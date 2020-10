09:00

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages in den USA ist erstmals seit Beginn der Pandemie auf über 80'000 gestiegen. Die Johns-Hopkins-Universität verzeichnete am Freitag 83'757 neue Fälle, rund 12'000 mehr als noch am Vortag. Die Gesamtzahlen der Infektionen liegen generell über denen vom Frühjahr.

Insgesamt wurden laut JHU in den USA mit ihren rund 330 Millionen Einwohnern seit Beginn der Pandemie knapp 8,5 Millionen Coronavirus-Infektionen bestätigt. Etwa 224'000 Menschen starben bislang - mehr als in jedem anderen Land der Welt. Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmässig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen wurden die Zahlen aber auch wieder nach unten korrigiert.

+++

08:30

In Polen hat sich Präsident Andrzej Duda mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Dem Staatschef gehe es aber gut, und er stehe in ständigem Kontakt mit den zuständigen Medizinern, twittert Dudas Sprecher Blazej Spychalski am Samstag. Auch in Polen sind die Corona-Zahlen zuletzt stark gestiegen, die Behörden meldeten am Freitag mit mehr als 13.600 Neuinfektionen einen neuen Höchstwert.

+++

08:00

Das deutsche Robert-Koch-Institut hat erstmals mehr als 14'000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland binnen eines Tages in Deutschland gemeldet. Die am Samstag registrierte Zahl von 14'714 wäre eigentlich ein neuer Rekord, allerdings wurden wegen technischen Übermittlungsproblemen zwischen dem RKI sowie Gesundheitsämtern und Landesbehörden am Donnerstag einige Fälle nachgemeldet. Insgesamt haben sich damit in Deutschland seit Beginn der Pandemie 418'005 Menschen mit dem neuartigen Virus angesteckt. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle stieg dem RKI zufolge über die Marke von 10'000.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bezeichnete die Infektionslage als "dramatisch", warnte aber zugleich vor einem Herunterfahren der Wirtschaft. "Einen neuen flächendeckenden Lockdown darf es nicht geben und ich halte ihn auch nicht für erforderlich", sagte der CDU-Politiker.

+++

07:00

Dem Covid-Taskforce-Mitglied Christian Althaus, Professor für Epidemiologie an der Universität Bern, platzt angesichts des Abwartens des Bundes in der sich rapide verschlechternden Coronasituation in der Schweiz der Kragen. Auf Twitter macht Althaus seinem Ärger Luft: "Das politische Totalversagen in der Schweiz. Keine Verantwortlichkeiten auf irgendeiner Stufe." Generell kritisiert Althaus das "sinnlose Zuwarten" des Bundesrates, der allenfalls er am nächsten Mittwoch neue Massnahmen treffen will. In einer Antwort an Bundesratssprecher André Simonazzi betont Althaus, dass es mindestens zwei Wochen brauche, bis die Wirkung einer Massnahme ersichtlich sei. Nächsten Mittwoch sehe man sowieso noch nichts.

Auch die Zürcher Regierungsrätin und Justizdirektorin Jacqueline Fehr kriegt ihr Fett weg. Althaus nennt sie "Hobby-Epidemiologin". Fehrs kritische Haltung gegenüber Massnahmen hätten sich sich als wenig förderlich zur rechtzeitigen Eindämmung der Krise erwiesen, so Althaus.

Auch Epidemiologe und Mitglied der Covid-19-Taskforce des Bundes, Marcel Tanner, setzt Druck auf. Er sagt, es zähle nun jeder Tag. Die Schweiz müsse die Kontakte rasch beschränken und die Menschen müssten sich weiterhin rigoros an die Grundmassnahmen halten, forderte er im Blick. So seien Händewaschen, Abstand halten und das Tragen von Masken eben unerlässlich. "Nach dem Lockdown waren wir damit erfolgreich", betonte er.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier.

