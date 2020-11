07:45

Zahlreiche Staaten wie Spanien, die Niederlanden, Australien oder Indien haben bereits angekündigt, dass die Corona-Impfung für ihre Bürgerinnen und Bürger kostenlos sein wird. Auch der künftige US-Präsident Joe Biden ist im Wahlkampf mit dem Versprechen einer Gratis-Impfung auf Stimmenfang gegangen, wie blick.ch berichtet.

Der Bundesrat hat seine Impfstrategie noch nicht festgelegt. Es ist momentan noch nicht klar, wer die Kosten für die Impfdosen übernimmt. Dies, obwohl die ersten Impfstoffe bald auch in der Schweiz marktreif sein dürften. "Die Finanzierungsfrage wird derzeit mit den Tarifpartnern geklärt", teilt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage von blick.ch mit.

Die zwei Behandlungen gegen Corona – für eine wirksame Impfung sind zwei Dosen nötig – dürften trotzdem auch in der Schweiz gratis sein. Die Beteiligten planen, dass die Impfkosten ähnlich wie bei der Schweinegrippe 2009 aufgeteilt werden. So bezahlt der Bund die Impfdosen, die Kantone sind für die Kommunikation und die Organisation zuständig und die Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Impfung selbst.

+++

07:05

Papst Franziskus kritisiert in einem neuen Buch die Proteste gegen die staatlichen Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die von den Regierungen zum Schutz der Bevölkerung angeordneten Einschränkungen seien von einigen Gruppen fälschlicherweise als politischer Angriff auf ihre persönliche Freiheit betrachtet worden, schreibt der Papst in dem Buch "Wage zu träumen!"

Zudem übte er Kritik an Demonstranten, welche die Maskenpflicht als ungerechtfertigte Zumutung anprangerten und warf ihnen vor, sich nicht in gleichem Mass gegen gesellschaftliche Probleme wie Rassismus und Kinderarmut einzusetzen. "Gegen so etwas würden sie nie protestieren; sie sind unfähig, sich ausserhalb ihrer kleinen Welt der Interessen zu bewegen", konstatiert Franziskus.

+++

06:40

Mit dem Inkrafttreten von strengeren Vorschriften verlässt Schweden am Dienstag seinen Corona-Sonderweg. Erstmals gelten nun Auflagen für Treffen in der Öffentlichkeit, nur noch acht Menschen dürfen zusammenkommen.

Bisher durften sich je nach Anlass 50 bis 300 Menschen treffen. Schulen und Restaurants sollen laut der Regierungsanordnung weiter geöffnet bleiben. Betreiber von Restaurants müssen allerdings darauf achten, dass pro Tisch nicht mehr als acht Gäste Platz nehmen.

Schweden ging seit Beginn der Corona-Pandemie einen weniger restriktiven Weg als die meisten anderen europäischen Länder. Kritiker warfen den schwedischen Behörden deshalb vor, mit ihrer Strategie Menschenleben zu gefährden.

Dennoch verzichtete die Regierung bisher auf das Verhängen von Einschränkungen. Stattdessen sprach sie lediglich Empfehlungen für die Bürger aus. Die nun erstmals verhängten Einschränkungen gelten allerdings nicht für Treffen in privaten Wohnungen. Der Regierung fehlt die Befugnis, um dafür Vorschriften zu machen.

+++

06:25

Ein Dosierungsfehler bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs könnte sich für AstraZeneca als Glücksfall herausstellen. Denn eigentlich aus Versehen verabreichten Wissenschaftler den Studienteilnehmern eine nur halb so hohe Dosis des Impfstoffkandidaten wie vorgesehen. Im Nachhinein erwies sich gerade die niedrigere Dosierung bei der ersten von zwei Impfungen als besonders wirksam im Schutz gegen Covid-19, wie die am Montag veröffentlichten Zwischenergebnisse grossangelegter Tests zeigten. "Der Grund, warum wir die halbe Dosierung genommen haben, ist ein glücklicher Zufall", sagte Mene Pangalos, Chef der nicht-krebsbezogenen Forschung und Entwicklung bei AstraZeneca, der Nachrichtenagentur Reuters.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

+++

05:50

In den USA steigt die Zahl der Neuinfektionen einer Reuters-Zählung zufolge um mindestens 186'411 auf insgesamt 12,42 Millionen. Die Zahl der Toten legt binnen 24 Stunden um 968 auf 257'690 zu.

U.S. posts sharpest weekly rise in COVID-19 deaths since August https://t.co/ssOSPEVcsO pic.twitter.com/mMIO1hUQPa — Reuters (@Reuters) November 24, 2020

+++

05:20

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 13'554 auf 942'687, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 249 auf 14'361 zu.

+++

03:45

Die australische Fluglinie Qantas will eine Impfpflicht für Interkontinentalflüge einführen. "Wir werden von international Reisenden verlangen, dass sie geimpft sind, bevor wir sie an Bord lassen", sagt Qantas-Chef Alan Joyce dem Sender Channel Nine. Die Allgemeinen Geschäftbedingungen würden entsprechend angepasst. Ob dies auch bei Inlandsflügen Voraussetzung werde, sei noch nicht entschieden.

Reisebranche - Airline Qantas will Impfpflicht für Flugreisende einführen https://t.co/fxYK3B8Pis pic.twitter.com/mrO0yDGkKR — cash (@cashch) November 24, 2020

+++

01:30

Die britische Regierung kündigt Erleichterungen bei der Quarantäne an. Reisende aus Hochrisikoländern sind ab dem 15. Dezember nach fünf Tagen Selbstisolation mit einem negativen Covid-19-Test von der weiteren Quarantänepflicht befreit. Der Test muss selbst bezahlt werden. Derzeit müssen sich Reiserückkehrer aus betroffenen Gebieten 14 Tage lang zu Hause isolieren.

+++

01:15

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnt nachdrücklich vor Überlegungen, das Zwei-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten wegen des finanziellen Drucks durch die Corona-Krise infrage zu stellen. "Die wichtigste Aufgabe der Nato ist zu verhindern, dass die Corona-Gesundheitskrise eine Sicherheitskrise wird. Deshalb müssen wir weiter mehr investieren", sagte er den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" (Dienstagsausgaben). Die Bedrohungen und Herausforderungen in Sicherheitsfragen, die es vor der Corona Krise gegeben habe, seien während der Pandemie nicht zurückgegangen, im Gegenteil: Russland rüste militärisch weiter auf, die Terrororganisation Isis versuche wieder in Syrien und im Irak Boden zurückzugewinnen, und die globalen Machtverhältnisse veränderten sich mit Chinas Aufstieg.

+++

+++

20:45

Die britische Regierung wird nach Angaben von Premierminister Boris Johnson keine Zwangsimpfungen anordnen. So etwas werde es nicht geben, sagt er auch einer Pressekonferenz in London. Er betont aber zugleich, dass er Impfungen gegen das Coronavirus für eine gute Sache halte. "Jeder sollte sich impfen lassen, sobald eine Impfung verfügbar ist." Die "Propaganda der Impfgegner" lehne er "total ab".

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)