Der Bundesrat lässt sich bei der Ergreifung von deutlich strikteren Coronavirus-Massnahmen trotz steigender Infektionszahlen viel Zeit. Statt nun das Heft ganz in die Hand zu nehmen und vorwärtszumachen, legte Gesundheitsminister Alain Berset seinen Bundesratskollegen am Mittwoch lediglich eine sogenannte Infonotiz vor, wie der "Sonntagsblick" schreibt. Auf dieser Basis konnte der Bundesrat formell keine Entscheide fällen. Zugleich drängte der Magistrat die Kantone dazu, in Eigenregie "starke oder sehr starke" Massnahmen à la Wallis zu ergreifen. Als Grund für das zögerliche Handeln des Bundesrates vermutet das Blatt die Angst vor einer "Corona-Diktatur". Im Frühjahr war der Bundesrat von Kantonen und Parlamentariern dafür gescholten worden, zu lange auf Notrecht gesetzt zu haben. Diesen Vorwurf wolle sich SP-Bundesrat Berset kein zweites Mal machen lassen. Deshalb sei für ihn der Übergang zu Notrecht derzeit kein Thema, hiess es weiter.

Innerhalb des Bundesrats gehen die Meinungen, wie mit der Corona-Krise umzugehen sei, offenbar weit auseinander. Die beiden Pole markieren Viola Amherd und Ueli Maurer, wie der "Sonntagsblick" berichtet. Der Finanz­minister warnte wiederholt vor Hysterie, er möchte am liebsten gar nichts unternehmen. Dem­gegenüber plädierte die Verteidigungsministerin am Mittwoch, wie bundesratsnahe Quellen berichten, für eine "Ausgangssperre". Die wirtschaftsnahe Justizministerin Karin Keller-Sutter gilt ähnlich Maurer eher als Bremserin, während sich Wirtschaftsminister Guy Parmelin lieber auf technische Details versteift. Derweil ist auch das Verhältnis der beiden Sozialdemokraten im Bundesrat laut "Sonntagsblick" keineswegs spannungsfrei. Zogen Alain Berset und Simonetta Sommaruga während der ersten Welle noch am gleichen Strang, kam es in den letzten 14 Tagen zu Meinungsverschiedenheiten. Während Berset das gegenwärtige Tempo halten möchte, hätte die Bundespräsidentin gern rascher gehandelt und weiter­gehende Massnahmen ergriffen.

Das Robert-Koch-Institut in Berlin meldet wieder mehr als 11'000 Corona-Neuinfektionen für Deutschland. Binnen 24 Stunden sei die Zahl der bestätigten Ansteckungen um 11'176 auf 429'181 gestiegen, teilt das RKI mit. Damit bleiben die Neuinfektionen den vierten Tag in Folge über der Schwelle von 10'000, obwohl die Zahlen am Sonntag für gewöhnlich niedriger ausfallen, da die Gesundheitsämter dann häufig nicht alle Daten übermitteln.

Intensivpflegende in der Schweiz gehen laut Meldungen der "SonntagsZeitung" und "Le Matin Dimanche" erschöpft in die zweite Welle des Coronavirus. Die Zeitungen berufen sich dabei auf Angaben der Gesellschaft für Intensivmedizin. Die Pflegenden auf Intensivstationen und den Coronavirus-Abteilungen hätten während des ersten Lockdown im Frühjahr teilweise bis zur Erschöpfung gearbeitet. Pflegende seien noch am Regenerieren von den Schichten im Frühling, erklärte Franziska von Arx-Strässler, Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin gegenüber den Blättern. "Viele sagen, sie könnten eine zweite Welle mit ausserordentlich langen Arbeitszeiten kaum noch stemmen", hiess es weiter. Ausserdem würden mehr Quarantäne-Fälle unter der Belegschaft und ohnehin mehr Mitarbeiter-Ausfällen während der kalten Jahreszeit zu Engpässen beim Intensivpflegepersonal führen.

Angst, Stress und Symptome von Depressionen haben Forschern zufolge in der ersten Phase des Corona-Lockdowns im Frühjahr in Deutschland deutlich zugenommen. Das geht aus einer Vorauswertung der bundesweiten Nako-Gesundheitsstudie hervor, über die die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (Artikel bezahlpflichtig) berichtet. "Die psychische Belastung bei jungen bis mittelalten Menschen, zwischen 20 und Ende 40, war besonders groß", sagte der Studienleiter für neurologisch-psychiatrische Erkrankungen, Klaus Berger, dem Blatt. Frauen bis Ende 30 seien am stärksten betroffen.

