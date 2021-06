06:35

Bei der aktuellen Impfrate würde die Schweiz eine Durchimpfung von 80 Prozent der Bevölkerung am 8. Oktober erreichen. Dies hat der Online-Simulator Pandemieende.ch errechnet. Dies würde einer Herdenimmunität bedeuten.

Insgesamt wurden bis Sonntag 4'823'933 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 1'750'400 Personen vollständig geimpft, das heisst 20,2 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Dies entspricht 25 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Rund 40 Prozent der Erwachsenen haben eine erste Impfdosis erhalten, wie Virginie Masserey vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag vor den Medien im Bern sagte.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Dienstag 756 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 768. Vor einer Woche hatte er bei bei 960 gelegen.

06:00

Der deutsche Virologe Alexander Kekule rechnet dem Sender MDR zufolge fest mit einer weiteren Corona-Welle im Herbst. Der Mediziner von der Uni-Klinik Halle im Bundesland Sachsen-Anhalt sagt dem Sender laut redaktioneller Fassung, bis dahin gebe es noch einige Baustellen zu bearbeiten: "Das Allerwichtigste ist, dass wir diejenigen erreichen, die ein hohes Ansteckungsrisiko haben und sich möglicherweise nicht immer ganz vernünftig verhalten."

Zudem müssten Infektionen am Arbeitsplatz unter Kontrolle gebracht werden. "Dann müssen wir uns Gedanken machen über die Einschleppung aus dem Ausland." Kekule geht davon aus, dass die Corona-Infektionszahlen in den kommenden Wochen stagnieren.

05:45

Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet 4917 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind 2291 Fälle mehr als eine Woche zuvor. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 36,8 von 35,2 am Vortag. 179 weitere Menschen starben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 88'774. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,68 Millionen Corona-Tests positiv aus.

04:30

Der australische Bundesstaat Victoria verlängert den Lockdown in Melbourne um weitere sieben Tage. Die Massnahme sollte am Donnerstagabend (Ortszeit) enden, aber gelte nun bis zum 10. Juni, teilt die Landesregierung mit. Am Mittwoch (Ortszeit) meldete Victoria sechs neue Fälle im Vergleich zu neun am Vortag. Die Gesamtzahl der Infektionen bei dem jüngsten Ausbruch in der zweitgrössten Stadt Australiens beläuft sich demnach bislang auf 60.

Breaking: Melbourne’s lockdown will be extended for another seven days, but restrictions will ease in regional Victoria from tomorrow night. Follow our live coverage: https://t.co/MsDkpIOxtw — The Sydney Morning Herald (@smh) June 2, 2021

04:20

Einer Umfrage zufolge wollen 44,7 Prozent der Deutschen auch nach dem Ende der Corona-Pandemie weiterhin Maske tragen - zum Beispiel während einer Grippewelle. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, aus der die Zeitung "Augsburger Allgemeine" (Mittwochausgabe) vorab berichtet. 41,9 Prozent der Befragten wollen demnach auf das Stück Stoff vor Mund und Nase dauerhaft verzichten, der Rest ist unentschieden.

02:10

Die Arbeitgeberverbände in Deutschland fordern das Ende der Homeoffice-Pflicht in den Unternehmen spätestens Ende Juni. "Wir Arbeitgeber haben immer klar gesagt, dass wir Testen und Homeoffice im Interesse von Beschäftigten und im Eigeninteresse der Unternehmen aktiv unterstützen", sagt Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA), der Zeitung "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) laut Vorabbericht. "Wir haben uns nur gegen eine bürokratische gesetzliche Überregulierung gewehrt. Diese Bürokratie soll Ende Juni auslaufen - das bedeutet nicht das Ende von Homeoffice oder Testen."

