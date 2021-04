12:55

Bisher hat für die Schweiz bei Ländern, die der EU angehören, eine Befreiung von der sogenannten Ausfuhrgenehmigungspflicht gegolten. So konnten auch Corona-Impfstoffe aus EU-Ländern ohne Genehmigung bezogen werden.

Am Mittwoch strich die EU diese Sonderregeln für 17 Länder, darunter die Schweiz. Die EU streitet seit Monaten mit dem Impfstoffhersteller AstraZeneca über Liefermengen. Zwischenzeitlich drohte EU-Chefkommissarin Ursula von der Leyen mit Exportverboten, die sich vor allem gegen das ehemalige EU-Mitglied Grossbritannien richtete. Der Pharmakonzern AstraZeneca hat seinen Sitz in der englischen Stadt Cambridge. Nun will die EU bei Ländern, die Impfstoffe beziehen, aber keine ausführen, den Handel blockieren. Auch Länder mit einer hohen Impfquote könnten bald mit Exporteinschränkungen oder gar -verboten belegt werden. Auch hier schwelt im Hintergrund der Streit der EU mit dem Vereinigten Königreich, wo anteilsmässig sehr viel mehr Menschen eine Impfung erhalten haben als in Europa. "Je schneller wir in der Schweiz durchimpfen, das heisst, je besser wir arbeiten, desto grösser ist das Risiko, von der EU mit Lieferbeschränkungen sanktioniert zu werden – das ist paradox!", sagt sich Andreas Faller, ehemaliger Vizedirektor des Bundesamts für Gesundheit (BAG) dem "SonntagsBlick". Die Schweiz hat deswegen offenbar in Bern EU-Botschafter Petros Mavromichalis einbestellt. Die Schweiz will Exportbeschränkungen verhindert. Bei Impfstoffen bestehen Produktionsketten, die sich über mehrere Länder erstrecken. Auch in der Schweiz werden Impfstoffe mitproduziert, etwa bei Lonza in Visp (VS). +++

12:10

In der Slowakei übersteigt die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corornavirus den Wert von 10'000. Die Behörden melden 77 weitere Todesfälle, seit Beginn der Pandemie starben damit 10.025 Menschen in dem Land mit seinen 5,5 Millionen Einwohnern. Die erste Corona-Welle im vergangenen Jahr hat die Slowakei wie andere Länder Mitteleuropas mit relativ wenigen Infektions- und Todesfällen überstanden. Die jüngste Welle aber belastet die Krankenhäuser erheblich und hat zu stärkeren Beschränkungen des öffentlichen Lebens geführt.

+++

11:30

Der Corona-Impfstoffanbieter AstraZeneca muss mit dem Verlust von Herstellungskapazitäten in den USA einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Auf staatliche Anordnung darf der Auftragsfertiger Emergent BioSolutions in seinem Werk in Baltimore nicht mehr für AstraZeneca arbeiten und nur noch das Coronavirus-Vakzin des Konkurrenten Johnson & Johnson (J&J) herstellen, wie ein hochrangiger Insider aus dem Gesundheitswesen am Samstag (Ortszeit) sagte.

Hintergrund der Entscheidung ist eine schwere Herstellungspanne bei Emergent BioSolutions. Das Unternehmen produzierte in dem Werk bisher beide Vakzine und hatte dabei deren Bestandteile vermischt. Dadurch wurde Impfstoff für 15 Millionen Dosen unbrauchbar. Nach Angaben von J&J wurde der Fehler rechtzeitig bemerkt, so dass der verdorbene Impfstoff nicht abgefüllt wurde.

U.S. stops AstraZeneca vaccine production at Baltimore plant - NY Times https://t.co/ciiw1y0dUc pic.twitter.com/C1SbM51PiE — Reuters (@Reuters) April 4, 2021

Nun übernimmt J&J dem Insider zufolge die alleinige Regie über die Impfstoffproduktion in dem Werk. Damit sollen derartige Pannen ausgeschlossen werden. Die "New York Times" hatte zuerst über diesen Vorgang berichtet.