Steigende Coronavirus-Fallzahlen lassen den Tourismus in der Schweiz laut einer Meldung des "SonntagsBlick" zittern. So zitiert das Blatt einen Hotelier aus dem Wallis, wonach die zweite Coronavirus-Welle viel intensiver und schneller gekommen sei, als angenommen. Zwar seien seine Hotelbetriebe an diesem Wochenende noch komplett ausgelastet - doch die steigenden Coronavirus-Fallzahlen verunsicherten die Gäste allmählich. Die Verschärfung der Massnahmen sei der richtige Entscheid gewesen, um die zweite Welle in den Griff zu bekommen und den Start der Wintersaison zu retten, hiess es weiter.

Die Zahl der neuen Coronafälle in China steigt um 15 nach 28 am Vortag, wie die Gesundheitsbehörde mitteilt. Alle Infektionen seien eingeschleppt. Zudem melden die Behörden 19 neue asymptomatische Infektionen nach 27 am Vortag.

Die Coronavirus-Pandemie führt im Schweizer Gesundheitswesen zu einem Schub bei der Digitalisierung. Dies schreibt die "SonntagsZeitung" unter Berufung auf den Krankenkassenverband Santésuisse. Während sich im Jahr 2019 fast 20 Prozent der Spitäler und Krankenkassen noch gegenseitig die Dossiers per Fax zuschickten, tauschten immer mehr Kantone, Krankenkassen und Spitäler nunmehr Informationen digital aus. Dies erfolge etwa über das Swiss Health Information Processing, kurz Ship. Das System ist eine Datenautobahn zwischen Leistungserbringern im Gesundheitswesen und Kostenträgern. Entwickelt wurde es vom Datalogistiker Sasis, einer Tochtergesellschaft von Santésuisse. Informationen seien damit Tag und Nacht abruf- und übermittelbar,

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt in Mexiko um 6025 auf 886'800, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Gemeldet werden zudem weitere 431 Todesfälle, insgesamt zählt das Land damit 88'743 Corona-Tote.

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn gehen einem Zeitungsbericht zufolge die Kundenzahlen wegen der steigenden Infektionszahlen wieder zurück. Im Fernverkehr betrage die Auslastung 30 Prozent mit fallender Tendenz, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Konzernkreise. Ein Bahnsprecher sagte der Zeitung, im Fernverkehr registriere man eine zunehmende Verunsicherung der Kunden, während das Verkehrsaufkommen im Regionalverkehr stabil geblieben sei. Seit Anfang Oktober sinken in Deutschlands Grossstädten auch die Hotelbuchungen, gleichzeitig steigen die Stornierungen

Die italienische Regierung plant weitere Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Einem Entwurf zufolge, der am Samstag in Umlauf gebracht wurde, könnten etwa Schwimmbäder und Turnhallen geschlossen werden. Bars und Restaurants müssten demnach um 18:00 Uhr schliessen. Zudem sollten die Menschen dazu angehalten werden, ihren Bezirk nicht zu verlassen. Einige Regionen haben bereits strengere Massnahmen mit nächtlichen Ausgangssperren beschlossen, wie etwa Kampanien, Latium und die Lombardei. In Rom kam es am Abend zu Protesten von Anhängern der rechtsgerichteten Gruppierung Forza Nuova gegen die Einschränkungen.

Zahlreiche Länder geben weitere Höchstzahlen bei den Corona-Neuinfektionen bekannt: So ist auch in Frankreich ist die Zahl der neuen Fälle so hoch wie nie. Laut Gesundheitsbehörden gibt es 45'422 Neuinfktionen. Am Freitag waren es knapp 3400 weniger gewesen. Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich steigt nach Angaben der Gesundheitsbehörden auf ein Rekordhoch von 3614. Am Freitag waren es 2571 neue Fälle gewesen. Damit gibt es den Angaben zufolge bislang 79'770 positive Covid-19-Tests in Österreich.

Die Zahl der Neuinfektionen in Italien steigt auf ein neues Rekordhoch. Die Regierung meldet binnen 24 Stunden 19'644 neue Fälle, nach 19'143 am Freitag und 16'079 am Donnerstag. Die Zahl der Neuinfektionen in Grossbritannien steigt auf 23'012. Am Freitag waren es 20'530.

Die Zahl der Neuinfektionen in den USA steigt nach Angaben der Seuchenschutzbehörden CDC binnen 24 Stunden auf 82'929. Am Freitag waren es 74'380 neue Fälle gewesen, am Donnerstag 63'656. Die Gesamtzahl liegt damit bei knapp 8,47 Millionen. Die Zahl der Toten steigt um 946 auf 223'393. Die Zahlen der CDC können von den aus den einzelnen Bundesstaaten gemeldeten Fällen abweichen.

