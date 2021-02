07:30

Der Schweizer Detailhandelsverband hat in einem Positionspapier am Freitag das Ende von flächendeckenden Ladenschliessungen gefordert. Nach rund einem Jahr müsse die Erkenntnis reifen, dass das Virus laufend mutiere und "Lockdowns" keine nachhaltige und verhältnismässige Strategie seien.

+++

05:30

In Deutschland steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle um 10'485 auf insgesamt 2'275'394. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut zudem binnen 24 Stunden 689 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt starben damit seit Beginn der Pandemie 61'286. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 77,3. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich binnen sieben Tagen nachweislich angesteckt haben. Die Bundesregierung strebt einen Wert unter 50 an.

+++

01:05

Impfungen gegen das Corona-Virus in Alten- und Pflegeheimen in Deutschland sollen einem Medienbericht zufolge bis Ende April abgeschlossen sein. Dies habe eine Umfrage unter den Gesundheitsministerien der 16 Bundesländer ergeben, berichtet das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND). Berlin beende in Kürze als erstes sein Impfprogramm. Als letztes werde voraussichtlich Thüringen sein Ziel erreichen.

+++

+++

22:15

Grossbritannien will nach einem Zeitungsbericht alle Einreisenden zweimal auf Infektionen mit dem Coronavirus testen. Damit solle die Ausbreitung von Mutationen des Erregers eingedämmt werden, schreibt der "Telegraph". Gesundheitsminister Matt Hancock werde die Massnahme kommende Woche ankündigen.

+++

20:00

In Spanien wird der Impfstoff von Astrazeneca nach einem Bericht der Zeitung "El Pais" für Menschen in einem Alter zwischen 18 und 55 Jahren zugelassen. Das Blatt beruft sich auf anonyme Quellen. In Deutschland hat die Ständige Impfkommission die Anwendung der Arznei bei 18- bis 64-Jährigen empfohlen. In Grossbritannien gibt es keine Alterseinschränkungen bei der Verordnung der Impfung von AstraZeneca.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)