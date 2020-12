06:20

"Wenn ich vom Licht am Ende des Tunnels rede, spreche ich vom Frühling. So lange wird es leider noch dauern, und auch danach wird es noch Überraschungen und Rückschläge geben", sagt Bundesrat Alain Berset im Interview mit dem "Blick". Die Corona-Impfungen würden schliesslich zu besseren Zeiten führen. Diese sollten "früh" 2021 beginnen.

Der Bundesrat hat diese Woche wieder stärker ins Geschehen eingegriffen und fordert von den Kantonen strengere Massnahmen. Sollte sich die Lage nicht stabilisieren, droht ein neuer Lockdown. Berset sagt, er wolle diesen wenn möglich verhindern. "Meine grösste Sorge ist, dass uns die Pandemie über die Festtage komplett entgleitet. Das könnte das Gesundheitssystem nicht mehr stemmen", so der Magistrat.

In der Schweiz sind die Infektionszahlen gemäss den Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zuletzt wieder angestiegen. Der so genannte R-Wert, der angibt, wie viele Personen weitere Personen anstecken, steigt überall in der Schweiz, wie die Wissenschafts-Taskforce des Bundes am Mittwoch vor den Medien erläuterte. Im schlimmsten Fall droht ein erneute Verdoppelung der Fallzahlen alle zwei Wochen.

#COVID19 drückt aufs Gemüt, viele leiden psychisch unter der Krise. Der Aktionstag zur Stärkung der psychischen Gesundheit am Donnerstag soll Mut machen, darüber zu reden und Menschen, denen es nicht so gut geht, darauf anzusprechen. #darüberreden #CoronaInfoCH @BAG_OFSP_UFSP pic.twitter.com/6weOC19ovr — Alain Berset (@alain_berset) December 9, 2020

05.42 Uhr - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen Anstieg der Positiv-Tests in Deutschland um 23.679 auf über 1,242 Millionen. Die Zahl gestorbenen Menschen, die positiv getestet wurden, erhöht sich um 440 auf 20.372. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt binnen Tagesfrist um 0,6 auf 149,7 pro 100.000 Einwohner. Bund und Länder streben an, den Wert wieder unter die Schwelle von 50 zu drücken.

Australische Wissenschaftler entwickeln eine neue Methode, um Genomsequenzen des Corona-Virus schneller zu entschlüsseln. Bislang dauern die Ergebnisse oft mehr als 24 Stunden. Mit dem neuen Test liege das Ergebnis innerhalb von vier Stunden vor, sagen Wissenschaftler am Garvan Institute of Medical Research.

Die Aufschlüsselung der genetischen Variation helfe dabei, den Ursprung von Ansteckungsketten zu ermitteln, deren Infektionsquelle unbekannt ist.

Bei einer Cyber-Attacke auf die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA in Amsterdam sind unter anderem Daten der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech abgegriffen worden. Das teilten die Unternehmen in einer Erklärung mit, nachdem sie von der EMA über die Attacke informiert worden waren.

Demnach seien "einige Dokumente" im Zusammenhang mit dem Antrag der beiden Unternehmen auf Zulassung ihres Impfstoffs gegen das Corona-Virus von dem Angriff erfasst worden.

Der Impfstoff des Pharmaherstellers AstraZeneca könnte in den USA erst Mitte nächsten Jahres verfügbar sein, falls die US-Arzneimittelbehörde FDA das Vakzin erst nach Abschluss der finalen Studie zulässt, erklärt Adrian Hill, Direktor des Jenner-Instituts, das die Entwicklung des Impfstoffes überwacht.

"Das ist zu spät, um die Vorteile dieses Impfstoffes zu nutzen, der effektiv, in grossem Massstab verfügbar und einfach einzusetzen ist", sagt er dem Sender NBC News.

White House task force: Vaccine may not reduce virus spread until late spring https://t.co/hZhvL3dIJb pic.twitter.com/8bRT5v1lhe — The Hill (@thehill) December 10, 2020

02:15

Die britische Arzneimittelaufsicht MHRA konkretisiert ihre Warnung vor dem Pfizer/BioNTech-Impfstoff für Personen mit einer erheblichen allergischen Vorgeschichte. "Personen mit einer Vorgeschichte eines anaphylaktischen Schocks bei Impfungen, Arznei- oder Lebensmitteln sollten den Pfizer/BioNTech-Impfstoff nicht erhalten.

ie zweite Dosis sollte niemandem verabreicht werden, bei dem nach Verabreichung der ersten Dosis dieses Impfstoffs eine Anaphylaxie aufgetreten ist", sagte June Raine, Geschäftsführerin der MHRA in der Nacht zum Donnerstag. Die Warnung erfolgte am Mittwoch, nachdem zwei Fällen von schweren allergischen Reaktionen bei den ersten Corona-Impfungen in Grossbritannien aufgetreten waren.

