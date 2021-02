07:30

Am kommenden Mittwoch wird der Bundsrat lediglich über weiteres Vorgehen und verschiedene Vorschläge in der Krise reden, entschieden über allfällige Lockerungen der Einschränkungen wird am 17. Februar noch nichts. Das sagt Berset der Westschweizer Zeitung "La Liberté": "Der Bundesrat wird nächste Woche die Stossrichtung festlegen, danach findet eine Konsultation bei den Kantonen statt", so Berset. Allfällige Beschlüsse über eine Lockerung des Lockdowns fällt die Landesregierung somit erst am 24. Februar.

07:00

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in den USA steigt binnen 24 Stunden um mindestens 98'429 auf 27,56 Millionen. Das geht aus einer Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten hervor. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus erhöhte sich um mindestens 5444 auf 481'258.

06:30

Christoph Franz, Verwaltungsratspräsident des Pharmakonzern Roche, hofft nach wie vor, dass in der Schweiz alle geimpft sind, die das sein wollen. Er weiss darüber aber "nicht mehr als Sie auch", sagt er in Interview mit blick.ch. "Was man bei der Diskussion nicht vergessen sollte: Es ist eine Sensation, dass die medizinische Forschung nach weniger als einem Jahr gut funktionierende Impfstoffe entwickelt hat! Das dauert normalerweise mehrere Jahre. Ich habe grosse Bewunderung dafür."

Roche habe "in einem riesigen Kraftakt und mit einer hohen dreistelligen Millioneninvestition" die Kapazitäten für Corona-Test vermehrfacht. Trotzdem sei die Nachfrage noch immer höher als das, was alle Hersteller weltweit liefern könnten.

06:15

Im Vergleich zum Vorjahr ist im Schweizer Wintertourismus heuer mit einem Einbruch von gut einem Drittel zu rechnen, wie nzz.ch schreibt (Artikel bezahlpflichtig). Laut Hotelier Andreas Züllig, Präsident des Branchenverbands Hotelleriesuisse, ist derzeit das Aktivitätsniveau der Ferienhotels im Landesmittel bei etwa 60 Proznt des Vorjahrs. Dieser Einbruch liegt laut Züllig beonders an der Absenz der ausländischen Gäste. Und besonders stark davon betroffen sind Hotels im oberen Segment an Orten wie St. Moritz, Davos und Zermatt. Dort seien rund 15 bis 20 Prozent der Hotels geschlossen.

Der Ferienmonat Februar macht laut Schätzungen gegen die Hälfte des Geschäfts im Schweizer Wintertourismus aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist in dieser Wintersaison im Mittel mit einem Einbruch von gut einem Drittel zu rechnen. @nzzwirtschaft https://t.co/Vz8p9QD3rF — Neue Zürcher Zeitung (@NZZ) February 13, 2021

05:40

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut gesunken. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 8354 neue Fälle binnen 24 Stunden und damit 1506 weniger als am Vortag. Außerdem wurden 551 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, fünf weniger als tags zuvor, wie aus Zahlen des RKI vom Samstag hervorgeht. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner - die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - sank dem RKI zufolge auf 60,1, nachdem es am Vortag noch 62,2 waren.

05:00

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) will besonders schnell Impfstoffe prüfen, die gegen die neuen Varianten des Virus wirken sollen. Die Richtlinien würden gegenwärtig überarbeitet, sagt der Leiter der zuständigen EMA-Gruppe, Marco Cavaleri, der Nachrichtenagentur Reuters. Kleinere Änderungen an den Stoffen bedeuteten, dass auch kleinere Testgruppen "mit einigen wenigen Hundert Teilnehmern statt 30'000 bis 40'000" ausreichen würden.

03:00

Das mexikanische Gesundheitsministerium meldet am Freitag 1323 neue Corona-Tote. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich damit auf 172'558. Mexiko ist weltweit eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder.

02:45

Die US-Seuchenbehörden CDC legt Empfehlungen für eine Wiedereröffnung der Schulen vor. Kernelement ist das Tragen von Masken und die Einhaltung eines ausreichenden Abstandes. Eine Impfung der Lehrer und Schulangestellten sei dagegen nicht zwingend notwendig. Trotzdem sollen die Bundesstaaten ihnen Vorrang einräumen, heißt es. Präsident Joe Biden hat versprochen, innerhalb von 100 Tagen nach seiner Amtsübernahme für eine Öffnung der meisten Schulen zu sorgen.

The CDC urged that K-12 schools be reopened and offered detailed guidelines for doing so, saying it can be done safely with the right measures. https://t.co/CTZnLEv5Mb — The New York Times (@nytimes) February 12, 2021

02:30

China meldet einen Rückgang der Corona-Infektionen. Die Zahl sei von zwölf auf acht gesunken, wie die Nationale Gesundheitskommission am Samstag mitteilte. Dabei handele es sich ausschließlich um importierte Fälle. Im Januar gab es in der Volksrepublik den größten Ausbruch seit März 2020, der sich zunächst auf die nordöstliche Provinz Hebei konzentrierte, die die Hauptstadt Peking umgibt. Danach breiteten sich die Infektionen auf die nordöstlichen Provinzen Heilongjiang und Jilin aus. Die Daten der vergangen Tage deuten jedoch darauf hin, dass China die Lage in den Griff bekommen hat - rechtzeitig zum Chinesischen Neujahrsfest.

