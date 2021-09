"Die Zahlen stagnieren, aber die Lage bleibt angespannt", sagt Virginie Masserey, Leiterin Infektionskontrolle beim BAG, vor den Medien in Bern. Die wichtigsten Punkte der Medienkonferenz:

Lage in Spitälern angespannt: Ein Drittel der Corona-Patienten liegt auf der Intensivstation. In früheren Wellen habe der Anteil nur bei 15 bis 20 Prozent gelegen. In Zahlen: Aktuell sind 857 Covid-Patienten hospitalisiert, 291 davon auf Intensivstationen. Rund 80 Personen im Ausland warten auf eine Repartiierung. An zertifizierten Intensivbetten sind in den Schweizer Kantonen derzeit im Schnitt noch 2,4 Betten frei.

In Zahlen: Aktuell sind 857 Covid-Patienten hospitalisiert, 291 davon auf Intensivstationen. Rund 80 Personen im Ausland warten auf eine Repartiierung. An zertifizierten Intensivbetten sind in den Schweizer Kantonen derzeit im Schnitt noch 2,4 Betten frei. Patienten ungeimpft und immer jünger: Mehr als 90 Prozent der Hospitalisierten sind laut dem BAG ungeimpft. Bei der Hälfte der Ungeimpften gebe es Vorerkrankungen. Mehr als die Hälfte ist unter 44 Jahre alt. Vor einer Woche wurde gesagt, die Hälfte sei unter 54 Jahre alt.

Weiter tiefe Impfquote in der Schweiz: Laut Tanja Stadler, Präsidentin der wissenschaftlichen Taskforce, lassen sich durch die Impfung neun von zehn Hospitalisierungen vermeiden. Nachdem knapp 60 Prozent in der Schweiz mindestens eine Impfung erhalten haben, fordert Stadler eine weitere Steigerung "Wenn wir das jetzige Tempo beibehalten, dann erreichen wir erst zu Weihnachten eine ähnliche Impfabdeckung wie Frankreich oder Spanien".

Bisher keine Zulassung der dritten Impfung: Einen Entscheid über eine Booster-Impfung liege weiterhin nicht vor, sagte Virginie Masserey. Die Wirksamkeit der verwendeten Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer in der Schweiz sei hoch, wie Masserey die bereits oft vorgetragene Position des BAG wiederholte.

My-Variante bereitet bisher keine zusätzlichen Sorgen: Die herausfordernde Variante bleibe Delta, sagte Stadler. Die My-Variante, von der nach letztem Stand 34 Fälle in der Schweiz registriert worden sind, sei schon Anfang Jahr in Kolumbien festgestellt worden. Bisher deute nichts drauf hin, das My in der heutigen Form gegenüber Delta dominant werden könne. Auch gebe es keine Hinweise, dass My die Impfung unwirksam machen könne.

Bewusste Infizierung von Geimpften kritisch gesehen: Stadler spricht sich dafür auf, die Zirkulation des Virus auch unter Geimpften zu bremsen. Der bekannte deutsche Virologe Christian Drosten hatte gesagt, eine Infektion nach zwei Impfungen würde im Grunde genommen bei gesunden Menschen den Immunschutz noch verbessern. Laut Stadler ist aber über das Risiko von Long Covid bei Geimpften zu wenig bekannt.

+++

14:15

Der britische Premierminister Boris Johnson reagiert mit einer Gebühr auf die im Zuge der Corona-Krise gestiegenen Kosten im Gesundheitswesen. Ein 1,25 Prozent umfassender Aufschlag auf die Sozialversicherungsbeiträge soll ab April 2022 dabei helfen, die Reform zu finanzieren. Johnson betont im Parlament, es gehe dabei um wichtige und zugleich verantwortungsbewusste Entscheidungen: "Es wäre unverantwortlich, die Kosten über höhere Kredite und höhere Schulden zu tragen."

+++

14:05

Die Erweiterung des Covid-Zertifikats in der Schweiz könnte schon am Montag gelten. Dies berichtet der "Blick". Der Bundesrat wird am morgigen Mittwoch beraten.

Somit würde ab kommender Woche das Zertifikat für Restaurantbesuche nötig sein. Auch Konzerte, Theater, Kinos, Museen, Fitnesszentren, Hallenbäder und Veranstaltungen ab 30 Personen sollen unter die Zertifikatspflicht fallen.

