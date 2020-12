08:30

Die Kantone wollen offensichtlich objektiv messbare Kriterien einführen, die darüber entscheiden sollen, ob Skigebiete geöffnet bleiben, schreibt tagesanzeiger.ch. Dies ist zumindest im Kanton Wallis der Fall. Man werde mit einer Art Ampelsystem arbeiten, sagt die Walliser Gesundheitsdirektorin Esther Waeber-Kalbermatten. Die Schwellenwerte würden nächste Woche fixiert und sollen auf einer Kombination der Anzahl Hospitalisierungen, der Anzahl Inzidenzen, dem Funktionieren des Contact-Tracing und dem Reproduktionswert beruhen. Besonderes Gewicht erhalte dabei der Indikator der Spitalkapazitäten, wo der Spielraum laut Waeber-Kalbermatten sehr beschränkt ist.

+++

08:15

Die Davoser Bergbahnen schliessen das Skigebiet Jakobshorn. "Wir gehen davon aus, dass weniger Leute kommen, weil unter anderem die Restaurants im Tal und am Berg nicht öffnen dürfen", sagt Geschäftsleitungsmitglied Vidal Schertenleib in einem Artikekl von blick.ch. "Somit ist es wirtschaftlich und aus unternehmerischer Sicht nur logisch, wenn wir die Infrastruktur nicht hochfahren, das gäbe nur unnötige Kosten." Diese Woche hat der Kanton Graubünden entschieden, alle Restaurants mindestens 14 Tage lang zu schliessen.

«Das gäbe nur unnötige Kosten»: Davoser Bergbahnen schliessen das Skigebiet Jakobshorn https://t.co/LqNMYbO1lq pic.twitter.com/qWUcIH0Rnt — Presse- & Mediennews (@Medien_News) December 4, 2020

+++

08:00

Weltweit haben sich nachweislich mehr als 65,19 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 1,5 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus. Seit das Virus im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan bekanntgeworden ist, hat es sich in mehr als 210 Ländern und Territorien ausgebreitet. Die mit Abstand meisten Infektionsfälle verzeichnen die USA, gefolgt von Indien, Brasilien, Russland und Frankreich.

+++

05:15

Das Robert-Koch-Institut meldet für Deutschland 23'318 Corona-Neuinfektionen. Das sind etwa 1600 mehr als vor einer Woche. Trotz des Teil-Lockdowns bleibt die Zahl der Ansteckungen damit auf einem hohen Niveau. 483 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 18'517. Erst am Mittwoch hatte es mit 487 Todesfällen einen neuen Höchstwert gegeben. Insgesamt haben sich bislang mehr als 1,153 Millionen Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Als genesen gelten dem RKI zufolge etwa 835'700 Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 138,7 pro 100.000 Einwohner. Bund und Länder streben an, den Wert wieder unter die Schwelle von 50 zu drücken.

+++

+++

03:30

Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen verhängt San Francisco neue Lockdown-Massnahmen. Ab Sonntagabend müssen in der kalifornischen Metropole sowie in vier weiteren Bezirken der Bucht von San Francisco Restaurants den Betrieb im Freien einstellen, wie Bürgermeisterin London Breed ankündigt. Auch sogenannte körpernahe Dienstleistungen seien davon betroffen. Der Einzelhandel müsse die Kundenzahl in den Läden stark begrenzen. Spielplätze und Zoos würden geschlossen und die meisten Versammlungen in der Öffentlichkeit verboten. Die Bürger sollten weitgehend zu Hause bleiben. Sie wolle nicht auf Massnahmen des Bundesstaates warten, die regional je nach Auslastung der Intensivstationen angekündigt seien, sagt Breed. Die Einschränkungen gehören zu den strengsten aller grösseren US-Städte.

San Francisco Bay Area has issued a stay-at-home order for nearly 6 million people, restricting activities and limiting capacity at businesses in an effort to reduce the spread of Covid-19 as hospitals and ICUs see a surge of patients https://t.co/ZFpr1BILfp pic.twitter.com/o9NxDkN1g1 — CNN Breaking News (@cnnbrk) December 4, 2020

+++

03:00

Für Menschen in der Türkei gelten nun an Wochenenden coronabedingt landesweite Ausgangssperren. Samstags und Sonntags dürfen Menschen nur noch zwischen 10:00 und 17:00 Uhr vor die Tür, um etwa im nächstgelegenen Laden einzukaufen, wie es in einer Verfügung des Innenministeriums heisst. Die Ausgangssperre gilt jeweils bis Montagmorgen um 5:00 Uhr Ortszeit. Ausgenommen von der Ausgangssperre sind neben anderen Touristen oder andere Reisende.

+++

02:00

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will die Amerikaner bei seiner Amtseinführung dazu aufrufen, zur Eindämmung der Corona-Pandemie 100 Tage lang Masken in der Öffentlichkeit zu tragen. Ausserdem werde er anordnen, dass der Mundschutz in Gebäuden von Bundesbehörden sowie in Verkehrsmitteln wie Flugzeugen getragen werden muss, sagte Biden dem TV-Sender CNN am Donnerstag. Ein US-Präsident kann das Tragen von Masken nur in bestimmten Situationen anordnen, solche Entscheidungen liegen grösstenteils bei den einzelnen Bundesstaaten.

+++

01:00

Die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci haben sich vor der UN-Generalversammlung optimistisch in Hinblick auf eine Eindämmung der Corona-Pandemie bis Ende 2021 gezeigt. "Es gibt keine andere Möglichkeit", sagte der wie seine Mitgründerin und Ehefrau Türeci per Video zugeschaltete Sahin am Freitag in New York bei einer Sondersitzung der UN-Generalversammlung. "Wir müssen das schaffen und wir werden das schaffen." Auch Türeci sagte, wenn weiterhin weltweit alle für die Impfstoffentwicklung und Impfstoffdistribution Zuständigen mobilisiert werden könnten, dann sei auch sie "sehr optimistisch und auch zuversichtlich".

+++

00:30

Die US-Seuchenkontrollbehörde CDC meldet einen Anstieg der bestätigten Corona-Infektionen um 219'187 binnen eines Tages auf nunmehr 14'041'436. Die Zahl der Toten hat sich demnach um 2861 auf 275'386 erhöht.

+++

