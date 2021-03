08:45

Die "NZZ am Sonntag" (Artikel bezahlpflichtig) zeichnet nach, "wie Bundesrat Alain Berset und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine frühe Impfung verspielten", wie die Zeitung schreibt. Grundlage für das Fazit des Artikels sind zahlreiche Gespräche mit Personen aus Verwaltung, Industrie und Forschung sowie die Sitzungsprotokolle der Impf-Arbeitsgruppe des BAG, also jenes Teams, das für die Beschaffung verantwortlich ist. So war für Team-Chef Andrin Oswald, dem ehemalige Chef der Novartis-Impfsparte, von Beginn an klar, dass ein kleines Land wie die Schweiz schnell und aggressiv versuchen müsse, Impfstoffe zu bestellen, um zu den früh Belieferten zu gehören. Oswald drängte offenbar darauf, bei den Bestellungen "über das Ziel hinauszuschiessen": Man habe entweder zu viel oder zu wenig Impfstoffe.

Oswald setzt sich aber laut den Recherchen von "NZZ am Sonntag" nicht durch. Nicht primär finnzielle Aspekte seien im Vordergrund gestanden, sondern eine latente Angst vor Fehlern und Fehlinvestitionen.

08:30

Wer bei der Impfung gegen das Coronavirus den Impfstoff von AstraZeneca ablehnt, muss damit rechnen, hinten anstehen zu müssen. Der Ruf des Impfstoffs ist nach Berichten über angebliche Nebenwirkungen angeschlagen. Selbst wenn die Aufsichtsbehörde Swissmedic den Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns zulassen sollte, werde er ihn nur wahlweise empfehlen und unter Vorbehalt einsetzen, sagte der Präsident der Eidgenössischen Impfkommission, Christoph Berger, gegenüber der "NZZ am Sonntag". Das heisse, alle könnten den Impfstoff von AstraZeneca ablehnen und den Produkten von Pfizer/Biontech oder Moderna den Vorzug geben. Wer allerdings den ihm zugeteilten Impfstoff ablehne, müsse sich wieder von neuem auf die Warteliste setzen lassen. Der Impfstoff von AstraZeneca ist in der Schweiz noch nicht zugelassen. Swissmedic prüft den Impfstoff.

08:15

Der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, Lukas Engelberger, sieht bereits für April Spielraum für Lockerungen der Corona-Massnahmen trotz steigender Fallzahlen. Grössere Veranstaltungen sollten wieder möglich sein für Personen, die negativ getestet oder bereits geimpft seien. Solche Modelle müssten in Form von Pilotprojekten ausprobiert werden, schreibt die "SonntagsZeitung". Ab April seien alle Risikogruppen geimpft, die Test-Offensive trage Früchte und Selbsttests seien im Einsatz, begründete Engelberger seinen Vorstoss. Er ruft ferner den Bundesrat dazu auf, die Grenzwerte bei den Corona-Massnahmen zu überdenken. Die Zahl der Neuinfektionen sollte nicht so stark gewichtet werden.

«Selbsttests haben das Potenzial zu einem Gamechanger.» Lukas Engelberger erklärt im Interview, warum die Testoffensive Lockerungen in Aussicht stellt - trotz steigender Fallzahlen. (Abo)https://t.co/cJIxyCItEF — Der Bund (@derbund) March 28, 2021

07:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 17'176 Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 3443 mehr als am vergangenen Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 129,7 von 124,9 am Samstag. Vor einer Woche lag sie bei 104. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

07:15

Die schleppende Auszahlung von Härtefallgeldern steht in der Kritik. Eine Umfrage des "SonntagsBlick" zeigt nun, dass der Kanton Zug am schnellsten solche Hilfen auszahlt. Hier sind 89 Prozent aller eingereichten Gesuche bewilligt worden. Zum Vergleich: über alle Kantone hinweg liegt dieser Anteil bei nur 44 Prozent. Im Gegensatz dazu hat der Kanton Thurgau noch keinen Franken gesprochen. Er vergibt die Hilfen zunächst nur als Darlehen. Der Schwyzer Volkswirtschaftsdirektor Andreas Barraud (SVP) seinerseits befürchten laut "NZZ am Sonntag" exorbitante Mehrausgaben, weil es zu ungerechten und stossenden Überfinanzierungen von Firmen komme. Dies vor allem bei der Berechnung von Härtefallbeiträgen für Unternehmen mit einem Umsatz von über 5 Millionen Franken.

