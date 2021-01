06:30

Die meisten Menschen in der Schweiz blieben trotz der extremen Situation mit massiven Eingriffen in die Freiheit "sehr ruhig und vernünftig", sagt Bundesrat Ignazio Cassis in einem Interview mit der "Aargauer Zeitung". Manchmal staune er darüber. Denn zugleich wachse der Unmut. "Ich frage mich: Wie lange kann das gutgehen?" Die Spannungen nähmen in einigen Ländern bereits zu.

«Ich frage mich: Wie lange kann das gutgehen?» Bundesrat Cassis über den wachsenden Unmut in der Krise. https://t.co/qJuJVsGwsy — watson News (@watson_news) January 27, 2021

06:00

Das Robert-Koch-Institut meldet 982 weitere Corona-Todesfälle binnen eines Tages für Deutschland nach 903 am Dienstag. Die Zahl der bestätigten Infektionen erhöhte sich dem Institut zufolge um 13'202 auf 2'161'279. Am Vortag hatte das RKI mit 6408 nicht einmal halb so viele Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 101,0 nach 107,6 am Dienstag. Insgesamt sind den Angaben zufolge nunmehr 53'972 Menschen in Deutschland im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

04:30

Die Zahl der weltweit bestätigten Corona-Infektionen ist laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters auf über 100 Millionen gestiegen. Die durch das Virus ausgelöste Covid-19-Erkrankung wurde nunmehr bei fast 1,3 Prozent der Weltbevölkerung festgestellt. Mehr als 2,1 Millionen Menschen sind gestorben.

03:30

Der US-Pharmakonzern Pfizer und der Mainzer Biotechkonzern Biontech tüfteln an einer verbesserten Version ihres Impfstoffs gegen Corona-Varianten. Man leiste bereits die Vorarbeiten, um schnell auf Corona-Mutanten reagieren zu können, falls es Hinweise darauf gebe, dass das Vakzin an Wirksamkeit einbüße, heißt es in einer Pfizer-Email an Reuters.

03:00

China verzeichnet nach Behördenangaben den niedrigsten Tages-Anstieg bei den Corona-Infektionen seit mehr als zwei Wochen. Am Dienstag seien 75 neue Fälle gemeldet worden, teilt die Nationale Gesundheitskommission mit. Das sei der niedrigste Wert seit dem 11. Januar. Insgesamt sind in Festland-China bislang 89'272 Infektionen bestätigt worden. 4636 Menschen starben.

01:00

Die britische Regierung wird laut einem Bericht der "Times" im Laufe des Tages Pläne für eine Hotel-Quarantänepflicht für Reiserückkehrer aus 30 Hochrisikoländern vorstellen. Vorgesehen sei, dass sich britische Reisende, die aus südamerikanischen Staaten, Portugal, Südafrika oder Kap Verde nach Hause kommen, bei ihrer Ankunft zunächst in Hotels isoliert werden. Forderungen aus seiner Regierung nach einer vorübergehenden Schließung der Grenzen lehnte Premierminister Boris Johnson dem Bericht zufolge aber ab.

Covid: Arrivals to England from virus hotspots face hotel quarantine. https://t.co/3sWEu9Pa5K — BBC Three Counties Radio (@BBC3CR) January 27, 2021

00:30

In Frankreich steigen die Infektionen mit dem Coronavirus um 22'086 Fälle. Das sind rund 1500 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche. Binnen 24 Stunden sterben 612 Menschen mit oder an dem Virus.

00:15

Der französische Pharmakonzern Sanofi soll bis zum Jahresende mehr als 100 Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff herstellen, der von seinen Konkurrenten Pfizer und BioNTech entwickelt wurde. Diese Menge Vakzin sei für die Europäische Union vorgesehen, sagt Sanofi-Chef Paul Hudson der französischen Zeitung "Le Figaro". Sanofi tüftelt selbst an zwei Impfstoffen gegen Corona. Diese werden nach einem Rückschlag im Dezember jedoch voraussichtlich erst Ende des Jahres auf den Markt kommen.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)