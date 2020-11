12:05

In der Schweiz sptitzt sich die Situation in den Spitälern zu. Im Wallis müssen die ersten Patienten abgewiesen werden. Ein über 80-Jähriger wurde mit schwersten Corona-Symptomen ins Kantonsspital Sion eingewiesen. Behandelt wurde er aber nicht mehr: "Normalerweise hätten wir diese Person aufgenommen, damit sie mindestens eine minimale Überlebenschance hat", sagt Bienvenido Sanchez gegenüber der "NZZ am Sonntag.

Bienvenido Sanchez ist stellvertretender Leiter der Abteilung Intensivmedizin und sagt: "In der aktuellen Situation aber halte ich die letzten Betten lieber für Fälle frei, wo mehr Hoffnung besteht." Eigentlich hätte das Spital Sion Platz für vier weitere Intensivbetten. Das Problem: Es fehlt das Personal.

11:45

In Spanien ist es die zweite Nacht in Folge zu gewaltsamen Protesten gegen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie gekommen. In der Hauptstadt Madrid hatte es am Samstagabend zunächst eine friedliche Demonstration gegen die Einschränkungen unter dem Motto "Wir gehen auf die Strasse, das Volk hat es satt" gegeben. Als diese aufgelöst wurde, hätten sich kleinere gewalttätige Gruppen Strassenschlachten mit der Polizei geliefert, berichtete das staatliche Fernsehen RTVE.

11:35

Vor dem Start in die neue Skisaison haben die Seilbahnunternehmen ihr Schutzkonzept für die Bekämpfung der Corona-Pandemie nachgebessert. Nach dem neuen Konzept, das der Dachverband der Seilbahnen an seine Mitglieder verschickt hat und das der "SonntagsZeitung" vorliegt, gilt die Maskenpflicht auf sämtlichen Anlagen, also auch auf Sesselbahnen und Schleppliften. In einer früheren Fassung war diese Pflicht nur in geschlossenen Bahnen verordnet worden. Neuerdings müssen die Wintersportler nicht nur in geschlossenen Warteräumen, sondern auch draussen beim Anstehen einen Mund- und Nasenschutz tragen.

11:00

Einzelne Kantone und Schulen halten trotz der rapide steigenden Fallzahlen des Coronavirus an der Durchführung der Skilager fest. Für nächsten Winter sind über die Schweizer Schneesport-Initiative GoSnow aktuell 159 Schneesportlager gebucht, wie die "SonntagsZeitung" berichtet. Die Non-Profit- Organisation wurde von Bund, Kantonen und Sportvertretern gegründet und unterstützt Schulen und Lehrer bei der Organisation der Klassenlager. Doch die verschärften Corona-Massnahmen bekommen auch die Lager zu spüren. In den letzten Tagen wurden bei GoSnow 83 Lager mit fast 5000 Personen annulliert. Die Organisatoren der Lager kritisieren die Verbote. Die Klassenlager könnten sicherer sein als der normale Schulbetrieb.

10:45

Steigt die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen dramatisch an, müssen Mediziner schon bald entscheiden, wer gerettet werden soll. Sind die Betten belegt, sollen über 85-Jährige nur noch palliativ behandelt werden. Doch längst nicht alle Betagten wollen sich bei einer Infektion mit dem Coronavirus hospitalisieren lassen; vor allem jene nicht, die in Altersheimen leben. Das zeigt eine Umfrage des "SonntagsBlick" bei 18 Kantonen. Nur etwa die Hälfte der Covid-19-Toten sind der Krankheit im Spital erlegen. Tatsächlich wollen die Betagten selbst laut "SonntagsZeitung" meist nicht auf die Intensivstation.

09:10

Die Leugner der Corona-Pandemie radikalisieren sich zunehmend. In den Chats jener, die gegen Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind, tauchen vermehrt Drohungen auf. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) nimmt laut dem "SonntagsBlick" die Entwicklung sehr ernst.

