte für Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte. "Sie können somit auch mit entsprechenden Hygienekonzepten und einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 20 Quadratmeter wieder öffnen. Darüber hinaus können ebenfalls die bisher noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe sowie Fahr- und Flugschulen mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder öffnen." Kunden sollen hier aber einen negativen Schnell- oder Selbsttest vorweisen müssen.

10:30

Der Bundesrat wollte offenbar der Corona-Toten mit einem öffentlichen Anlass gedenken.Demnach sollte sich das Parlament auf dem Berner Münsterplatz zum Gedenken versammeln. Doch Bundespräsident Guy Parmelin erhielt von den Parlamentspräsidenten eine Absage, wie der "Tagesanzeiger" schreibt. Sie verwiesen auf das Veranstaltungsverbot. Stattdessen entschied sich Parmelin, den Opfern in stiller Form zu gedenken - und zwar am 5. März. An diesem Tag wird es genau ein Jahr her sein, seitdem in Schweiz die erste Patientin im Universitätsspital Lausanne dem Coronavirus erlag.

Le 5 mars 2021 il y aura exactement une année que la 1ère victime du Corona-virus en est morte. Plus de 9000 décès ont suivi. Ce sera l'occasion de sonner les cloches à midi et de respecter une minute de silence pour toutes celles et ceux qui sont concernés. pic.twitter.com/VuQUdWdtnO — Guy Parmelin (@ParmelinG) February 28, 2021

09:45

China will nach Angaben eines Regierungsberaters bis Ende Juli 40 Prozent der Bevölkerung gegen Covid-19 impfen. Dabei gehe es um die Impfung mit zumindest einer Dosis, sagt Coronavirus-Experte Zhong Nanshan, der an der Behördenstrategie im Kampf gegen die Pandemie mitarbeitet, zu Reuters. Die Menschen, die eine Impfung ablehnen, seien bei dieser Berechnung berücksichtigt, die eine erhebliche Beschleunigung bei den Impfungen erfordert.

07:30

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich kurz vor Ende seiner Amtszeit noch gegen das Coronavirus impfen lassen. Trump und seine Ehefrau Melania seien im Januar im Weissen Haus geimpft worden, berichtete unter anderem die "Washington Post" unter Berufung auf Trumps Büro, wie spiegel.de schreibt. Trump hatte sich im letzten Oktober mit dem Coronavirus angesteckt und nach seiner Genesung wiederholt behauptet, er halte sich für immun.

06:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 3943 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind fast 60 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche. 358 weitere Menschen starben, die zuvor positiv getestet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 65,4 von 65,8. In Deutschland haben sich seit Beginn der Pandemie über 2,45 Millionen Menschen angesteckt. 70.463 Personen sind gestorben.

#RKI : Knapp 4.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden; Inzidenz sinkt leicht auf 65,4 https://t.co/ew0MJKELeq — Die Nachrichten (@DLFNachrichten) March 2, 2021

05:25

Der deutsche Bekleidungskonzern s.Oliver will bei einer Verlängerung des Lockdowns vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. "Man kann uns Händler nicht nach Belieben an- und ausschalten! Das bringt uns in finanzielle Probleme", sagt Vorstandschef Claus-Dietrich Lahrs der Zeitung "Augsburger Allgemeinen" laut einem Vorabbericht. Der Manager wirft Bund und Ländern eine Ungleichbehandlung im Handel vor. "Der Lebensmitteleinzelhandel und die Drogeriemärkte sind geöffnet und erfreuen sich bester Besucherfrequenzen."

03:25

Der Impfstoff der US-Pharmakonzerns Novavax soll im Mai in den USA zugelassen werden, wenn die US-Arzneimittelbehörde FDA grünes Licht gibt. Grundlage für die Zulassung seien die Daten aus einer Studie, die das Unternehmen in Großbritannien gesammelt habe, teilt Novavax-Vorstandsvorsitzender Stanley Erck mit. In den kommenden Wochen soll dafür eine Auswertung vorliegen. Vorläufige Daten aus der britischen Studie zeigen, dass der Impfstoff zu etwa 96 Prozent gegen die ursprüngliche Version des Coronavirus und zu etwa 86 Prozent gegen die jetzt weit verbreitete britische Variante wirksam ist.

00:50

Die Zufriedenheit der Deutschen mit der Bekämpfung der Corona-Krise ist einer Forsa-Umfrage zufolge in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" veröffentlicht die Umfrageergebnisse bereits am Dienstag in einem Vorabbericht. Demzufolge besteht eine hohe Zufriedenheit unter Bürgerinnen und Bürgern in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. In beiden Ländern erklären jeweils 72 Prozent der Befragten, die Krise sei bisher "alles in allem" gut bewältigt worden. In Schleswig-Holstein sind es 71 und in Hamburg 70 Prozent. In Thüringen dagegen sind 57 Prozent der Befragten nicht zufrieden. Auch in Sachsen, Berlin und Nordrhein-Westfalen war die Stimmung eher schlecht. Die Repräsentativbefragung wurde Mitte Februar durchgeführt. Das Forsa Institut befragte insgesamt 7980 Deutsche.