07:00

Tests auf Covid-19 werden vorerst nur in Apotheken erhältlich sein. Wie die "NZZ am Sonntag" berichtet, haben die Apotheker durchgesetzt, dass die Tests eher später auf den freien Markt kommen. Diese Selbsttests könnten nur über die Krankenkassenkarte gratis bezogen werden. Das ist laut einer Sprecherin des Bundesamtes für Gesundheit nur über Apotheken oder Testzentren möglich. Ob der Detailhandel je Testkits verkaufen wird, ist noch ungewiss. Die Digitalagentur Mindnow will laut "SonntagsZeitung" dessen ungeachtet bereits im August den weltweit ersten digitalen Corona-Selbsttest auf den Markt bringen. Dabei werden die Testkits mit einem QR-Code versehen. Nach dem Test kann das Ergebnis mit dem Handy eingescannt werden. Eine App zeigt an, ob der Test negativ oder positiv war.

04:45

Im Corona-Jahr ist die Zahl der Scheidungen in der Schweiz gesunken. So ist laut "SonntagsZeitung" am Bezirksgericht Zürich die Zahl der eingereichten Scheidungsanträge im letzten Jahr im Vergleich zu 2019 um 10 Prozent auf 876 Anträge zurückgegangen. Im Kanton Bern ist diese Zahl ebenfalls leicht gesunken. Die Pandemie hat laut Guy Bodenmann, Paarforscher und Psychologie-Professor an der Universität Zürich, viele Paare zusammengeschweisst. Andere seien im Krisenmodus und versuchten mit allen Mitteln, eine Scheidung zu verhindern. Das sorge für Andrang bei Therapeuten und Beratungsstellen. In Basel nahmen die Beratungsfälle wegen Paarproblemen um 30 Prozent zu.

04:00

Fünftausend Musikfans haben am Samstagabend in Barcelona tanzend und singend an einem von der Regierung genehmigten Test-Konzert teilgenommen. Damit sollte festgestellt werden, ob grössere Live-Events auch unter Corona-Bedingungen sicher stattfinden könnten. "Es wird im Stadion sicherer sein als sonst irgendwo auf den Strassen", sagt Mitveranstalter Jordi Herreruela Reuters. Die Fans mussten sich vor der Veranstaltung in drei Testzentren Corona-Schnelltests unterziehen. Wer negativ testete, durfte das Konzert nach Gesundheitskontrollen am Eingang mit Maske besuchen. Die Kosten für die Tests und Masken waren im Eintrittspreis enthalten.

Una imatge que no es veia des de fa mesos: un concert amb 5.000 persones al Palau Sant Jordi. Així es viu el concert #LolSantJordi des de dins https://t.co/e5TJ2UJpRW pic.twitter.com/I4aGGBc8Up — 324.cat (@324cat) March 27, 2021

03:00

Die deutsche Forschungsministerin Anja Karliczek dämpft Erwartungen an eine rasche Entwicklung neuer Covid-19-Medikamente. "Eine einzige Pille gegen Covid-19 wird es so wohl nicht geben", sagt Karliczek den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es gebe jedoch einige vielsprechende Ansätze, die von der Bundesregierung massiv unterstützt würden. Auch ohne die Entwicklung spezieller Medikamente könnte heute schwerkranken Covid-19-Patienten viel besser geholfen werden als zu Beginn der Pandemie.

01:00

Die Corona-Pandemie setzt die Studentinnen und Studenten zunehmend unter Druck. Wie die Westschweizer Sonntagszeitung "Le Matin dimanche" schreibt, sind die finanziellen Reserven der Studierenden weitherum nahezu erschöpft. Auch die Nebenjobs zur Finanzierung der Studienzeit sind rarer geworden. In Genf wird der Verein "La Farce" von Anfragen überhäuft. Er verteilt Lebensmittelpakete an bedürftige Studierende.

