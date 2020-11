13:00

Jetzt im Live-Stream: Der Bund informiert auf einer Medienkonferenz über die aktuelle Corona-Lage in der Schweiz informieren.

Folgende Fachleute nehmen daran teil:

Urs Germann , wissenschaftlicher Mitarbeiter des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen EBGB

, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen EBGB Samia Hurst , Vizepräsidentin der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce

, Vizepräsidentin der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce Stefan Kuster , Leiter Übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit

, Leiter Übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit Yvon Langel , Divisionär und Kommandant der Territoritaldivision 1 der Armee

, Divisionär und Kommandant der Territoritaldivision 1 der Armee Thomas Steffen , Kantonsarzt von Basel-Stadt und Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte

, Kantonsarzt von Basel-Stadt und Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte Andreas Stettbacher , Delegierter des Bundesrates für den Koordinierten Sanitätsdienst

, Delegierter des Bundesrates für den Koordinierten Sanitätsdienst Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco)

Die Medienkonferenz im Live-Stream:



+++

Stefan Kuster präsentiert an der Medienkonferenz die aktuelle Statistik, in der nun auch auch die Schnelltests einfliessen. Die 14-Tage-Inzidenz auf 100'000 Einwohner betrage 1166, vor einer Woche seien es 1068 gewesen. Die Neuansteckungen seien damit leicht gesunken, die Zahl der Spitaleinweisungen bleibe aber relativ hoch, auch wenn sie sich leicht abschwächen würden, so Kuster. "Die Fallzahlen bleiben anhaltend hoch, die Lage bleibt besorgniserregend mit Blick auf die Auslastung des Gesundheitssystems", sagt Kuster. Für eine Stabiilsierung müssten die Fallzahlen deutlich sinken, um die Spitäler zu entlasten". Es sei noch zu früh für eine Beurteilung, ob die verschärften Massnahmen eine Trendwende ausgelöst hätten.

+++

12:00

Aus der Schweiz und Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innert 24 Stunden 5980 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss Mitteilung vom Dienstag 107 neue Todesfälle und 243 Spitaleintritte.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 7'557. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 7'578, vor einer Woche bei 7'894.

Um 13 Uhr wird der Bund auf einer Medienkonferent über die aktuelle Corona-Lage in der Schweiz informieren. cash wird live übertragen.

+++

11:15

Der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet mit einem "zügigen" Abschluss der Verhandlungen der EU-Kommission mit der Firma Biontech über den Bezug von Corona-Impfdosen. "Wir gehen von einem Vertragsabschluss in den nächsten Tagen aus", sagte Spahn am Dienstag in Berlin. Es gehe zunächst um 200 Millionen Dosen. Deutschland wolle sich am Ende bis zu 100 Millionen Impf-Dosen sichern.

Spahn betonte, dass die Zulassungsverfahren sowohl in den USA als auch der EU beschleunigt, die Anforderungen an Sicherheit und Wirkung eines Stoffes aber nicht abgesenkt würden. Grosse EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich hätten sich den Impfstoff auch national sichern können. Man habe sich aber aus solidarischen Gründen für den Weg über die EU entschieden, die Impfstoff für alle 27 EU-Mitgliedstaaten besorge und die faire Verteilung organisiere.

+++

10:40

Die Schweizer Nati meldet zwei Corona-Fälle in ihren Reihen. Nizzas Jordan Lotomba und ein Staff-Mitglied seien positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Das gibt der Schweizerische Fussballverband in einer Mitteilung bekannt. Die beiden seien in Isolation, zeigten aber keine Symptome. "Alle anderen Testresultate sind negativ ausgefallen", so der SFV. Die Nati wird wie geplant am Dienstag-Vormittag nach Belgien fliegen. Das Testspiel am Mittwoch in Leuven gegen Belgien soll trotzdem stattfinden.

Zuerst gehts zum Corona-Test: Hier rücken die Nati-Stars ein https://t.co/HVkBAg9oND — BLICK Sport (@BLICK_Sport) November 9, 2020

+++

09:15

In Italien sollen die Region Ligurien im Nordwesten und die Abruzzen in Mittelitalien am Mittwoch zu orangen Zonen erklärt werden. Auch die beliebte Urlaubsregion Toskana soll dem Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, zufolge in diese Kategorie fallen. Italien ist in drei Corona-Zonen eingeteilt, wobei in den roten Zonen die striktesten Massnahmen gelten. Orange ist die mittlere, gelb die niedrigste Stufe. In orangen Gebieten müssen Restaurants und Bars geschlossen bleiben. Ausserdem ist es verboten, sich zwischen verschiedenen Regionen und Kommunen zu bewegen. Ausnahmen gelten für die Fahrt zur Arbeit oder Reisen aus gesundheitlichen Gründen.

+++

06:50

Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet 15.332 Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden. Damit steigt die Gesamtzahl auf 687.200. Das sind deutlich weniger Neuinfektionen als am Samstag, als rund 23.400 neue positive Coronatests registriert wurden. Seither ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen zurückgegangen. Die Gesundheitsämter haben dem RKI zudem 154 weitere Todesfälle gemeldet. Insgesamt starben damit 11.506 Menschen mit oder an dem Coronavirus.

Die Zahlen der Johns Hopkins University zu den weltweiten Corona-Fallzahlen finden Sie hier.