Das politische Totalversagen der Schweiz. Keine Verantwortlichkeiten auf irgendeiner Stufe. Die Hobby-Epidemiologin @jacquelinefehr zu Massnahmen vor zwei Monaten: “Im Winter sieht es vielleicht anders aus. Dann vielleicht gerechtfertigt.” Danke für den Semi-Lockdown. https://t.co/9GYzI7I30W — Christian Althaus (@C_Althaus) October 23, 2020

+++

06:30

Asien hat als zweite Region auf der Welt nach Lateinamerika die Marke von zehn Millionen Corona-Infektionen überschritten. Das sind rund ein Viertel der global registrierten 42,1 Millionen Ansteckungen, wie aus einer Reuters-Erhebung aus offiziellen Daten hervorgeht. Experten vermuten allerdings eine hohe Dunkelziffer. Der Anteil bei den Todesfällen liegt mit mehr als 163'000 bei rund 14 Prozent. In Asien besonders betroffen von der Pandemie sind Indien, Bangladesch, Indonesien und die Philippinen. China und Neuseeland haben das Virus dagegen eindämmen, Japan eine beschleunigte Ausbreitung verhindern können.

+++

05:00

Wissenschaftlern zufolge könnte die Zahl der Corona-Toten in den USA die Marke von 500'000 übersteigen, wenn nicht fast alle Amerikaner Masken tragen. "Wir steuern auf eine sehr grosse Herbst/Winter-Welle zu", sagte Chris Murray vom Institute for Health Metrics and Evaluation an der University of Washington zu der jüngsten Schätzung. Die Zahl der Todesfälle könne um 130'000 sinken, wenn ein Anteil von 95 Prozent der Bevölkerung einen Mund-Nasen-Schutz tragen würde. Bisher sind in den USA 222'447 Menschen mit oder infolge einer Coronavirus-Infektion gestorben.

+++

03:30

Die süditalienische Region Kampanien will zur Eindämmung des Coronavirus einen Lockdown verhängen. Die jüngsten Daten zeigten, dass die bisher verhängten Massnahmen keine Wirkung zeigten, sagte der Präsident der Region, Vincenzo de Luca, in einem Video auf Facebook. "Wir müssen alles schliessen, ausgenommen die Unternehmen, die wichtige Güter produzieren und transportieren." Für 40 Tage müsse alles geschlossen werden. "Wir müssen einen letzten Versuch machen, um die Dinge in den Griff zu bekommen." Die meisten Schulen in der Region sind bereits geschlossen. In Neapel setzte die Polizei am Abend Tränengas gegen Demonstranten ein, die gegen die anstehenden strengeren Beschränkungen protestierten. Kampanien meldete am Freitag 2280 neue Coronafälle und kommt damit an zweiter Stelle nach der norditalienischen Region Lombardei mit 4916 Neuinfektionen.

BREAKING:

Massive violent riots in Naples, Italy against a new #lockdown.

They want president @GiuseppeConteIT to step down. People are tired, desperted and have enough

#Covid_19 #Napoli #Naples pic.twitter.com/JEwwx7BikJ — marc friedrich (@marcfriedrich7) October 24, 2020

+++

02:00

Die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, stellt dem Krisenmanagement der EU in der Pandemie ein gutes Zeugnis aus. "Ich sage: Bravo! Die Europäer haben sehr entschieden und angemessen gehandelt", sagte sie der "Süddeutschen Zeitung".

+++

01:00

In den USA werden zwei gestoppte Coronavirus-Impfstoffstudien fortgesetzt. Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca erklärte am Freitag, er habe seine klinische Studie bereits wieder aufgenommen. Die US-Gesundheitsbehörden hätten dafür grünes Licht gegeben. Das Programm lag seit dem 6. September auf Eis, als bei der parallel in Grossbritannien laufenden Studie bei einem Probanden eine ernste neurologische Erkrankung festgestellt worden war.

In den USA fährt auch Johnson & Johnson (J&) seine Phase-3-Wirksamkeitsstudie wieder hoch. Es liefen die Vorbereitungen für eine Fortsetzung des Programms, teilte das US-Unternehmen am Freitag mit. Ein Kontrollgremium habe die Rekrutierung von Freiwilligen empfohlen. J&J hatte die Studie Ende September gestartet und musste sie kürzlich ebenfalls wegen der Erkrankung eines Studienteilnehmers stoppen.

+++

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)