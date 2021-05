08:45

Die italienische Virologin Ilaria Capua ist in Italien am TV so etwas wie die Corona-Erklärerin der Nation. Derzeit leitet die studierte Veterinärmedizinerin und Professorin das One Health Center of Excellence der Universität von Florida. Befragt nach dem "Schweizer Weg" in der Pandemie, antwortet Capua bei blick.ch: "Zwei europäische Länder haben mich überrascht. Das waren die Schweiz und die Niederlande. Die Niederländer waren schlecht im Ausrollen der Impfkampagne. Und die Schweiz ist so ein kleines und effizientes Land. Sie hätte in der Pandemie ein Vorbild sein können. Aber diese Chance hat die Schweiz verpasst."

Angesichts wieder steigender Fallzahlen in asiatische Ländern wie Taiwan oder Singapur, welche das Virus mit harten Massnahmen zu eliminieren versuchten, ist Capua auch der Meinung, dass es coronafreie Länder kaum geben kann. "Zero Covid funktioniert vielleicht auf klitzekleinen Inseln, aber nicht in einem Land, das mit anderen Ländern auf vielfache Weise verbunden ist. Auch ein Lockdown hat Grenzen. Selbst in einer asiatischen Kultur, in der das Gesetz sehr respektiert wird, oder mit harten Strafen kann man das Virus nicht stoppen."

08:00

In Japan können sich die Menschen nun in Massenimpfzentren impfen lassen. In den Einrichtungen in Tokio und Osaka sollen täglich jeweils bis zu 10'000 Menschen ihre Injektionen bekommen. Vor allem die Älteren sind angesprochen. Ziel ist eine Beschleunigung der Impfkampagne vor Beginn der Olympischen Spiele am 23. Juli. Die Behörden sprechen von einer vierten Infektionswelle.

06:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet weiter sinkende Corona-Fallzahlen in Deutschland. Die Gesundheitsämter registrierten 2682 Neuinfektionen. Das sind 2730 weniger als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 62,5 von 64,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 43 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

05:15

In Indien sind mittlerweile mehr als 300'000 Menschen gestorben, die positiv auf Corona getestet wurden. Die Zahl steigt um 4454 auf 303'720, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Die Zahl der neuen Positiv-Tests wird mit 222'315 angegeben. Insgesamt liegt sie inzwischen bei 26,75 Millionen.

Corona Jagrukta Series 400th Episode: Listen to our bilingual live phone-in programme on #COVID19 on FM Gold at 9.30 PM • Ask questions on Toll-Free No: 1800-115767 • Dr. Madhur Yadav, Professor, Medicine, Lady Hardinge Medical College, New Delhi to participate in discussion pic.twitter.com/3QnvsZlC0T — All India Radio News (@airnewsalerts) May 23, 2021

04:00

Deutschland will für eine fälschungssichere Einführung des europaweiten EU-Impfnachweises Millionen persönlicher Daten bereits erfolgter Impfungen rückwirkend volldigital nutzbar machen. Dazu sollen die Datenschutzbestimmungen im Infektionsschutzgesetz geändert und auf Länderebene angepasst werden, sagt der bayerische Landesdatenschutzbeauftragte Thomas Petri. "In einem neuen Absatz 5 soll eine datenschutzrechtliche Grundlage für die Verarbeitung der für die Generierung des Covid-19-Impfzertifikats erforderlichen personenbezogenen Daten durch das Robert Koch-Institut (RKI) und für die Übermittlung dieser Daten an das RKI geschaffen werden." Damit könnten seinen Angaben zufolge die ursprünglich auf Landeseben für Notfälle wie etwa Haftungsfragen gespeicherten Impfdaten entschlüsselt und zusammengeführt werden.

02:00

Die Grünen in Deutschland fordern Hilfen, um die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche abzumildern. Reisen seien "für viele junge Menschen ein wichtiger Schritt ins Erwachsenenleben", heisst es in einem Positionspapier. Der Weg in die Eigenständigkeit erfordere den Blick über den Tellerrand. "Wer in der Pandemie 18 geworden ist, erhält ein kostenloses Interrail-Ticket, um coronagerecht Europa zu erfahren und zu erleben", fordern Göring-Eckhardt und ihre Kolleginnen. Weiter sollen extra Budgets für Sportvereine und Urlaubsgutscheine für Einkommensschwache Familien unterstützen.

21:00

Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer dürfte BioNTech-Chef Ugur Sahin zufolge eine Wirksamkeit von 70 bis 75 Prozent haben gegen die zuerst in Indien nachgewiesene Variante des Virus. Die Tests in dieser Woche hätten sich auf diese Variante konzentriert, sagt Sahin im türkischen Fernsehen.