Die Rede ist auch von Hotels, welche von Gästen einen Nachweis für eine Impfung, eine durchgemachte Infektion oder einen Test verlangen müssen. In der Diskussion ist - immer aufgrund von Quellen aus Bern - eine Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz.

Hintergrund des möglichen Entscheids, über den schon in den Wochenend-Medien berichtet wurde, ist die angespannte Lage auf den Schweizer Intensivstationen.

+++

13:35

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 2835 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden registriert. Dies geht aus den heute Montag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 2688. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 2669, vor einer Woche bei 2526. Zudem wurden 80 neue Spitaleinweisungen und 9 neue Todesfälle gemeldet.

Bislang sind 52,25 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 07.09.

80 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 670 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 76,1%

2835 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (27.08.2021): 1,1https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/4R8OkTJHW1 — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) September 7, 2021

+++

12:15

Die ganze Unter- und Mittelstufe der Stadt Lenzburg muss in häusliche Quarantäne, wie die "Aargauer Zeitung" am Dienstagmorgen berichtet. Betroffen sind 607 Schüler und Schülerinnen. Die Quarantäne-Massnahmen gelten für zehn Tage bis und mit 16. September.

+++

11:30

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in den USA auf mehr als 40 Millionen gestiegen.

Bislang wurden 40 018 326 Fälle registriert, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Dienstagmorgen (MESZ) hervorging. Damit lagen die USA in absoluten Zahlen weltweit an erster Stelle vor Indien und Brasilien.

Rund 649'000 Menschen starben laut JHU bisher in den Vereinigten Staaten in Zusammenhang mit dem Virus. Im Durchschnitt der vergangenen Woche infizierten sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC landesweit pro Tag etwa 150 000 Bürger in den USA mit Sars-CoV-2.

+++

09:50

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel fordert ein sofortiges Ende aller Corona-Massnahmen in Deutschland. "Stellen Sie die Grundrechte für alle wieder her", sagt Weidel im Bundestag. Das Land müsse "zur Normalität zurückkehren". Der Bundesregierung wirft sie "Angstparolen und Panikmache" vor.

+++

07:15

Im ersten Quartal 2021 haben 219 Unternehmen Dividendenzahlungen angemeldet. Die Zahlung würde laut einer Untersuchung gegen das Dividendenausschüttungsverbot verstossen. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK). Die Unternehmen mit einem zugesagten Bürgschaftsvolumen von rund 50 Millionen Franken meldeten demnach Dividendenzahlungen in Höhe von insgesamt 43,12 Millionen Franken an. Laut der EFK war das in Einzelfällen bis zum zehnfachen Betrag der jeweiligen Solidarbürgschaftszusage.

Corona-Report - Missbrauch von Hilfskrediten: Allenfalls bis zu 219 unerlaubte Dividendenzahlungen https://t.co/7pfxc5ehWe pic.twitter.com/5CipxZlvNg — cash (@cashch) September 7, 2021

Insgesamt überprüfte die EFK über 125'000 Datensätze mit einem Bürgschaftsvolumen von 14,55 Milliarden Franken, wie den am Montag publizierten Dokumenten zu entnehmen ist. Die potenziell fehlbaren Unternehmen seien dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zur Abklärung gemeldet worden. Per Anfang Mai reichte der Bund dem Papier zufolge zwanzig Strafanzeigen mit einem Kreditvolumen von rund 5 Millionen Franken wegen missbräuchlicher Kreditverwendung ein.

Zum ausführlichen Bericht geht es hier.

+++

06:30

Auch wenn die Corona-Impfung gut vor schweren Krankheitsverläufen schützt, die Zahl der Impfdurchbrüche steigt in der Schweiz. Das befeuert die Diskussion über eine dritte Impfung auch in der Schweiz. Doch für wen macht eine sogenannte Booster-Impfung überhaubt Sinn? Christine Falk, Präsidentin der deutschen Gesellschaft für Immunologie, erklärt gegenüber dem SRF: "Die Gruppe, um die wir diskutieren, ist die Gruppe der Hochbetagten aus unserer Priorisierungsgruppe 1". Doch auch Menschen mit einer Immunschwäche beispielsweise könnte die Auffrischungsimpfung helfen.

