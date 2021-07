07:20

Ungeimpfte werden sich gemäss dem Berner Epidemiologen Christian Althaus früher oder später mit dem Coronavirus anstecken. Sollte das Gesundheitsweisen im Winter wieder stark belastet sein, sei es denkbar, dass das Covid-Zertifikat stärker eingesetzt werde - etwa auch in der Gastronomie. Geschützt werden müssten jetzt besonders die Kinder.

In den nächsten ein bis zwei Jahren werden sich "vermutlich die meisten, die nicht durch eine Impfung oder eine durchgemachte Erkrankung geschützt sind,

mit dem Coronavirus anstecken", sagte der Epidemiologe der Universität Bern im Interview mit der "NZZ" von Donnerstag. Die Frage sei, wie sich die Infektionen verteilen werden und ob dies mit Massnahmen gesteuert werden solle.

Es sei nicht ganz sicher, ob genügend Personen geimpft seien, um einen starken Anstieg von schweren Erkrankungen zu verhindern, sagte Althaus. Sollte das Gesundheitssystem im Winterhalbjahr wieder stark belastet werden, könne es sein, dass das Covid-Zertifikat als Voraussetzung für Innenräume eingesetzt werde. Dies könne für Ungeimpfte eine Motivation sein, sich doch noch impfen zu lassen.

Althaus geht davon aus, dass sich das Coronavirus ab dem nächsten Frühjahr ähnlich verhalten wird wie eine saisonale Influenza: stärker zirkulierend im Winter, weniger stark im Sommer. Bei Bedarf könne sich die Bevölkerung regelmässig mit einer Auffrischungsimpfung gegen das Virus schützen.

06:30

Tausende Schweizer wollen derzeit täglich einen Antigen-Schnelltest, berichtet 20min.ch. Ob für die Sommerferien oder den Clubbesuch am Wochenende: In Apotheken und Testzentren läuft der Betrieb deswegen auf Hochtouren. Das Personal in den Apotheken ist deswegen am Anschlag. Nun hat der Bund entschieden, die Vergütung für die Apotheken pro Test von 54 auf 47 Franken zu senken. Während die Apotheken mit der Last der vielen Tests kämpfen, bleiben in vielen Impfzentren derzeit Termine frei.

05:00

Die US-Regierung plant keine frühzeitige Aufhebung der Reisebeschränkungen. Wie ein Sprecher des Weißen Hauses gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagt, wolle man dem wachsendem Druck von US-Wirtschaftsgruppen und einigen Abgeordneten vorerst nicht nachgeben: "Wir haben enorme Fortschritte in unseren Impfbemühungen gemacht, so wie viele andere Länder auch, aber wir wollen sicherstellen, dass wir uns bewusst bewegen und in der Lage sind, den internationalen Reiseverkehr nachhaltig wieder zu öffnen, wenn es sicher ist, dies zu tun." Im Juni hatte die US-Regierung eine behördenübergreifende Arbeitsgruppe mit der Europäischen Union, Großbritannien, Kanada und Mexiko ins Leben gerufen, um zu prüfen, wie die Beschränkungen aufgehoben und schließlich die Reisen wieder aufgenommen werden können.

03:55

Japan will den Ausnahmezustand für Tokio bis zum 22. August verlängern, um eine neue Welle von Coronavirus-Infektionen einzudämmen. Wie Japans Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura, der die Coronavirus-Bekämpfung der Regierung leitet, bestätigt, soll der Ausnahmezustand in Tokio am 12. Juli beginnen. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen sei am Mittwoch auf 920 gestiegen, der höchste Stand seit Mitte Mai. Im Moment erwägen die Organisatoren der Spiele außerdem, alle Zuschauer von den in zwei Wochen beginnenden Olympischen Spielen auszuschließen.

00:05

Der Chef des Frankfurter Flughafens, Stefan Schulte, fordert mehr Rechte im Reiseverkehr für Geimpfte und Genesene. "Es kann nicht sein, dass doppelt Geimpfte, die jetzt aus einem Virusvariantengebiet zurückkehren, zwei Wochen in Quarantäne müssen", sagt der Fraport-Vorstandsvorsitzende der "Süddeutschen Zeitung" einem Vorabbericht zufolge. Es müsse auch im Interesse der Allgemeinheit einen Anreiz geben, sich impfen zu lassen.

23:50

Tunesien verzeichnet 9823 Neuinfektionen, so viele wie nie zuvor binnen eines Tages. Insgesamt wurden in dem Land damit bislang rund 465'000 Corona-Fälle bestätigt. Die Zahl der Toten stieg um 134 auf mehr als 15'700. Die Intensivstationen seien fast voll, teilen die Gesundheitsbehörden mit. Die Lage sei katastrophal. Die Impfkampagne kommt nur langsam voran.

23:00

Der Präsident der Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, warnt, dass ein durch die Delta-Variante getriebener neuer Anstieg der Coronainfektionen zum Rückzug von Verbrauchern und einer Verlangsamung der wirtschaftlichen Erholung in den USA führen könnte. In einigen Teilen des Landes gebe es beunruhigende Trends, sagt Bostic auf einer virtuellen Veranstaltung mit Journalisten.

21:30

Bei jungen umgeimpften Spaniern nimmt die Infektionsrate deutlich zu. Deshalb ruft Gesundheitsministerin Carolina Darias die Bevölkerungsgruppe zur Vorsicht auf. "Eine Person von 100 Neuinfizierten im Alter zwischen 20 und 24 Jahren wird ins Krankenhaus eingeliefert", sagt sie auf einer Pressekonferenz. Die Mehrheit der jüngsten Corona-Infektionen sei auf Studentenpartys zum Ende der Vorlesungszeit zurückzuführen. In den vergangenen 14 Tagen hat sich die Inzidenz in Spanien von 117 Fällen pro 100'000 Einwohner vor einer Woche auf 252 Fälle mehr als verdoppelt. In der Altergruppe der 20- bis 29-Jährigen sprang die Inzidenz auf 814 von 100 seit Dienstag.