Die Entwicklung sei besorgniserregend, sagte Fedpol-Sprecher Florian Näf. Die Drohungen richteten sich gegen exponierte Stellen wie das Bundesamt für Gesundheit und gegen Politiker, die in der Bekämpfung der Pandemie im Vordergrund stünden. Laut Näf mussten in den letzten Monaten die Schutzmassnahmen für einzelne Personen verschärft werden. Der Bund führe in Zusammenarbeit mit den Kantonspolizeien Gefährder-Ansprachen bei potenziellen Gewalttätern durch.

08:45

Die Mobilität in der Schweiz ist wegen der verschärften Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie seit Wochenmitte bereits deutlich gesunken. Das zeigen Mobilitätsdaten des Unternehmens Intervista, die der "SonntagsZeitung" vorliegen.

Legten die Schweizerinnen und Schweizer Mitte Oktober noch gegen 20 Kilometer pro Tag zurück, so betrug die Tagesdistanz am letzten Freitag im Schnitt noch 13,9 Kilometer. Deutlich verstärkt habe sich der Slowdown, nachdem Kantone angekündigt hatten, Grossveranstaltungen abzusagen und der Bundesrat am Mittwoch öffentliche Veranstaltungen auf 50 Personen beschränkt sowie Clubs und Diskotheken geschlossen habe. Experten hoffen, dass sich dies rasch auf die Fallzahlen auswirkt.

08:25

Australien meldet erstmals seit fast fünf Monaten keine neuen Positiv-Tests. Das gibt Gesundheitsminister Greg Hunt bekannt. Er bedankt sich in einer Twitter-Mitteilung beim australischen Volk und insbesondere den Beschäftigten des Gesundheitswesens. Es hatte massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung des Virus gegeben. Besonders stark betroffen war der Bundesstaat Victoria, wo weltweit mit die schärfsten und längsten Lockdown-Massnahmen verhängt worden waren. Diese wurden bereits vergangene Woche grösstenteils beendet.

06:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 14'177 neue Positiv-Tests in Deutschland. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle auf 532'930. Es starben weitere 29 Menschen, die positiv getestet wurden. Die Zahl der Todesfälle summiert sich damit auf 10'481.

03:25

In Mexiko steigen die Neuinfektionen weiter deutlich. Das Gesundheitsministerium berichtete am Samstag (Ortszeit) von 6151 neuen Corona-Fällen, womit sich die Gesamtzahl auf 924'962 erhöhte. Die Zahl der Todesopfer nahm um 464 auf 91'753 zu. Die Regierung geht davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist.

02:25

China meldet einen Rückgang der Corona-Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen sei in den vergangenen 24 Stunden auf 24 gefallen, nachdem es tags zuvor noch 33 gewesen seien, wie die Gesundheitsbehörde des Landes mitteilt. Die neuen Fälle seien überwiegend aus Übersee importiert worden, drei stammten von einem regionalen Ausbruch in der westlichen Region Xinjiang. Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Covid-19-Fälle in der Volksrepublik liegt nun bei 85'997. Die Zahl der Todesfälle verharrte unverändert bei 4634.

23:15

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 45,54 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und über 1,188 Millionen sind gestorben. Die USA bleiben mit knapp neun Millionen bestätigten Fällen und fast 229'000 Toten das am stärksten betroffene Land gefolgt von Indien und Brasilien.

22:50

Frankreich meldet knapp 35'641 Neuinfektionen. Das teilt das Gesundheitsministerium mit. Am vergangenen Sonntag hatte die Behörde einen Rekordanstieg um mehr als 52'000 Neuinfektionen bekannt gegeben. Weitere 224 Personen seien an oder mit dem Virus gestorben. Die Gesamtzahl der Toten in Frankreich beträgt 36'788.

21:45

Die Regierung in Lissabon hat für weite Teile Portugals einen Lockdown angekündigt. Dieser solle ab dem 4. November gelten, teilt Ministerpräsident Antonio Costa mit. Die Massnahmen beträfen etwa 70 Prozent der Bevölkerung des südeuropäischen Landes. Schulen und für das tägliche Leben notwendige Geschäfte sollen offen bleiben.

