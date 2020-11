07:30

Deutschland hat nach Angaben der Johns Hopkins Universität vom Donnerstagmorgen mit 32'687 die meisten Corona-Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg in den letzten 24 Stunden um 378, so viele wie seit Mitte April nicht mehr.

+++

06:35

Der Rückgang der Fallzahlen in der Schweiz geht vor allem auf die Westschweizer Kantone zurück. Diese haben seit Beginn der zweiten Welle im Oktober besonders hohe Anstekckungszahlen verzeichent und demzufolge strengere Massnahmen ergriffen als die übrige Schweiz. Sie haben beispielsweise Restaurants geschlossen, genauso wie Bars, Theater, Museen oder Schwimmbäder.

Mehr dazu hier beim "Blick".

Der R-Wert, der aussagt, wie viele Personen weitere Personen anstecken, liegt im Moment bei schweizweit bei 0,78. Bleibt er so, würden die Fallzahlen bis Anfang 2021 auf unter 500 pro Tag sinken. Allerdings gibt es grössere regionale Unterschiede beim R-Wert.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am gestrigen Mittwoch 4876 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Mittwoch veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 4117. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 4294, vor einer Woche bei 5311. Zudem wurden 257 neue Spitaleinweisungen und 100 neue Todesfälle gemeldet.

+++

+++

06:00

Der US-Hersteller Moderna will die Lieferung seines Corona-Impfstoffs an die Europäische Union womöglich schon im Dezember starten - vorausgesetzt, das Mittel erhält eine Zulassung. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Es bestätigte den Abschluss eines Rahmenvertrags mit der EU-Kommission. Demnach sollen zunächst 80 Millionen Impfstoffdosen geliefert werden, mit der Option auf 80 Millionen weitere Einheiten.

"Moderna geht davon aus, mit der Lieferung von mRNA-1273 in die Europäische Union im Dezember 2020 zu beginnen", bestätigte das Unternehmen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Strategische Partner in Europa seien die Unternehmen Lonza in der Schweiz und Rovi in Spanien zur Produktion und Abfüllung des Impfstoffs.

Die EU-Kommission hat sich mit dem US-Hersteller Moderna auf die Abnahme von bis zu 160 Millionen Dosen eines aussichtsreichen Corona-Impfstoffs geeinigt. Zugelassen ist das Mittel aber noch nicht. https://t.co/vOu4yugt4P — DER SPIEGEL (@derspiegel) November 24, 2020

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte den Vertrag über bis zu 160 Millionen Impfdosen bereits am Dienstag bekannt gemacht. Das Moderna-Vakzin gehört zu den drei Impfstoffen mit den besten Chancen, schon in den nächsten Wochen in Europa zugelassen zu werden. Zuvor werden Wirksamkeit und Sicherheit von der Arzneimittelbehörde EMA geprüft. Der Moderna-Impfstoff hat nach Angaben des Herstellers eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent.

+++

02:30

Der ehemalige sudanesische Premierminister Sadek el Mahdi ist drei Wochen nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus in den Vereinigten Arabischen Emiraten an einer Coronavirus-Infektion gestorben. Dies gibt die Familie und die Partei des Verstorbenen bekannt. Der 84-jährige Mahdi war Sudans letzter demokratisch gewählter Premierminister und wurde 1989 durch einen Militärputsch gestürzt.

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung der Pandemie von der Johns Hopkins University findet sich hier.

+++

02:20

Südkorea meldet nach Angaben der Gesundheitsbehörden mit 583 bestätigten Fällen den höchsten Stand binnen 24 Stunden seit März. Seit dieser Woche gelten daher in der Hauptstadt Seoul und den umliegenden Regionen strengere Abstandsregeln.

+++

+++

22:10

Der geltende Teil-Lockdown in der Corona-Pandemie mit der Schliessung unter anderem von Restaurants, Theatern und Freizeiteinrichtungen in Deutschland wird verlängert. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer mit. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern gelten die Massnahmen weiter bis zum 20. Dezember.

Merkel teilte ausserdem mit, dass die Kontaktbeschränkungen nochmals verschärft werden. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten auf maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt begrenzt. Kinder bis 14 Jahre fallen nicht unter die Regelung.

Über Weihnachten werden die strengen Kontaktbeschränkungen gelockert. Vom 23. Dezember bis längstens 1. Januar dürfen sich maximal zehn Personen treffen, Kinder bis 14 Jahre fallen nicht unter die Regelung. Das geht aus dem Beschlusspapier von Bund und Ländern hervor. Schleswig-Holstein hält an seinen eigenen Kontaktregelungen fest.

+++

20:05

In Frankreich ist eine Entspannung in der Corona-Pandemie nicht in Sicht. Dem Gesundheitsministerium zufolge haben sich in den vergangenen 24 Stunden 16.282 Personen neu mit dem Erreger angesetzt. Die Zahl der Todesopfer steige um 380 auf insgesamt 50.618.

"Le 15 décembre, si nous atteignons nos objectifs, nous pourrons franchir un nouveau cap. Le confinement pourra être levé, nous pourrons passer Noël en famille" annonce Emmanuel #Macron #macron20h pic.twitter.com/3LrIcOI8NI — Info France 2 (@infofrance2) November 24, 2020

+++

19:20

Die US-Seuchenzentren CDC geben 165'282 neue Positiv-Tests und 1989 weitere Todesfälle bekannt. Damit sind in den USA insgesamt 12,5 Millionen Infektionen und 259.005 Tote verzeichnet.

+++

18:35

Grossbritannien meldet 18.213 neue Positiv-Tests, grob 7000 mehr als am Vortag. Auch die Zahl der Todesfälle steigt mit 696 stärker. Die Regierung will ab dem 2. Dezember einen nationalen Lockdown durch schärfere regionale Massnahmen ersetzen.

+++

18:12

Italien meldet 25.853 neue positive Nachweise, ein Anstieg zum Vortag. Die Zahl der neuen Todesfälle sinkt dagegen auf 722 von 853 tags zuvor. Insgesamt werden damit bislang 52.028 Todesfälle und knapp 1,5 Millionen Positiv-Tests registriert.

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)

