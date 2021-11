06:50

Die Zustimmung für das Covid-Gesetz liegt laut einer Umfrage bei 69 Prozent. Dies zeigt eine Umfrage von 20 Minuten und Tamedia. Seit der letzten Umfrage zur Vorlage, über die am .28. November abgestimmt wird, ist die Zustimmung um 6 Prozentpunkte angestiegen.

Details zur Umfrage hier.

Infektiologe Jan Fehr (48) über das Unverständnis von Berufskollegen: «Ich wage mich nicht mehr, mich als Schweizer zu outen» https://t.co/h6oq1kYy0B — Blick (@Blickch) November 2, 2021

+++

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch - Börsen- und Wirtschaftsnachrichten, topaktuell und auf den Punkt gebracht.

+++

05:05

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 20'398 auf 4,6 Millionen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 194 auf 96.027 zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 146,6.

+++

01:10

Die US-Seuchenbehörde CDC macht den Weg frei für eine Impfung von Kindern von fünf bis elf Jahren mit dem Mittel von BioNTech/Pfizer. Eine entsprechende Empfehlung von CDC-Direktorin Rochelle Walensky kommt Stunden nach der Zustimmung von Fachberatern. Die US-Arzneimittelaufsicht FDA erteilte am Freitag eine Notfallzulassung für entsprechende Impfungen. In einer ersten Stellungnahme des Präsidialamts heißt es, das Impfprogramm für Kinder werde nun hochgefahren.

+++

23:00

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Dienstag 1949 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit lag der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1693. Am Wochenende lag dieser Schnitt noch bei 1627, vor einer Woche bei 1285. Es kommt wieder vermehrt zu lokalen Ausbrüchen in der Schweiz. Betroffen seien Parties, Schulen, Alters- und Pflegeheime.

Bislang sind 63,80 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

Die Nationale Impfwoche in der Schweiz soll nächste Woche zwischen dem 8. und dem 14. November stattfinden. Parallel dazu bereiten die Kantone auch die Auffrischungsimpfungen vor. Geplant sind Aktionstage in den Gemeinden, Arztpraxen und Apotheken, Impfungen in Moscheen und beim Einkaufen . Zugegangen wird laut den Behörden auf Jugendvereine und religiöse Vereine, aber auch Vereine von Migrantinnen und Migranten. Man setze sich dort mit Vertrauenspersonen in Verbindung.

in der Schweiz soll nächste Woche stattfinden. Parallel dazu bereiten die Kantone auch die Auffrischungsimpfungen vor. Geplant sind . Zugegangen wird laut den Behörden auf Jugendvereine und religiöse Vereine, aber auch Vereine von Migrantinnen und Migranten. Man setze sich dort mit Vertrauenspersonen in Verbindung. Die sogenannten Booster sollen ab der Woche vom 15. November eingesetzt werden, vorerst primär für Menschen über 65 Jahre. Im Laufe dieser Woche sollte auch ein Entscheid über Booster bei anderen Bevölkerungs- und Altersgruppen fallen.

sollen eingesetzt werden, vorerst primär für Menschen über 65 Jahre. Im Laufe dieser Woche sollte auch ein Entscheid über Booster bei anderen Bevölkerungs- und Altersgruppen fallen. Am nächsten Freitag, 5. November, ist zudem der nationale Grippeimpftag. Die Grippeimpfung wird zwischen Mitte Oktober und Januar empfohlen, da nach dem Jahreswechsel häufig eine Grippewelle beginnt. Die Grippe- und die Corona-Impfung können dieses Jahr gemeinsam erfolgen.

Die Medienkonferenz des Bundes vom 2. November kann hier in der Wiederholung gesehen werden:

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

19:20

Die Niederlande führen angesichts steigender Infektionszahlen neue Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein. Dazu zähle auch die Maskenpflicht, sagt Ministerpräsident Mark Rutte. Zudem werde ab 6. November an vielen öffentlichen Plätzen wie Museen der "Corona-Pass" als Nachweis einer Impfung oder eines negativen Tests stärker verlangt werden. Die Infektionszahlen in den Niederlanden sind im vergangenen Monat stetig gestiegen. Mehr als 1200 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, so viele wie seit fünf Monaten nicht mehr.

+++

18:15

In Griechenland werden angesichts neuer rekordhoher Corona-Zahlen die Regeln für Umgeimpfte verschärft. Nicht immunisierte Bürger dürften ab dem 6. November Einrichtungen wie Behörden, Banken sowie Einzelhandelsgeschäfte nur noch mit einem negativen Corona-Test betreten, teilt Gesundheitsminister Thanos Plevris im TV mit. Ungeimpfte Arbeitnehmer müssten bei ihrer Arbeitsstelle künftig zudem zwei Mal pro Woche einen negativen Test vorlegen. Griechenland meldete für Dienstag 6700 Neuinfektionen. Der bisherige Rekord lag bei 5449 Infektionen pro Tag. In Griechenland sind 60,5 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Covid-19 geimpft.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)