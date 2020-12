08:30

Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel hat nach Angaben des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff BNT162b2 erteilt. Damit bekommen die Briten früher grünes Licht für einen Impfstoff als die EU und die USA. Zudem ist es die erste Zulassung für BNT162b2 weltweit.

Die ersten Lieferungen sollen schon in wenigen Tagen im Vereinigten Königreich eintreffen, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. "Die erste Notfallzulassung für einen Covid-19-Impfstoff ist ein bahnbrechender wissenschaftlicher Meilenstein", hiess es.

+++

06:50

Die Schweiz gerät im Ski-Streit zunehmend unter internationalen Druck. Jetzt ruft die bayerische Landesregierung die Bürgerinnen und Bürger des Freistaats dazu auf, auf Ski- und Winterurlaub in Risikogebieten wie der Schweiz zu verzichten.

Nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel empfiehlt die bayerische Landesregierung, jegliche Reiseaktivitäten, die nicht unbedingt nötig seien, auf ein Minimum zu reduzieren. "Verzichten Sie auf Skiurlaub in der Schweiz.", sagt ein Sprecher.

Zuvor richtete sich bereits Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit deutlichen Worten an jene Länder, die ihre Skigebiete offenhalten wollen. Wenn es Länder gebe, die ihre Skigebiete offenhalten, so Macron, werde man Kontrollmassnahmen haben, um die Franzosen davon abzuhalten, sich in diese Gebiete zu begeben. Während Deutschland und Italien sich für eine Öffnung erst nach Neujahr aussprechen, wollen Österreich und die Schweiz, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen, ihre Skigebiete gänzlich geöffnet halten.

+++

06:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen Anstieg der Positiv-Tests in Deutschland um 17.270 auf über 1,084 Millionen. Tags zuvor waren 13.604 gemeldet worden. Die Zahl gestorbenen Menschen, die positiv getestet wurden, erhöht sich um 487 auf 17.123.

+++

05:55

Gestern informierte der Bund an einer Medienkonferenz über die Corona-Impfungen in der Schweiz. Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle vom BAG, hofft, dass sich im ersten Trimester – also bis April 2021 – "alle Personen impfen lassen können, die dies wollen", wie an der Medienkonferenz sagte. Zu Beginn sollen Kinder nicht geimpft werden.

Man stehe in Kontakt mit drei Impfstoffherstellern und man habe mit Astra Zeneca, Moderna und Pfizer Verträge für insgesamt 13 Millionen Dosen abgeschlossen, so Masserey weiter. Damit könne man über sechs Millionen Personen impfen, denn es brauche es zwei Dosen. Die Impfungen werden gratis, aber nicht obligatorisch sein, sagte Masserey. Sie rüffelte auch die Politik, weil es im Ständerat ein Blasmusik-Intermezzo für anlässlich des Geburtstages von Ueli Maurer gab: "Das ist keine besonders gute Idee, aber ihre eigene Verantwortung", sagte Masserey. Mit Blick auf die Weihnachts- und Neujahrsferien müssten die Fallzahlen stärker sinken, sagte Virginie Masserey weiter.

Laut Claus Bolte, Leiter des Bereichs Zulassung bei Swissmedic, kann man noch keinem Impfstoff die Zulassung erteilen. Es fehlten Unterlagen zur Qualität und zur Sicherheit in klinischen Studien. "Je mehr Impfstoffe wir haben und je unterschiedlicher sie sind, umso besser für die Bevölkerung", sagte Bolte zu den Impfstoffen. Der eine Impfstoff wirke bei gewissen Personen möglicherweise besser als bei anderen.

Zuerst sollen besonders gefährdete Personen geimpft werden, dann auch das Gesundheitspersonal, welches diese betreut, sagte Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen. Herdenimmunität sei kein Ziel, sondern der Schutz vor schwerer Krankheit und tödlichen Folgen, denn es ist noch nicht klar, wie lange die Impfung wirke.

Die Schweizer Armee lagert die Impfstoffe der Eidgenossenschaft in gut geschützten Infrastrukturen der Armee, sagte Daniel Aeschbach, Chef der Armeeapotheke. Die Armee werde die Impfstoffe auch verteilen.

Im Zentrum der Impfungen stehen Impfzentren, aber auch mobile Impfstationen, sagte Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte. Die Kantone wollen auf Anfang Jahr parat sein. Man wolle rasch impfen können, sobald der Impfstoff vorhanden sei.

Hier der Livestream zur Medienorientierung vom 1. Dezember als Replay:

+++

04:55

Die US-Gesundheitsbehörde CDC will nach Angaben eines Regierungssprechers in Kürze die empfohlene Dauer der Selbstisolation nach einem möglichen Kontakt mit einer infizierten Person auf zehn Tage verkürzen. Mit Vorlage eines negativen Testergebnisses könne die Quarantäne auch bereits nach sieben Tagen beendet werden. Derzeit liegt die Empfehlung der CDC noch bei 14 Tagen.

+++

03:30

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am gestrigen Dienstag innert 24 Stunden 3802 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss einer Mitteilung vom Dienstag 107 neue Todesfälle und 226 Spitaleinweisungen.

Die neuen Corona-Fallzahlen vom BAG werden gegen den Mittag erwartet.

+++

01:00

Die USA will nach dem Vorliegen eines Impfstoffes so schnell wie möglich alle Mitarbeiter des Gesundheitswesens impfen können. Die US-Bundesstaaten gingen davon aus, dass sie ihre Beschäftigten im Gesundheitswesen innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der ersten Lieferungen eines Covid-19-Impfstoffs impfen können, sagt Dr. Nancy Messonnier, Direktorin des Nationalen Zentrums für Immunisierung und Atemwegserkrankungen der CDC.

+++

+++

22:30

US-Präsident Donald Trump will innerhalb von 24 Stunden nach der Zulassung eines Impfstoffes einen Gipfel mit Spitzen aus Politik, Wirtschaft, Militär und Wissenschaft ausrichten. Dies erklärt sein Sprecher Brian Morgenstern. Dem Sender Stat News zufolge soll das Treffen am Dienstag kommender Woche stattfinden. Das Transportunternehmen UPS bestätigte eine Teilnahme. Die US-Arzneimittelbehörde FDA lehnt eine Stellungnahme ab.

+++

21:00

Die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich bleibt mit 8083 den dritten Tag in Folge unter der Schwelle von 10.000 Fällen. Dies war zuletzt Mitte September der Fall. Der Sieben-Tage-Durchschnitt bei neuen Todesfällen liegt mit 467 auch erstmals seit mehr als drei Wochen unter dem Wert von 500. Insgesamt sind damit 2,2 Millionen Infektionen und 53.506 Todesfälle verzeichnet.

+++

+++

19:25

In den USA ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde CDC binnen eines Tages um 152.022 auf 13.447.627 gestiegen. Die Zahl der Toten erhöhte sich demnach um 1251 auf 267.302.

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)