05:35

Das renommierte Labor Spiez hat mit einer klinischen Studie eine virentötende Wirkung des Thurgauer Naturheilmittels Echinaforce bewiesen. In der Petrischale ist das Naturheilmittel Echinaforce ein regelrechter Corona-Killer. Dies berichtet blick.ch.

Veröffentlicht wurde die Studie im "Virology Journal", einer wissenschaftlichen Zeitschrift des englischen Verlags Biomed Central. Somit hat es der Thurgauer Naturheilmittel-Hersteller A. Vogel AG in das Rampenlicht der Forschung gegen Corona geschafft. "Nützts nüt, so schadts nüt" ist überholt.

Help fight symptoms of #colds and #flu and support your #immune system with A.Vogel Echinaforce

Their #Echinacea is produced using extracts of freshly harvested, organically grown Echinacea purpurea #herb & root, picked fresh & used within 24hrs.

https://t.co/AKYzOe2PpU pic.twitter.com/gezMbJnPp4

— Health Zone (@HealthZoneShop) September 7, 2020