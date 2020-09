11:15

Fans des FC Bayern München müssen nach einer Reise zum Supercup-Endspiel nach Budapest am Donnerstag damit rechnen, in Quarantäne geschickt zu werden. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagt, er befürchte, dass das Spiel, das in der ungarischen Hauptstadt vor 20'000 Zuschauern stattfinden soll, angesichts der hohen Infektionszahlen dort "eine Art Fussball-Ischgl" werde. Für die 2000 bis 3000 Bayern-Fans, die nach Budapest reisen wollen, gelte nicht die für kurze Geschäftsreisen von maximal 48 Stunden übliche Ausnahme von der Quarantäne-Pflicht. Er bitte die Fans, "sich grundsätzlich zu überlegen, ob das nötig ist", sagt Söder.

+++

09:45

In Russland registrieren die Behörden mit 6196 die höchste Zahl an Neuinfektionen seit über zwei Monaten. Damit haben sich insgesamt über 1,1 Millionen Menschen nachweislich angesteckt. Russland ist weltweit das Land mit der viertgrössten Zahl von Corona-Fällen.

+++

+++

09:30

Australien verzeichnet den niedrigsten Tagesanstieg bei den Corona-Ansteckungen seit mehr als drei Monaten. 16 Ansteckungen binnen 24 Stunden und zwei weitere Todesfälle melden die Behörden. Der Ministerpräsident des von der Pandemie am stärksten betroffenen Bundesstaats Victoria, Daniel Andrews, warnt jedoch davor, schneller als geplant die strikten Corona-Beschränkungen zu lockern. Dafür sei es noch zu früh. Auf Victoria entfallen fast 75 Prozent der landesweit nahezu 27'000 bestätigten Infektionen, sowie etwa 90 Prozent der 851 Todesfälle.