Das Mittel von AstraZeneca, das gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt wurde, steht im Verdacht, Thrombosen zu verursachen. Mehrere Staaten entschieden jedoch, dass nach der bisherigen Datenlage die Vorteile die möglichen Nachteile weit überwiegen. Sie setzen das Vakzin weiterhin ein, teilweise aber mit Einschränkungen.

In den USA ist der Stoff bisher nicht zugelassen. Das Land setzt gegenwärtig auf J&J, Moderna und Biontech/Pfizer. Nach Ansicht des US-Seuchenexperten Anthony Fauci benötigt das Land den AstraZeneca-Stoff womöglich gar nicht mehr.

+++

09:40

Bundespräsident Guy Parmelin dämpft die Hoffnungen auf rasche und grosse Lockerungen der Corona-Massnahmen. Die Entwicklung der Pandemie im Ausland und in der Schweiz liessen wenig Spielraum, sagte Parmelin in einem Interview mit der "SonntagsZeitung".

Mit Lockerungen für private Treffen habe der Bundesrat einen Schritt getan. Mit Besuchen von Restaurants und anderen Veranstaltungen müsse die Schweiz noch zuwarten. Er verstehe die Ungeduld und den Unmut in der Bevölkerung.

Und er sehe, dass die Landesregierung vielen Leuten kaum eine Perspektive geben könne, weil das Virus dominiere. Er hoffe, dass die Bevölkerung ruhig und geduldig bleibe. Mühe mache ihm, dass das Gesprächsklima immer ruppiger und kompromissloser werde. Ausschreitungen wie etwa in St. Gallen verurteile er scharf.

+++

08:45

In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 63'995 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Damit haben sich insgesamt mehr als 30,72 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit dem Virus steigt um mindestens 779 auf 555'075. Die USA weisen weltweit die höchsten Infektions- und Todeszahlen auf.

+++

07:05

Der Widerstand der Jugendlichen gegen die Corona-Massnahmen wächst. Hatten jugendliche Schweizerinnen und Schweizer zu Beginn die Massnahmen unterstützt, so hat der Wind nunmehr stark gedreht. Über die Hälfte der jungen Generation hat laut "SonntagsZeitung" genug von den Einschränkungen und ist unzufrieden.

«Solche Bilder kennen wir nur aus dem Ausland»: Polizei-Verbände sind empört über Oster-Krawalle von St. Gallen. https://t.co/VnZKF7xqdP — 20 Minuten (@20min) April 3, 2021

Viele von ihnen sind nicht mehr bereit, die Hauptlast der Krise zu tragen. Die Krawalle in St. Gallen seien nur die Spitze des Eisbergs. Das sei wenig erstaunlich, habe eine Infektion mit dem Coronavirus für Jugendliche doch meist keine gravierenden Folgen. Sie treffe die jungen Erwachsenen jedoch hart. Die Jugendlichen würden um ihre Erfahrungen gebracht: im Ausgang, an Hochschulen, im Austauschjahr, beim Sport, beim Berufseinstieg, bei der Partnersuche und beim Reisen.

+++

07:00

Die EU hat vor einer Woche ihre Exportregeln für Covid-19-Impfstoffe geändert. War die Schweiz bisher von der Pflicht einer Ausfuhrgenehmigung befreit, so wurde sie nun von der Liste solcher Länder gestrichen. Wenn ein Staat Impfstoffe bezieht, selber aber keine ausführt, kann die EU den Impfstoff blockieren.

Um die Interessen der Schweiz zu wahren, ist die Staatssekretärin Livia Leu beim EU-Botschafter in der Schweiz, Petros Mavromichalis vorstellig geworden. Die Schweiz fordert, dass sie wieder einen privilegierten Zugang erhält und beim Handel mit Covid-19-Impfstoffen sowie Wirkstoffen nicht eingeschränkt wird. Der Bundesverwaltung sei zugesichert worden, dass der Ausschluss nicht gegen die Schweiz gerichtet sei. Man stehe in Kontakt mit der EU-Kommission, hiess es.

