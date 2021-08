06:55

Die Pflicht zum Maskentragen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Läden könnte in der Schweiz bis im nächsten Frühling bleiben. "20 Minuten" zitiert den Infektiologen Andreas Widmer mit der Aussage, dass nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen Grippeviren und anderen Viren Vorsicht geboten sei.

Laut Virginie Masserey, Leiterin Infektionskontrolle beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), werde das Gebot zum Maskentragen und Abstandhalten auch während der so genannten Normalisierungsphase eine Zeit lang bleiben.

+++

04:40

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 3539 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 397 mehr als am Donnerstag vor einer Woche als 3142 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 19,4 von 18,5 am Vortag. Der Wert gibt an, in wie vielen Fällen Menschen je 100'000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. 26 weitere Menschen starben, die positiv getestet wurde. Damit steigt die Gesamtzahl auf 91'730.

+++

04:10

Einer Umfrage zufolge sprechen sich in Deutschland knapp drei von vier Befragten (72,8 Prozent) dafür aus, dass Geimpfte mehr Rechte haben sollten als Ungeimpfte. 22,4 Prozent sehen das anders. Der Rest ist unentschieden. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Zeitung "Augsburger Allgemeinen".

Demnach fordert mehr als die Hälfte der Befragten sogar "auf jeden Fall" mehr Freiheiten für vollständig Geimpfte im Vergleich zu ungeschützten Personen.

+++

00:30

Grossbritannien hebt Regierungsangaben zufolge Reisebeschränkungen für Deutschland, Österreich, Slowenien, die Slowakei, Lettland, Rumänien und Norwegen auf. Ab dem 8. August müssen sich Einreisende aus diesen Ländern nicht länger in Quarantäne begeben, unabhängig davon, ob sie vollständig geimpft sind oder nicht, teilte die Regierung mit. Für Frankreich gelte die Quarantänefreiheit nur für vollständig Geimpfte.

+++

13:35

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Mittwoch 1033 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Mittwoch veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit lag der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 820. Am Dienstag lag dieser Schnitt noch bei 782, eine Woche zuvor bei 717. Zudem wurden 35 neue Spitaleinweisungen und 2 neue Todesfälle gemeldet.

Momentan ist keiner der vier Richtwerte des Bundesrates für eine mögliche Verschärfung der Massnahmen überschritten. Die aktuellen Richtwerte gelten für die sogenannte Stabilisierungsphase, bis die gesamte impfwillige erwachsene Bevölkerung geimpft ist. Bislang sind 48,58 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19

04.08. Aktueller Stand sind 721 776 laborbestätigte Fälle, 1033 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 21 424 in den letzten 24 Stunden.

Reproduktionszahl Re vom 23.07.2021: 1,07 https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/gVpwKpPC9u — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) August 4, 2021

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

22:30

Die US-Regierung arbeitet nach Angaben eines Insiders an Plänen, wonach künftig nur vollständig Geimpfte in das Land einreisen dürfen. Dies sei Voraussetzung für die mögliche Aufhebung der Einreise-Beschränkungen, sagt ein Regierungsmitarbeiter Reuters. Unmittelbar stehe eine Aufhebung der Beschränkungen angesichts der steigenden Corona-Fälle aber nicht an.

+++

21:10

Die Automesse New York ist nach Angaben der Veranstalter abgesagt. Grund sei die ansteckendere Delta-Variante des Corona-Virus und die Sicherheitsvorkehrungen der Behörden gegen eine Ausbreitung. Die ursprünglich für April geplante zehntägige Show war damals abgesagt und der Auftakt später auf 19. August gelegt worden.

Nun ist sie für April 2022 geplant. Üblicherweise zieht die Messe mit den Neuheiten der Autobauer Tausende Journalisten aus aller Welt und über eine Million Besucher an.

+++

19:25

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz plädiert für eine Verlängerung der Ende September auslaufenden Pandemie-Notlage in Deutschland. "Das wird sein müssen, wenn man mich fragt", sagt er bei einer Veranstaltung des RedaktionsNetzwerks Deutschland. Nötig seien weiter bestimmte Regeln zum Schutz vor Corona. Dazu zähle das Masken-Tragen etwa im öffentlichen Verkehr. Der deutsche Finanzminister sprach sich erneut dafür aus, Schnelltests kostenpflichtig zu machen, wenn alle Menschen ein Impfangebot bekommen haben.

+++

17:35

Die Zahl der weltweiten Coronavirus-Infektionen hat nach Reuters-Zählung die Schwelle von 200 Millionen Fällen überschritten. Mindestens 2,6 Prozent der Bevölkerung haben sich demnach angesteckt. Allerdings liegt die Dunkelziffer vermutlich deutlich höher, da an vielen Orten der Welt wenig oder kaum getestet wird.

+++

+++

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)