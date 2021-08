06:30

"Lieber eine 'Zweiklassengesellschaft' als einen Shutdown für alle" - das ist der Titel eines Kommentars der Zürcher Zeitung am Donnerstag auf eine mögliche Ausweitung des Covid-Zertifikats auf Restaurants oder Kinos in der Schweiz. "Sollte sich eine Überlastung der Spitäler abzeichnen, wäre eine Ausweitung der Zertifikatspflicht vertretbar", schreibt das Blatt. Der Impfentscheid sei eine persönliche Angelegenheit. Das heisse allerdings nicht, dass ein Entscheid gegen eine Impfung oder einen Covid-Test keine negativen Konsequenzen haben dürfe. Grundrechte seien nicht absolut. Die Bevölkerung habe die Gelegenheit gehabt, sich impfen zu lassen. Es gehe somit nicht mehr darum, die Ungeimpften zu schützen, sondern darum, den Zugang zu den Spitälern für alle offen zu halten.

"Es wäre fahrlässig, wenn der Bundesrat keine Verschärfungen des Covid-Regimes prüfte. Sobald Spitäler dringende Krebsbehandlungen verschieben müssen, weil die Betten mit Covid-Patienten belegt sind, ist das Risikoverhalten keine reine Privatsache mehr", schreibt die NZZ. "Wer an Covid-19 erkrankt, gefährdet in einer solchen Situation direkt oder indirekt die Gesundheit seiner Mitbürger."

06:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 12'626 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 4226 mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 8400 Neuinfektionen gemeldet wurden. 21 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 92'082. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,9 Millionen Corona-Tests positiv aus.

04:30

Zwei Krankenhäuser im Westen der australischen Millionenmetropole Sydney errichten zur Bewältigung des Anstiegs der Covid-19-Patienten Notfallzelte. Die provisorischen Notaufnahmen dienten dazu, "Wartezeiten abzubauen", sagt ein Sprecher des Bezirks der Nachrichtenagentur Reuters. Die beiden Kliniken seien derart überlastet, dass Rettungswagen in andere Krankenhäuser umgeleitet werden müssen, teilt die australische Sanitäter-Vereinigung APA mit. Die grösste Stadt Australiens verzeichnet auch nach zwei Monaten strengen Lockdowns weiter Rekordstände bei Neuinfektionen mit der Delta-Variante.

03:45

Das japanische Gesundheitsministerium zieht nach einer festgestellten Verunreinigung einiger Impf-Fläschchen von Moderna mehrere Einheiten des Vakzins aus dem Verkehr. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, erklärt das Ministerium. Die beanstandete Charge umfasst 565.400 Impf-Einheiten, die Moderna eigenen Angaben zufolge "aus Gründen der Vorsicht" bereits zurückgestellt hat. "Bislang wurden keine Sicherheits- oder Wirksamkeitsprobleme festgestellt", sagt Moderna. Auch zwei benachbarte Chargen seien sicherheitshalber vom Markt genommen. Das Unternehmen arbeite mit seinem japanischen Partner Takeda Pharmaceutical und den Aufsichtsbehörden an einer Lösung. Bei einem Impfzentrum waren in einer Reihe von Ampullen Partikel gefunden worden.

02:30

Die britische Gesundheitsbehörde NHS erwägt einem Zeitungsbericht zufolge, Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren ohne Einverständnis der Eltern in den Schulen zu impfen. Die regionalen NHS-Organisationen seien angewiesen, sich auf die "mögliche Einführung eines Impfprogramms für 12- bis 15-jährige gesunde Kinder ab dem 6. September" vorzubereiten, berichtet die Zeitung "The Telegraph" unter Berufung auf E-Mails der Gesundheitsbehörde. Die Kinder benötigten keine elterliche Zustimmung für das Impfprogramm an den Schulen.

02:00

Die US-Behörden erwägen einem Zeitungsbericht zufolge, eine Impf-Auffrischung ("Booster") künftig schon nach sechs statt bislang nach acht Monaten zu empfehlen. Das berichtet das "Wall Street Journal".

00:00

Biontech und Pfizer wollen erreichen, dass ihr Impfstoff in den USA auch für eine Auffrischung ("Booster") eine reguläre Zulassung bekommt. Die Unterlagen dazu sollen noch in dieser Woche bei den Behörden eingerichtet werden. Bislang hat die Auffrischung für Personen ab 16 Jahren nur eine Notfall-Zulassung. Das Vakzin für die Erstimpfung hat von den US-Behörden vor wenigen Tagen eine reguläre Zulassung erhalten.

We are making COVID-19 vaccination mandatory for our entire flying personnel from mid-November onwards, for operational reasons and under our duty of care towards our employees. For more information: https://t.co/snwaZKEr1z pic.twitter.com/NrYa29jPcZ

— Swiss Intl Air Lines (@FlySWISS) August 24, 2021