Soll die Schweiz ähnlich wie Wales zu einem Mini-Lockdown schreiten, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen? In Wales steht das öffentliche Leben im Land für zwei Wochen still. Das Haus verlassen dürfen die Waliser nur, wenn es unbedingt nötig ist. Tatsächlich brächte dieses Rezept die Fallzahlen nach unten, sagt der Chefökonom des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse, Rudolf Minsch, zu blick.ch. "Doch es ist eine Hammermethode – für die Wirtschaft wäre auch ein Kurz-Lockdown verheerend», sagt er. "Ein Lockdown verursacht massive soziale und wirtschaftliche Schäden."

"Die Wirtschaftsleistung in der Schweiz dürfte im vierten Quartal erneut schrumpfen", sagt Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff. Die Erholung brauche bedeutend länger, als viele angenommen hätten. "Da verträgt es keinen weiteren Lockdown, sei er noch so kurz". Daniel Kalt warnt vor Kurzschlusshandlungen: "Wie viel Schaden wollen wir in der Wirtschaft denn noch anrichten?", fragt der Chefökonom der UBS Schweiz.

Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben in den USA mindestens 60'499 Menschen binnen 24 Stunden positiv auf das Virus getestet. Damit liegt die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle bei 8,31 Millionen. Die Zahl der Todesfälle steigt um 897 auf 221'068.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Deutschland 7595 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt haben, auf 380'762. Weitere 39 Menschen sind binnen 24 Stunden an oder mit dem Virus gestorben. Damit klettert die Zahl der Todesfälle auf 9875.

Zum Vergleich: In der Schweiz und in Liechtenstein waren dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag 3008 Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss Mitteilung 8 Todesfälle und 53 Spital-Einweisungen.

Eine Übersicht zu den Infektionen weltweit von der Johns Hopkins University findet sich hier.

Aus Furcht vor einer Infektion mit dem Coronavirus hat Uruguays populärer Ex-Präsident José Mujica seinen Sitz im Senat aufgegeben. "Ich gehe, weil die Pandemie mich rauswirft", sagte der 85-Jährige am Dienstag in seiner Abschiedsrede. "Senator zu sein bedeutet, mit den Menschen zu sprechen und überall hinzugehen. Ich bin doppelt gefährdet: wegen meines Alters und wegen meiner chronischen Immunerkrankung." Mujica ist ein Idol der lateinamerikanischen Linken. Während der Militärdiktatur in Uruguay gehörte er der Stadtguerilla Tupamaros an und verbrachte viele Jahre im Gefängnis. In seiner Amtszeit galt er als ärmster Präsident der Welt, weil er den Grossteil seiner Amtsbezüge spendete. Er wohnte auf einer kleinen Farm und fuhr einen alten VW Käfer.

US-Mitarbeiter des Online-Riesen Amazon, deren Arbeit von Zuhause aus erledigt werden kann, dürfen bis Ende Juni 2021 im Home-Office bleiben. Die Verlängerung sei eine Richtlinie für alle Länder, in denen Amazon tätig sei, sagt eine Unternehmenssprecherin. Zuvor war das Arbeiten vom heimischen Schreibtisch aus bis Januar möglich.

Der Unterhaltungskonzern Disney muss die Wiedereröffnung seines Freizeitparks in Kalifornien wegen der hohen Anzahl an Coronavirus-Fällen im Bundesstaat auf unbestimmte Zeit verschieben. Themenparks mit einer Kapazität von mehr als 15'000 Besuchern müssten warten, bis das Corona-Risiko des Landkreises auf die niedrigste Stufe gesenkt werde, was bedeutet, dass die Anzahl der täglichen Fälle weniger als eins pro 100'000 Einwohner betragen müsse, erklärte der kalifornische Gesundheitsminister Mark Ghaly. Die Entscheidung trifft neben Disneyland auch Universal Studios und Legoland, die alle seit Mitte März geschlossen sind.

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 23'227 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf knapp 5,3 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 661 auf 154'837 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

Frankreich registriert wieder deutlich mehr Neuinfektionen. Das Gesundheitsministerium beziffert die bestätigten Ansteckungen der vergangenen 24 Stunden mit 20'468, nachdem es am Montag noch 13'243 waren. Allerdings sind die Zahlen am Montag tendenziell niedriger, weil am Sonntag weniger getestet wird. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle erreichte mit den Zahlen vom Dienstag 930'745. Wenn der gegenwärtige Trend anhält, könnte die Marke von einer Million noch vor dem Wochenende überschritten werden.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat strengere Regeln für Manchester und Umgebung angekündigt. Ab Freitag würden im Ballungsraum der nordenglischen Stadt die schärfsten Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie gelten, sagt Johnson. Er geht dabei ohne Konsens mit dem Bürgermeister von "Greater Manchester", Andy Burnham, vor. Burnham hatte zuvor von der Londoner Regierung vergeblich mehr finanzielle Hilfen für jene Unternehmen gefordert, die nun ihren Betrieb einstellen müssen. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, uneinsichtig und unnachgiebig zu sein. Der Norden Englands ist besonders stark von der zweiten Corona-Welle in Großbritannien betroffen.

