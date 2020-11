05:10

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 12'097 neue Positiv-Tests für Deutschland. Insgesamt haben sich 545'027 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion steigt um 49 auf 10'530. Die Zahlen am Sonntag fallen für gewöhnlich niedriger aus, da die Gesundheitsämter am Wochenende häufig nicht alle Daten übermitteln.

Strenge Kontaktbeschränkungen, geschlossene Restaurants und Freizeiteinrichtungen: Seit Montag gilt in ganz Deutschland ein - vorerst auf vier Wochen beschränkter - Teil-Lockdown. Was dies genau bedeutet, erfahren Sie hier.

+++

+++

01:45

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, begibt sich nach Kontakt mit einem Infizierten in häusliche Isolation. "Ich wurde als Kontaktperson von jemandem identifiziert, der positiv auf Covid-19 getestet wurde. Ich bin gesund und ohne Symptome, werde mich aber in den kommenden Tagen gemäss den WHO-Protokollen selbst unter Quarantäne stellen und von zu Hause aus arbeiten", schreibt der WHO-Chef auf Twitter.

+++

00:05

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, rechnet angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infizierten mit einem Rekord bei den intensivmedizinisch-versorgten Patienten in Deutschland. Der "Bild"-Zeitung (Montagausgabe) sagte Gass: "In zwei bis drei Wochen werden wir die Höchstzahl der Intensivpatienten aus dem April übertreffen – und das können wir gar nicht mehr verhindern. Wer bei uns in drei Wochen ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist heute schon infiziert." Das sei leider die realistische Prognose, sagte Gass. Er kündigte zudem an, auch Pflegepersonal aus nicht-intensivmedizinischen Bereichen auf den Intensivstationen einzusetzen. "Das ist natürlich nicht optimal, aber in einer solchen Ausnahmesituation zu rechtfertigen", ergänzte er.

+++

+++

23:00

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 10'100 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf mehr als 5,5 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 190 auf 160'074 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

+++

21:10

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 46,12 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und über 1,195 Millionen sind gestorben. Die USA bleiben mit über neun Millionen bestätigten Fällen und mehr als 230'000 Toten das am stärksten betroffene Land gefolgt von Indien und Brasilien.

+++

20:45

In den USA sind binnen 24 Stunden 80'932 Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt hätten sich damit 9,105 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, teilt die Seuchenbehörde CDC mit. Die Zahl der Toten stieg um 823 auf 229'932. Die Zahlen der CDC können von den aus den einzelnen Bundesstaaten gemeldeten Fällen abweichen.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)