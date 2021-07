05:55

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den Roche-Wirkstoff Tocilizumab als zweites Medikament überhaupt die Zulassung für die Behandlung gegen Corona erteilt. Tocilizumab ist damit das zweite Medikament zur Behandlung von Covid-19, welches die WHO zulässt. Bis anhin empfahl die Organisation das Mittel Dexamethason zur Behandlung schwerer Krankheitsverläufe.

+++

05:30

Die neuseeländische Gesundheitsbehörde Medsafe erteilt für den Coronavirus-Impfstoff Johnson & Johnson eine vorläufige Zulassungsgenehmigung. Laut Gesundheitsminister Chris Hipkins sei das Vakzin nun für Personen ab 18 Jahren zugelassen. "Der Impfstoff ist eine grossartige Ergänzung unserer Impfstoffoptionen", so Hipkins und fügt hinzu, dass sich das Land bereits zwei Millionen Dosen des Impfstoffs durch einen Vorabkaufvertrag gesichert habe.

+++

+++

04:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 985 neue Positiv-Tests für Deutschland. Das sind 177 mehr als am Montag vor einer Woche, als 808 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 5,1 von 4,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 48 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91'110. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

02:15

Der von der Regierung verhängte Lockdown im australischen Sydney soll um eine weitere Woche verlängert werden. Laut Medienberichten wolle man so weiter die Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus eindämmen. Seit der Entdeckung des ersten Falls vor drei Wochen sind insgesamt mehr als 330 Fälle aufgetreten.

Sydney COVID-19 lockdown extended in bid to quash 'game-changer' Delta variant https://t.co/WUFBSBu2JV pic.twitter.com/X7BQnhp0o6 — Reuters (@Reuters) July 7, 2021

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

22:00

In Griechenland steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder, nachdem sie wochenlang zurückgegangen war. 1797 neue Ansteckungsfälle seien binnen 24 Stunden registriert worden, teilen die Gesundheitsbehörden mit. Das sind mehr als doppelt so viele wie am Montag, als 801 Fälle verzeichnet wurden. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie mehr als 429'000 Fälle bekannt. 12'754 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Griechenland, dessen Wirtschaft vom Tourismus abhängig ist, hat die meisten Beschränkungen für Reisen und Unterhaltung aufgehoben, im Freien müssen keine Masken mehr getragen werden.

+++

Mexico adds nearly 8,000 COVID-19 cases, highest daily jump since February https://t.co/bttKbB1bX7 pic.twitter.com/03hgyN6DUj — Reuters (@Reuters) July 7, 2021

+++

21:05

Die Europäische Union (EU) bestellt knapp 40 Millionen zusätzliche Dosen des Impfstoffherstellers J&J. Das teilt ein Sprecher der EU-Kommission mit. Die EU hatte anfänglich 200 Millionen Dosen des J&J-Vakzins geordert. Laut Vertrag kann sie weitere bis zu 200 Millionen Dosen bestellen. Zum Zeitpunkt der geplanten Lieferung wurden keine Angaben gemacht. Aus Kreisen verlautete, dass die zusätzlichen Dosen wahrscheinlich an andere Länder ausserhalb der EU abgegeben würden.

+++

18:00

In Grossbritannien verzeichnen die Gesundheitsbehörden 28'773 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - so viele wie seit dem 29. Januar nicht mehr. Am Tag zuvor wurden noch 27.334 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Ansteckungen steigt seit über einem Monat an. In Grossbritannien grassiert die Delta-Variante, die erstmals in Indien nachgewiesen wurde. 37 weitere Menschen starben laut Regierung. Demnach wurden 86,2 Prozent aller Erwachsenen einmal geimpft, 64,3 Prozent sind bereits vollständig geimpft.

+++

+++

(Reuters)