+++

05:20

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Ostersonntag 12'196 Neuinfektionen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden. 68 weitere Menschen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 127,0 von 131,4 am Vortag. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,885 Millionen Infektionen in Deutschland bestätigt.

76'963 Personen starben dem RKI zufolge an oder mit dem Virus. Das RKI warnte, sinkende Zahlen könnten auch daran liegen, dass an Ostern weniger Menschen einen Arzt aufsuchten und weniger getestet werde. Auch könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und Landesbehörden ihre Fallzahlen an das RKI übermittelten.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht sich für einen kurzen, harten Lockdown aus. "Wir sollten überlegen, ob ein erneuter kurzer, aber dafür konsequenter Lockdown nicht der bessere Weg wäre als ein halbherziges und dafür endloses Corona-Konzept, das die Zahlen der Neuinfektionen auch nicht wirklich reduziert hat", sagt er der "Bild am Sonntag" einem Vorabbericht zufolge. "Lieber kurz und konsequent als lange hin und her."

Urlaub im Ausland? - Fast zwei Drittel der Deutschen für Reise-Verbot https://t.co/ecoX9ixKN0 — BILD (@BILD) April 4, 2021

+++

05:00

Die Zwangsschliessungen der Fitnesscenter wegen der Corona-Pandemie treiben Sportstudios in der Schweiz an den Rand des Ruins. Mit einer Staatshaftungsklage gegen den Bund setzen die Studios nun juristisch Druck auf. Mit der Musterklage eines Berner Fitnessstudios will die Branche Schadenersatz für Umsatzverluste, wie der "SonntagsBlick" schreibt. Dessen Betreiber fordern vom Bund 260'000 Franken.

Die Klage soll den Weg für weitere Schadenersatzforderungen ebnen. Der Bundesrat kommt in der Klage schlecht weg. Er habe seinen Ermessensspielraum unsachlich und rechtsverletzend ausgeübt, indem er bei den Fitnesscentern keinerlei Abklärungen vorgenommen habe. Er habe die Lage trotz gegenteiliger wissenschaftlicher Erkenntnisse übereilt, nicht differenzierend und falsch beurteilt.

+++

04:50

Während der Bund noch an der Entwicklung eines Impfpasses arbeitet, ist der Apothekerpass bereits einsatzbereit. Das berichtet die Westschweizer Sonntagszeitung "Le Matin Dimanche". Die Plattform der Apothekergenossenschaft (Ofac) sei mit einem Modul zum Thema Impfung ergänzt worden.

"Wir wollen eine Lösung anbieten, die die Impfungen gegen Covid-19, die Schnelltests und die PCR-Tests auflistet", sagte Mario Magada, Geschäftsführer von Ofac. Um die Datensicherheit zu gewährleisten, nutzt die Anwendung die Trust-ID-Technologie, die von der Lausanner Firma ELCA entwickelt wurde. Laut Magada haben sich die Apotheker mit ihrer Lösung an das Bundesamt für Gesundheit gewandt. Dort hiess es, dass noch kein Entscheid über den Impfpass gefallen sei. Es gebe viele Lösungsvorschläge.

+++

+++

+++

00:30

Weltweit haben sich bisher Behörden zufolge mehr als 130,5 Millionen Menschen mit Covid-19 angesteckt. 2'980'848​ Menschen starben an oder mit dem Virus, wie eine Reuters-Erhebung ergab.

+++

21:10

Die Zahl der Corona-Patienten auf französischen Intensivstationen steigt langsamer. Die Behörden melden eine Zunahme von 19 Fällen auf 5273 nach einem Anstieg von 145 am Vortag.

+++

19:40

In den USA ist nach Angaben der Seuchenbehörde CDC die Impfung bei knapp 60 Millionen Menschen abgeschlossen. Demnach wurden inzwischen fast 208 Millionen Impfdosen ausgeliefert. In den USA leben etwa 328 Millionen Menschen.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)