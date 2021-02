07:25

Die Schweiz wird durch das Coronavirus zunehmen seelisch belastet. Dies berichtet der "Sonntagsblick unter Berufung auf Aussagen dutzender Personen. Seit dem neuen Jahr würden zudem die Telefonleitungen der Psychologen heisslaufen. So verzeichnete die Buchungsplattform sanasearch.ch allein im Januar 2021 fast 20 Prozent mehr neue Online-Buchungen für Psychotherapie als im September 2020. Die generellen Suchanfragen hätten sich obendrein sogar verdoppelt. Während in der ersten Phase der Pandemie vielfach Angststörungen im Vordergrund standen, seien es nunmehr meist Depressionen, hiess es von der Stiftung Pro Mente Sana gegenüber dem Blatt. Die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern behandelten vermehrt Patienten mit Suizidgedanken. Und selbst die Sterbehilfeorganisation Exit verzeichne mehr Anfragen, hiess es weiter.

07:00

Der Bundesrat dürfte trotz sinkender Coronavirus-Fallzahlen bis auf Weiteres laut Meldungen der Sonntagspresse bei zahlreichen Coronavirus-Beschränkungen hart bleiben. Eine Öffnung dürfte es nur sehr zögerlich geben, berichtete etwa die "NZZ am Sonntag" unter Berufung auf eine gut informierte Person aus dem Umfeld des Bundesrates. "Es wird vor allem im symbolischen Bereich zu Lockerungen kommen", hiess es. Allenfalls werde es im März "ein, zwei Zückerchen geben". So könnten im März zunächst nur einzelne Geschäfte, Zoos oder Museen wieder öffnen dürfen, hiess es weiter. Der Bundesrat befürchte, dass es wegen der Virusmutationen ab März zu einem Anstieg der täglichen Coronavirus-Infektionen komme. Ein Szenario rechne mit über 15'000 Infektionen pro Tag - zurzeit sind es rund 1600. Alain Berset hat zudem laut der "SonntagsZeitung" den Bundesratsparteien bei den Von-Wattenwyl-Gesprächen am Freitag zahlreiche Szenarien für den Fortgang der Coronavirus-Pandemie und die Dauer der aktuellen Einschränkungen präsentiert. Dabei sei klar geworden, dass der Bundesrat Ende Februar die derzeit geltenden Coronavirus-Massnahmen für private Treffen, die Schliessung von Läden und Restaurants sowie die Veranstaltungsverbote vorerst weiterführen wolle, schrieb das Blatt. Der an den Gesprächen anwesende SP-Co-Präsident Cédric Wermuth habe dies der Zeitung bestätigt. In einem Brief der SVP hiess es allerdings, Berset habe an den Von-Wattenwyl-Gesprächen eine Weiterführung der aktuellen Coronavirus-Massnahmen bis zum Sommer angekündigt.

05:40

In Deutschland steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle um 8616 auf insgesamt 2'284'010. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut zudem binnen 24 Stunden 231 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt starben damit seit Beginn der Pandemie 61'517. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 75,6. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich binnen sieben Tagen nachweislich angesteckt haben. Die Bundesregierung strebt einen Wert unter 50 an. Am Wochenende sind die Zahlen allerdings oft niedriger, da weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter Daten weiterleiten.