06:30

+++

Das US-amerikanische Biotech-Unternehmen Acturus rechnet nach eigenen Angaben bereits im ersten Quartal 2021 mit dem Vertrieb seines Impfstoffkandidaten ARCT-021. Studien im Frühstadium hätten vielversprechende Ergebnisse geliefert, das experimentelle Vakzin sei im Allgemeinen gut vertragen worden und würde nur schwache Nebenwirkungen verursachen, teilte das Unternehmen mit. Arcturus habe bereits mehrere Millionen Dollar schwere Lieferverträge mit Israel und dem südostasiatischen Stadtstaat Singapur abgeschlossen, in dem es auch mit der lokalen Universität an dem Impfstoff arbeite.

+++

06:15

Die Schweiz will den Impfstoff von Biontech und Pfizer offenbar so schnell wie möglich zulassen. Gestern wurde gemeldet, dass der von Pfizer und Biontech entwickelte Corona-Impfstoff in einer Studie mit Zehntausenden Freiwilligen mehr als 90 Prozent der Infektionen verhindert hat. Im Kampf gegen das Virus ist das der bisher aussichtsreichste wissenschaftliche Fortschritt. Wie das deutsche Pharmaunternehmen Biontech am Montag mitteilte, bietet seine Impfung diesen Daten zufolge einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19.

Die Schweizer Zulassungs- und Kontrollbehörde Swissmedic hält eine Zulassung in weniger als 100 Tagen für möglich, wenn genügend klinische Daten vorliegen. Das sagt Swissmedic-Vizedirektor Philippe Girard dem "Tages-Anzeiger". Bedingung: "Das Verhältnis von Risiken und Wirkung muss sehr gut sein", so Girard. "Sonst können wir Impfstoffe nicht zulassen." Das schliesst eine Zulassung noch in diesem Jahr aus. Mittels Schnellverfahren ist damit frühestens von einer Zulassung Anfang nächstens Jahres zu rechnen.

+++

06:05

Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters befinden sich in den USA mehr Patienten als jemals zuvor wegen einer Infektion mit dem Virus in stationärer Behandlung. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte ist in den vergangenen 30 Tagen um 73 Prozent auf mindestens 58.982 gestiegen - ein Rekordniveau, das das den bisherigen Höchststand von 58.370 Patienten am 22. Juli übertrifft. Die Vereinigten Staaten verzeichneten am Montag zum sechsten Mal in Folge mehr als 100.000 Neuinfektionen.

+++

05:00

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am gestrigen Montag für Freitag bis Sonntag 17'309 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 7578. Am Freitag lag dieser Schnitt noch bei 8'237, vor einer Woche bei 7869.Zudem registrierte das BAG gemäss Mitteilung vom Montag 169 neue Todesfälle und 536 Spitaleintritte.

Zum Vergleich: Am letzten Montag betrug die Zahl der registrierten neuen Fälle 21'926 für die abgelaufenen 72 Stunden. Im Wochenend-Vergleich ist die Anzahl Neu-Infektionen damit um etwa 4500 gesunken.

Um zu erfahren, ob ein Test nötig ist: unbedingt online Coronavirus-Check machen.https://t.co/FkpV17eTCh Bei neu auftretenden Symptomen wie Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns. pic.twitter.com/wL1RCkZ13I — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) November 9, 2020

+++

02:30

Die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa setzt die klinische Studien für den Coronavirus-Impfstoff des chinesischen Pharmaherstellers Sinovac aufgrund einer "schwerwiegenden Nebenwirkung" vom 29. Oktober aus. Weitere Details gibt die Behörde zunächst nicht bekannt.

+++

+++

In dem von Corona schwer getroffenen Belgien melden die Behörden eine leichte Entspannung in den Krankenhäusern. Der vorläufige Höhepunkt der Zahl neuer Klinikeinweisungen wegen Covid-19 sei vorige Woche überschritten worden, erklärt der Sprecher des Krisenzentrums, Yves Van Laethem. Seien am 3. November noch 879 Erkrankte in die Klinik gekommen, so seien es am Sonntag noch 400 gewesen, also weniger als die Hälfte. Es zeige sich "Licht am Horizont", sagt Van Laethem nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Belga. Die Zahl der Infektionen und der Klinikbehandlungen werde geringer. Die Zahl der Covid-Patienten auf der Intensivstation nehme zwar noch leicht zu. Es sei aber zu erwarten, dass sich diese Zahl bei unter 1500 stabilisiere.

+++

00:30

Die Antikörperbehandlungsmethode des Pharmakonzerns Eli Lilly ist von der US-Gesundheitsbehörde FDA für die Notfallanwendung zugelassen. Die Genehmigung basiere laut FDA auf klinischen Studien, die zeigten, dass eine Behandlung mit dem Mittel "Bamlanivimab" die Notwendigkeit von Krankenhausaufenthalten bei Covid-19-Patienten verringere. Es könne zur Behandlung von leichten bis mittelschweren Erkrankungen bei Erwachsenen und Kindern über zwölf Jahren angewendet werden, so die FDA.

FDA issues emergency use authorization for Eli Lilly coronavirus antibody drug https://t.co/HHhUKNxEOr pic.twitter.com/dostr0ibKt — The Hill (@thehill) November 10, 2020

+++

23:30

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 50,68 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Über 1,259 Millionen Menschen sind demnach nach einer Infektion gestorben. Die USA bleiben mit über zehn Millionen bestätigten Fällen und mehr als 237.000 Toten das am stärksten von der Pandemie betroffene Land gefolgt von Indien und Brasilien.

+++

+++

22:30

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 10.917 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 5,590 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 231 auf 161.106 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen auf.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)