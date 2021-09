07:05

67 Prozent von Teilnehmern einer Umfrage der Zeitungsgruppe Tamedia und 20 Minuten unterstützen die Ausweitung der Zertifikatspflicht. Seit dem 13. September muss ein Nachweis der Impfung, Genesung oder Testung in Restaurats, Fitnesstudios oder bei Veranstaltungen gezeigt werden. Auch Arbeitgeber verlangen in Büros mehr und mehr ein Zertifikat.

Die Umfrage gibt einen Hinweis darauf, wie breit die jüngsten Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie akzeptiert wird. Eine lautstarke Gruppe von Impf- und Massnahmengegner prägt seit Wochen die öffentliche Debatte in der Schweiz. Mehr dazu bei "20 Minuten".

Rückendeckung für Bundesrat Berset: Zwei Drittel stützen die Zertifikatspflicht. Das zeigt die neue 20-Minuten-Umfrage. https://t.co/kjL3tdaKqs — 20 Minuten (@20min) September 29, 2021

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Dienstag vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) 1284 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit lag der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1344. Eine Woche zuvor hatte er bei 1747 gelegen.

Zudem wurden 122 neue Spitaleinweisungen und 11 neue Todesfälle gemeldet. Bislang sind 57,89 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 28.09.

122 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 486 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 75,9%

1284 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (17.09.2021): 0,75https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/lLpt4mrRvD — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) September 28, 2021

+++

04:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 11'780 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 1326 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 10'454 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 61,0 von 60,3 am Vortag. 67 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 93'571. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,2 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

03:05

Die US-Fluggesellschaft United Airlines entlässt fast 600 Mitarbeiter, die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollen und keine gesundheitliche oder religiöse Ausnahmegenehmigung haben. "Dies war eine unglaublich schwierige Entscheidung, aber die Sicherheit unseres Teams hatte für uns immer oberste Priorität", teilen Unternehmenschef Scott Kirby und Präsident Brett Hart den Mitarbeitern zu der Entscheidung mit. Die betroffenen Beschäftigten könnten ihren Arbeitsplatz noch retten, wenn sie sich vor dem offiziellen Kündigungsgespräch impfen lassen.

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)