23:00

In Luzern sind am Montagabend mehrere Hundert Personen auf die Strasse gegangen, um für den Corona-Skeptiker Andreas Heisler zu demonstrieren. Dem Arzt war zuvor vom Kanton die Praxisbewilligung entzogen worden. Der Kanton Luzern hatte dem Arzt Andreas Heisler vorsorglich die Bewilligung entzogen, nachdem er sich gegen Corona-Schutzmassnahmen gestellt hatte. Ausserdem soll er schwerwiegend die Berufspflichten verletzt haben. Am Montagabend versammelten sich in Luzern rund 350 Personen, um gegen diesen Entscheid zu protestieren.

Hunderte Personen demonstrieren am Montag in Luzern für den umstrittenen Hausarzt Andreas Heisler. Viele tragen keine Masken und halten keine Abstände ein. Die Polizei ist vor Ort. https://t.co/PDRCfpMWQf — PilatusToday (@PilatusToday) March 1, 2021

22:50

Die US-Seuchenbehörde CDC hat nach eigenen Angaben bislang 76,9 Millionen Impfdosen verabreicht. Insgesamt seien 96,4 Millionen Dosen ausgeliefert worden.

Derweil haben sich weltweit über 114,34 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,63 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 28,68 Millionen Infektionen und 513.721 Toten.

22:05

Die in Frankreich seit Mitte Dezember geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie werden der Regierung zufolge noch mindestens vier bis sechs Wochen in Kraft bleiben. Er hoffe, dass sie nicht noch verschärft werden müssten, sagt Gesundheitsminister Olivier Veran dem Sender France 2.

21:45

Das kanadische Nationale Beratungskomitee für Impffragen spricht sich gegen eine Vergabe des AstraZeneca Impfstoffes an Über-65-Jährige aus. Es gebe keine ausreichenden Informationen über die Wirksamkeit in dieser Bevölkerungsgruppe, heißt es zur Begründung. Die Empfehlungen des Ausschusses sind nicht bindend, könnten jedoch die Impfprogramme der einzelnen Provinzen beeinflussen.

Canada vaccine committee advises against use of AstraZeneca COVID-19 shots for 65 years and above https://t.co/lWWu90oOez pic.twitter.com/0sibkqeV4W — Reuters (@Reuters) March 2, 2021

20:45

Der deutsche Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mahnt Corona-Lockerungen "mit Augenmaß" an. Es dürfe keine Öffnungen und später dann wieder Schließungen geben. "Das würde den letzten Unternehmen in diesem Bereich, die es jetzt schon schwierig haben, tatsächlich den Garaus machen", sagt der SPD-Politiker. "Es geht um eine sichere Perspektive." Eine wirksame Teststrategie mit vielen Schnelltests sei jetzt das Gebot der Stunde.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagt, weitere Öffnungen von zwangsweise geschlossenen Unternehmen seien noch im März zu verantworten. Vor allem die Gastronomie brauche jetzt eine Perspektive. Es müsse Corona-Lockerungen geben, trotzdem eine dritte Infektionswelle verhindert werden.

19:15

Die Vakzine von Pfizer/BioNTech und AstraZeneca sind der englischen Gesundheitsbehörde PHE zufolge mehr als 80 Prozent wirksam bei der Vermeidung von Krankenhausaufenthalten bei über 80-Jährigen. Dies sei das Ergebnis einer Studie, deren Daten aus der britischen Impfkampagne stammten, teilt die PHE mit. Gesundheitsminister Matt Hancock nannte die Zahl ermutigend.

New data from England suggests both the AstraZeneca and the Pfizer vaccines are very effective at protecting older people against more severe forms of the coronavirus within weeks after the first dose of the vaccine is administered.https://t.co/9QuMclEDVM — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 1, 2021

19:00

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigt eine "kontrollierte Normalisierung" an. In Städten mit niedrigem und mittlerem Infektionsrisiko werden die Wochenend-Lockdowns aufgehoben. In solchen mit hohem Risiko sollen die Einschränkungen nur noch an Sonntagen gelten. Die Maßnahmen sollen alle zwei Wochen überprüft werden.

18:55

Der Experte Mark Ryan von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nennt die Vorstellung verführt und unrealistisch, dass bis Ende des Jahres mit dem Virus abgeschlossen werden kann. Ryan spricht von Anzeichen in den Daten, dass die Impfkampagne sich auf die Pandemie auswirkt.

18:35

In Österreich dürfen Gastgärten ab 27. März unter strengen Regeln wie Corona-Tests und Abstandhalten wieder öffnen. Das sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Gesprächen mit Experten, Landeshauptleuten und den Oppositionsparteien. Kultureinrichtungen dürfen ab April wieder öffnen. In Vorarlberg, wo die Inzidenzen landesweit am niedrigsten sind, soll es bereits ab dem 15. März Öffnungsschritte im Bereich Sport, Kultur und Gastronomie geben. Darüber hinaus wurde beschlossen, das Jugend- und Schulsport ab Mitte März wieder möglich sein soll.

Unter strengen Corona-Schutz-Regeln dürfen in Österreich die Wirtshäuser ab dem 27. März wieder ihre Gastgärten öffnen.#Corona #Gastronomie https://t.co/Wg4v71tkZ9 — Die Nachrichten (@DLFNachrichten) March 1, 2021