+++

05:15

Aufgrund der hohen Nachfrage wird das Impfangebot in Luzern erweitert. Gegen Ende September soll ein Impftruck in Betrieb genommen werden, der in verschiedenen Luzerner Gemeinden Halt machen soll. Dies gab die Luzerner Staatskanzlei in einer Mitteilung bekannt. Alle Personen ab 12 Jahren, die im Kanton Luzern wohnhaft sind, sollen sich im Truck kostenlos und ohne Voranmeldung impfen lassen können.

#CoronaInfoCH Aufgrund des grossen Erfolgs des dezentralen Impfens wird das Impfangebot im Kanton Luzern erweitert: Voraussichtlich gegen Ende September 2021 ist ein Impftruck in Betrieb, der in verschiedenen Gemeinden Halt machen wird. https://t.co/UlGCdMJ3Vw pic.twitter.com/r4WhAaoEk5 — Kanton Luzern (@KantonLuzern) September 6, 2021

+++

04:30

Das Robert-Koch-Institut meldet 6726 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 976 mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 5750 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 83,8 von 84,3 am Vortag. 59 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 92.413. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als vier Millionen Corona-Tests positiv aus.

Die Zahl der dem RKI gemeldeten #Corona-Fälle in betrug gestern 6726. ➡️ Plus 17% im Vorwochenvergleich ➡️ reduzierte Dynamik der 4. Welle: Plus im Vorwochenvergleich den 10. Tag in Folge bei <25%, nachdem es zuvor 23 Tage lang bei >25% gelegen hatte@welt pic.twitter.com/pe1sfK7D0k — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) September 7, 2021

+++

03:00

Nach der Schliessung der Impfzentren in Deutschland sollen die niedergelassenen Ärzte auch das Vakzin des US-Herstellers Moderna verimpfen. "Wir werden ab Oktober auch den Moderna-Impfstoff an die Arztpraxen liefern können. Da bin ich mir sehr sicher", sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der Zeitung "Rheinische Post" (Dienstagausgabe). Das sei wichtig, damit in den Arztpraxen auch Erst- oder Folgeimpfungen mit Moderna stattfinden könnten. Zurzeit werde der Moderna-Impfstoff nur in den Impfzentren und Kliniken verimpft.

+++

02:05

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) kritisiert, dass ein Grossteil der bisher in Schulen verhängten Quarantänemassnahmen überflüssig gewesen seien. "Daten aus der Vergangenheit zeigen, dass rund 98 Prozent der Quarantänen nicht notwendig gewesen wäre", sagt der BVKJ-Sprecher und Kinderarzt Jakob Maske der Zeitung "Rheinische Post" (Dienstagausgabe). Er forderte daher "sehr spezifische Quarantäneregeln", die nur die infizierte Person selbst oder sehr nahe Kontaktpersonen beträfen. Diese seien "für die Schüler und den Schulbetrieb und damit auch für die seelische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen immens hilfreich". Die neuen Quarantäne-Regeln seien seiner Ansicht nach verspätet beschlossen worden. "Einige haben gerade erst wieder mit der Schule begonnen."

+++

+++

22:00

In Österreich wird es nach Worten von Bundeskanzler Sebastian Kurz für Geimpfte keinen weiteren Lockdown mehr geben. "Die Zeit der Lockdowns muss vorbei sein, weil wir jetzt die Impfung haben", sagte Kurz am Abend in einem ORF-Interview. Sollten Massnahmen notwendig werden, etwa wenn es in den Krankenhäusern zu einer Überlastung kommt, soll es allerdings Einschränkungen für Ungeimpfte geben. Als Beispiele nannte der konservative Politiker die Nachtgastronomie und Grossveranstaltungen. Am Mittwoch sollen die Details mit den Länderchefs beschlossen werden.

+++

+++

19:00

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern machen in Deutschland den Weg für Auffrischimpfungen frei: In Pflegeeinrichtungen und weiteren Einrichtungen mit sogenannten vulnerablen Gruppen sollen den Beschäftigen eine Auffrischimpfung angeboten werden. Dies gilt laut Beschluss auch für Personen, die regelmässig in Kontakt mit infektiösen Menschen stehen - etwa medizinisches Personal. Nach individueller Abwägung könnten auch Personen über 60 Jahren infrage kommen, deren Impfungen mehr als sechs Monate zurückliegt. Das Robert-Koch-Institut soll die Auffrischimpfungen gesondert ausweisen.

+++

