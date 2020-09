07:30

Die Prämien in der Krankenkassen-Grundversicherung werden 2021 nur moderat steigen. Das sagt Verena Nold, Direktorin des Krankenkassenverbandes Santésuisse, zu blick.ch. "Im Schnitt über alle Kassen, Modelle und Prämienregionen hinweg sind es weniger als ein Prozent." Für einige Prämienzahler könnte es laut Nold 2021 gar eine Nullrunde geben, andere dagegen müssen vielleicht tiefer in die Tasche greifen. "Wegen der Corona-Pandemie gibt es keine Prämienerhöhung." Über zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer hatten eine solche befürchtet, wie eine jüngst publizierte Umfrage zeigt.

Bundesrat Alain Berset und das Bundesamt für Gesundheit werden am Dienstag die Krankenkassenprämien für 2021 ankündigen.

06:30

Tausende Menschen haben in Madrid gegen die coronabedingte Abriegelung von mehreren einkommensschwachen Gebieten der spanischen Hauptstadt protestiert. Bei Grosskundgebungen wurden die Massnahmen am Sonntag als ungerecht und diskriminierend zurückgewiesen. Sie sollen am Montag in Kraft treten.

Die Menschen trugen Plakate mit Aufschriften wie "Unsere Stadtteile sind keine Ghettos", "Mehr Ärzte, mehr Kontaktnachverfolger - keine Ausgrenzung" oder "Ihr habt uns im Stich gelassen und nun sperrt ihr uns ein". Sie forderten den Rücktritt der konservativen Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso: "Ayuso, Du bist das Virus".

06:00

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 922 auf 272'337, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle bleibt demnach unverändert bei 9386.

04:00

Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern kündigt eine Lockerung der Auflagen an. Ab Mitternacht am Montag würden die Massnahmen nur noch in Auckland gelten, erklärt sie. Dort sollen ab Donnerstag zumindest wieder Versammlungen von bis zu 100 Menschen zugelassen werden. Damit gilt in der grössten Stadt des Landes formell die Stufe 2, im restlichen Land die Stufe 1.

Watch: PM Jacinda Ardern announces decision on alert levels for Auckland, rest of New Zealand https://t.co/CzBf0v5Eul — MSN NZ (@MSNNZ) September 21, 2020

03:00

Englands Chefmediziner Chris Whitty warnt vor einem schwierigen Winter. Die Pandemie entwickle sich in Grossbritannien in die falsche Richtung, heißt es vorab aus einer Rede, die Whitty im Laufe des Tages halten soll. "Wir schauen uns die Daten an um zu sehen, wie wir die Ausbreitung des Virus vor einer sehr herausfordernden Winterperiode handhaben können."

02:30

Der deutsche CDU-Politiker und Parteivorsitz-Kandidat Friedrich Merz zeigt sich besorgt über eine mögliche Gewöhnung an ein Leben ohne Arbeit während der Corona-Krise. "Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können", sagt Merz "Bild live" laut redaktioneller Fassung. "Wir müssen zurück an die Arbeit."

In einem Interview äußert CDU-Politiker @_FriedrichMerz die Befürchtung, dass sich mancher an ein Leben "ohne Arbeit" gewöhnen könnte. Besonders einen Berufsstand nimmt er in die Kritik: "Es bleiben einfach zu viele Lehrer zu Hause." https://t.co/H3hwvTRPMP — Süddeutsche Zeitung (@SZ) September 21, 2020

00:30

In Brasilien steigt die Zahl der bekannten Infektionen um mindestens 16'389 auf insgesamt mehr als 4,5 Millionen. Das Gesundheitsministerium gibt zudem 363 weitere Todesfälle - damit insgesamt fast 137'000 - bekannt. Die Zahlen seien unvollständig, weil einige Bundesstaaten am Sonntag kein Daten bereitstellten.

00:15

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Deutschland mit Fieberambulanzen, einer neuen Teststrategie und einem besonderen Schutz für Risiko-Gruppen auf einen möglichen weiteren Anstieg der Corona-Infektionszahlen vorbereiten. "Wir brauchen im Herbst regional und lokal sogenannte Fieberambulanzen, an die sich Patienten mit klassischen Atemwegssymptomen wie Corona und Grippe wenden können", sagte Spahn der "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Spahn betonte, er setze darauf, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen solche zentralen Anlaufstellen vor Ort anbieten würden. "Konzeptionell gibt es die schon – sie sollten im Herbst idealerweise flächendeckend zugänglich sein." Für eine Weiterentwicklung der Teststrategie will sich Spahn bis Mitte Oktober Zeit lassen.

